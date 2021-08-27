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Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42242
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
Как сообщила "НГ" читательница, мужчина лежит на обочине дороги на ул. Матросова возле автомойки "На Матросова" (район поликлиники №3). По ее словам, вчера, 26 августа, они уже вызывали скорую помощь и полицию. Но скорая уехала, так и не забрав мужчину, а сотрудники полиции просто перенесли его подальше от дороги. На следующий день утром мужчина вновь оказался на обочине.
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Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
Такое, разве, может - быть?...
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:13
Цитата:
Но скорая уехала, так и не забрав мужчину,
Мужик, казахский язык, не - знает...
Но скорая уехала, так и не забрав мужчину,
Мужик, казахский язык, не - знает...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11906
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:15
Цитата:
А мог бы щас в акимате сидеть
drakon:
Мужик, казахский язык, не - знает...
Мужик, казахский язык, не - знает...
А мог бы щас в акимате сидеть
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:27
Цитата:
Если бы, казахский язык - знал...
maxsaf:
А мог бы щас в акимате сидеть
А мог бы щас в акимате сидеть
Если бы, казахский язык - знал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11611
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:26
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния.
Это уголовная статья с отягчающими обстоятельствами поскольку бросившие и не оказавшие помощь были обязаны это делать по службе
До 3 лет лишения свободы без вариантов должен назначить любой цивилизованный суд.
Преступников приезжавших на вызов необходимо найти и изолировать их от общества самым надежным способом в тюрьму.
Они опасны для жителей находясь на должностях.
Это уголовная статья с отягчающими обстоятельствами поскольку бросившие и не оказавшие помощь были обязаны это делать по службе
До 3 лет лишения свободы без вариантов должен назначить любой цивилизованный суд.
Преступников приезжавших на вызов необходимо найти и изолировать их от общества самым надежным способом в тюрьму.
Они опасны для жителей находясь на должностях.
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:46
Лежал в больнице как то, и к больным привозили обгадившихся грязных бомжей, люди там протестовали..
А что, могли бы сами взять, обогреть, отмыть и накормить..
Найти их родственников, отвезти к ним, подать в Жди меня заявки и тд..
Зачем на других вешать то?
А что, могли бы сами взять, обогреть, отмыть и накормить..
Найти их родственников, отвезти к ним, подать в Жди меня заявки и тд..
Зачем на других вешать то?
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:49
Цитата:
Марик, у них,Полицаев, врачей -
такая работа. А не деньги по
карманам - тырить...
111:
Зачем на других вешать то?
Зачем на других вешать то?
Марик, у них,Полицаев, врачей -
такая работа. А не деньги по
карманам - тырить...
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:03
Цитата:
Да забирают их, с полиции выпускают, в больницах пару дней, исключение только если туберкулезники, они по 9 месяцев лежат, других не держат, ну в какую палату их и к кому заселять и держать там долго, потому их и выпускают.
Ну там, кто поможет, кто встанет на ноги..
Большинство умирают от гангрен и холода..
Такова наша жизнь..
drakon:
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги
Да забирают их, с полиции выпускают, в больницах пару дней, исключение только если туберкулезники, они по 9 месяцев лежат, других не держат, ну в какую палату их и к кому заселять и держать там долго, потому их и выпускают.
Ну там, кто поможет, кто встанет на ноги..
Большинство умирают от гангрен и холода..
Такова наша жизнь..
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:26
Цитата:
Тяжёлая, бездомная...
111:
Такова наша жизнь..
Такова наша жизнь..
Тяжёлая, бездомная...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11611
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:37
Цитата:
А если полицаи и руководство врачей не в состоянии организовать свою работу, то в шею гнать их с должностей.
Хотя нет. Расследовать деятельность и нецелевое использование средств особо крупных размерах.
У человека после инсульта не только казахский с русским могут напрочь отсутствовать, но и контроль физиологическмх функций. А если это случится на улице и приедут на вызов эти престпупники, явно нарушившие статьи УК, то что человеку на всякий случай нашивку на одежде носить кто он?
drakon:
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги по карманам - тырить...
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги по карманам - тырить...
А если полицаи и руководство врачей не в состоянии организовать свою работу, то в шею гнать их с должностей.
Хотя нет. Расследовать деятельность и нецелевое использование средств особо крупных размерах.
У человека после инсульта не только казахский с русским могут напрочь отсутствовать, но и контроль физиологическмх функций. А если это случится на улице и приедут на вызов эти престпупники, явно нарушившие статьи УК, то что человеку на всякий случай нашивку на одежде носить кто он?
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:46
Цитата:
Нет, у большинства якобы бездомных есть и квартиры и дома, просто их так устраивает..
drakon:
Тяжёлая, бездомная.
Тяжёлая, бездомная.
Нет, у большинства якобы бездомных есть и квартиры и дома, просто их так устраивает..
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