Отправлено: - 15:37

drakon:

Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги по карманам - тырить... Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги по карманам - тырить...

Цитата:А если полицаи и руководство врачей не в состоянии организовать свою работу, то в шею гнать их с должностей.Хотя нет. Расследовать деятельность и нецелевое использование средств особо крупных размерах.У человека после инсульта не только казахский с русским могут напрочь отсутствовать, но и контроль физиологическмх функций. А если это случится на улице и приедут на вызов эти престпупники, явно нарушившие статьи УК, то что человеку на всякий случай нашивку на одежде носить кто он?