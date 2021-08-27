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≡ Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42242
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
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Министерство обороны не исключает версию поджога на складе боеприпасов в окрестностях Тараза. Также министр обороны восстановил хронологию событий на военном объекте.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
675
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:01
#15
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Цитата:
viktorian85:
Склады тоже в Жамбылской области он взорвал?

Откуда я могу знать?? Что за бред ты несёшь?? Если ФСБ через 50 лет рассекретит,то меня это совсем не удивит.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
259
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:04
#16
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Цитата:
Сабыр:
Откуда я могу знать?? Что за бред ты несёшь?? Если ФСБ через 50 лет рассекретит,то меня это совсем не удивит.

Это твой друг несёт. Приплетая к этому взрыву Путина.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
675
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:20
#17
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Цитата:
viktorian85:
Это твой друг несёт

Абайка мне совсем не друг. Но то что чекист способен взрывать и убивать я с них схожусь во мнении. И санкции и развал экономики тоже.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
259
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 13:24
#18
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Цитата:
Сабыр:
Абайка мне совсем не друг. Но то что чекист способен взрывать и убивать я с них схожусь во мнении. И санкции и развал экономики тоже.

Ну если сходитесь во мнении значит друг. Только причём тут Путин во взрывах Жамбылской области?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
675
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:29
#19
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Цитата:
viktorian85:
если сходитесь во мнении значит друг

Железная логика :lol: Цитата:
viktorian85:
причём тут Путин во взрывах

Ваще не при чём. Время покажет.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1500
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:29
#20
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Цитата:
Только причём тут Путин во взрывах Жамбылской области?


Ночь. В постели дед с бабкой.У деда ничего не получается. Дед, ворча, отворачивается со словами:
-Сволочь Путин!
Бабка:
-Господи, Путин то тут причём?
Дед:
-Ну не знаю, при Брежневе такого не было!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
675
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:31
#21
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Цитата:
Змея Подколодная:
при Брежневе такого не было

Фу,я думал вы лучше :lol: Что за юмор,бе :-x
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1500
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:32
#22
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Цитата:
Фу,я думал вы лучше


Я еще хуже. А "бе" -это вы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 15:03
#23
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Цитата:
viktorian85:
Комплекс неполноценности малых народов вернее.

Англичанка гадит!!
И это цитата не малого народа кстати))
А великого и могучего по твоему неполноценного значит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9569
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 15:06
#24
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Цитата:
viktorian85:
Ну если сходитесь во мнении значит друг.

Л-Логика
А если ты сходишься во мнении с симонян что у нас тут нацизма то ты ее лучший друг получается? Цитата:
viktorian85:
Только причём тут Путин во взрывах Жамбылской области?

Пишут же тебе что не причем
Просто версия
Что ты так за Путина беспокоишься то? Друг твой что-ли? Или начальника?))
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