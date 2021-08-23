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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42238
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1500
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 12:09
#105
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Цитата:
abaika95:
Иным способом это и есть обслуживание

Господи (с)! Оказывается, в супермаркетах нас не обслуживают. За что деньги берут? Караул, грабют!
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1497
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 13:02
#106
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Цитата:
предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;


Это говорит о том, что этикетки с наименованием и т.д. достаточно на двух языках. Здесь не написано в какой форме информацию надо предоставлять. Устно или письменно. Поэтому Куаты идут лесом.
Профайл
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