Отправлено: - 13:04

Сабыр:

Откуда я могу знать?? Что за бред ты несёшь?? Если ФСБ через 50 лет рассекретит,то меня это совсем не удивит.

Цитата:Это твой друг несёт. Приплетая к этому взрыву Путина.