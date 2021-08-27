Отправлено: - 13:49

таноми52:

А вот факт, что солгал на счёт "казаки положили 150 тыс." женщин, стариков и детей,признал! Ни чем не брезгуешь, разжигатель!

viktorian85:

Да пофиг веришь или нет. Я главное с этим сталкивался.

viktorian85:

Провокаторы языковые гопники. Которые кошмарят русскоязычных за язык. Цитата:

viktorian85:

У нас полстраны не знает казахский.

viktorian85:

Несколько статей им светит. Посмотрим.

viktorian85:

Кстати тоже не пойму. Это новая политика на сайте держать разжигателя межнациональной розни и провокатора Абайка 95? Видно же человек ненавидит всех плюс языковых нацистов защищает.

Маркс:

Ну если бы казахи не росли с ясельной группы в русскоговорящей среде, то и они не выучили бы русский язык так просто, как это сейчас представляют куатовцы

Маркс:

Он еще и старого заслуженно-загнобленного двойника выпустил для поддержки себя любимого, но стилистикой косячит, уши одного хорошо видны в постах другого.

[Исправлено: abaika95, 27.08.2021 - 14:53]

Цитата:А че не положили? Ты же так и не доказала обратного))И да,она утверждает что нефиг было убегать от смерти,надо было остаться и ждать карателей а разжигатель я?))Действительно чем шовинистически человек тем лицемернее))Цитата:Пока не предоставишь пруф ты провокатор и разжигатель межнац розниЦитата:Ещё раз попугай повтори это)Цитата:А вторая пол страны не знает русскийПотому продавцы должны знать два языкаЦитата:Им? Ты опять врешь открытоЦитата:Шовики такие шовики))Как им что против шерстки так сразу истерить начинаютЦитата:Не ври сейчасГде на юге была русскоязычная среда?Выхода не было людям,приходилось учить русский чтобы образование получить или работу нормальнуюЛюди и в возрасте учили русскийА щас русские чето не могут или не хотятЦитата:Да я ещё и за тебя сижу иногда