Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42238
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство обороны не исключает версию поджога на складе боеприпасов в окрестностях Тараза. Также министр обороны восстановил хронологию событий на военном объекте.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
667
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:01
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Склады тоже в Жамбылской области он взорвал?

Откуда я могу знать?? Что за бред ты несёшь?? Если ФСБ через 50 лет рассекретит,то меня это совсем не удивит.
Профайл
viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
258
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 13:04
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Откуда я могу знать?? Что за бред ты несёшь?? Если ФСБ через 50 лет рассекретит,то меня это совсем не удивит.

Это твой друг несёт. Приплетая к этому взрыву Путина.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная, viktorian85, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS