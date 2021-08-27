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≡ Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42242
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
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Как сообщила "НГ" читательница, мужчина лежит на обочине дороги на ул. Матросова возле автомойки "На Матросова" (район поликлиники №3). По ее словам, вчера, 26 августа, они уже вызывали скорую помощь и полицию. Но скорая уехала, так и не забрав мужчину, а сотрудники полиции просто перенесли его подальше от дороги. На следующий день утром мужчина вновь оказался на обочине.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22550
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
#1
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Такое, разве, может - быть?... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22550
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:13
#2
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Цитата:

Но скорая уехала, так и не забрав мужчину,

Мужик, казахский язык, не - знает...
:lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11906
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:15
#3
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Цитата:
drakon:
Мужик, казахский язык, не - знает...

А мог бы щас в акимате сидеть :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22550
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 11:27
#4
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Цитата:
maxsaf:
А мог бы щас в акимате сидеть :oops:

Если бы, казахский язык - знал... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11611
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:26
#5
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Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния.
Это уголовная статья с отягчающими обстоятельствами поскольку бросившие и не оказавшие помощь были обязаны это делать по службе
До 3 лет лишения свободы без вариантов должен назначить любой цивилизованный суд.
Преступников приезжавших на вызов необходимо найти и изолировать их от общества самым надежным способом в тюрьму.
Они опасны для жителей находясь на должностях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Re: Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:46
#6
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Лежал в больнице как то, и к больным привозили обгадившихся грязных бомжей, люди там протестовали..
А что, могли бы сами взять, обогреть, отмыть и накормить..
Найти их родственников, отвезти к ним, подать в Жди меня заявки и тд..
Зачем на других вешать то?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22550
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 14:49
#7
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Цитата:
111:
Зачем на других вешать то?

Марик, у них,Полицаев, врачей -
такая работа. А не деньги по
карманам - тырить... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:03
#8
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Цитата:
drakon:
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги

Да забирают их, с полиции выпускают, в больницах пару дней, исключение только если туберкулезники, они по 9 месяцев лежат, других не держат, ну в какую палату их и к кому заселять и держать там долго, потому их и выпускают.
Ну там, кто поможет, кто встанет на ноги..
Большинство умирают от гангрен и холода..
Такова наша жизнь..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22550
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:26
#9
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Цитата:
111:
Такова наша жизнь..

Тяжёлая, бездомная... :lol: ;-) :-(
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11611
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:37
#10
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Цитата:
drakon:
Марик, у них,Полицаев, врачей - такая работа. А не деньги по карманам - тырить... 8-)

А если полицаи и руководство врачей не в состоянии организовать свою работу, то в шею гнать их с должностей.
Хотя нет. Расследовать деятельность и нецелевое использование средств особо крупных размерах.

У человека после инсульта не только казахский с русским могут напрочь отсутствовать, но и контроль физиологическмх функций. А если это случится на улице и приедут на вызов эти престпупники, явно нарушившие статьи УК, то что человеку на всякий случай нашивку на одежде носить кто он?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Мужчина второй день лежит на обочине в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 15:46
#11
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Цитата:
drakon:
Тяжёлая, бездомная.

Нет, у большинства якобы бездомных есть и квартиры и дома, просто их так устраивает..
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