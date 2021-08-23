Отправлено: - 13:02

предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;

Цитата:Это говорит о том, что этикетки с наименованием и т.д. достаточно на двух языках. Здесь не написано в какой форме информацию надо предоставлять. Устно или письменно. Поэтому Куаты идут лесом.