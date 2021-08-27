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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 12:45
#6796
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Цитата:
Маркс:
Он еще и старого заслуженно-загнобленного двойника выпустил для поддержки себя любимого, но стилистикой косячит, уши одного хорошо видны в постах другого.

Пора банить их. Человек попутал берега. Надо с редакцией по общаться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 13:49
#6797
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Цитата:
таноми52:
А вот факт, что солгал на счёт "казаки положили 150 тыс." женщин, стариков и детей,признал! Ни чем не брезгуешь, разжигатель!

А че не положили? Ты же так и не доказала обратного))
И да,она утверждает что нефиг было убегать от смерти,надо было остаться и ждать карателей а разжигатель я?))
Действительно чем шовинистически человек тем лицемернее))
Цитата:
viktorian85:
Да пофиг веришь или нет. Я главное с этим сталкивался.

Пока не предоставишь пруф ты провокатор и разжигатель межнац розни
Цитата:
viktorian85:
Провокаторы языковые гопники. Которые кошмарят русскоязычных за язык. Цитата:

Ещё раз попугай повтори это)
Цитата:
viktorian85:
У нас полстраны не знает казахский.

А вторая пол страны не знает русский
Потому продавцы должны знать два языка
Цитата:
viktorian85:
Несколько статей им светит. Посмотрим.

Им? Ты опять врешь открытоЦитата:
viktorian85:
Кстати тоже не пойму. Это новая политика на сайте держать разжигателя межнациональной розни и провокатора Абайка 95? Видно же человек ненавидит всех плюс языковых нацистов защищает.

Шовики такие шовики))
Как им что против шерстки так сразу истерить начинают
Цитата:
Маркс:
Ну если бы казахи не росли с ясельной группы в русскоговорящей среде, то и они не выучили бы русский язык так просто, как это сейчас представляют куатовцы

Не ври сейчас
Где на юге была русскоязычная среда?
Выхода не было людям,приходилось учить русский чтобы образование получить или работу нормальную
Люди и в возрасте учили русский
А щас русские чето не могут или не хотят
Цитата:
Маркс:
Он еще и старого заслуженно-загнобленного двойника выпустил для поддержки себя любимого, но стилистикой косячит, уши одного хорошо видны в постах другого.

Да я ещё и за тебя сижу иногда

[Исправлено: abaika95, 27.08.2021 - 14:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 13:52
#6798
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Цитата:
viktorian85:
Пора банить их. Человек попутал берега. Надо с редакцией по общаться.

О какой герой вылез))
Молчал молчал пол года а тут решил выпендрится))
Как-то кучно они пошли
Ноунейм набрасывал срочно когда дело с куатом завертелось,потом подозрительно Неземляк вернулся теперь этот Виктория)))
Прям не хочешь а сопоставишь невольно)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 14:41
#6799
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Цитата:
viktorian85:
Пора банить их.

Хм..
Вы кого там собрались банить то?
Пишите жалобы в личку администрации.
Зачем на толпу то играть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 14:43
#6800
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Цитата:
abaika95:

А что, тебя уже двое, или у некоторых от страха удваивается усе?
Во прикол то..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 14:55
#6801
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Цитата:
111:
А что, тебя уже двое, или у некоторых от страха удваивается усе? Во прикол то..

Они говорят что я это ты
А ты это я
Даже усматривают одинаковое написание коментов
А ещё я это Маркс
И иногда Серый волк
Забаньте их как Курчатого))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 15:01
#6802
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Цитата:
alex_60:
Уважаемую,ту которую спрашивали, тихо промолчала в тряпочку. комментариев нет. наверное нечего сказать.

Канатчикова дача очень любит к уважаемой редакции обращаться смотрю)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 15:06
#6803
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Цитата:
abaika95:
Они говорят что я это ты А ты это я Даже усматривают одинаковое написание коментов

Людям свойственно ошибаться.
Не вини их в этом
Просто они не догадываются что сама редакция этого не допустит.
То есть знают, просто троллят ее, типа там все так скажем не очень развитые сидят, и не могут отличить человека с двумя никами, что запрещено сайтом и администрацией..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 15:28
#6804
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Цитата:
111:
Не вини их в этом

Да кто я такой чтобы обвинять?
Простим им,ибо неведают они,что несут)
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