Отправлено: - 12:19

Сергей kst:

А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?

Сергей kst:

святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха?

Сергей kst:

Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность

Цитата:НичегоНа то он и первый президент чтобы шишки все на него летелиКак у того первого,который приказ о дал штурмовать параламент а потом ещё приказ отдал штурмовать грозныйНичего святого Цитата:А это уже консперологическая теорияКеннеди тоже говорят не Освальд убилА целый отряд женщин-нинзя Цитата:ХмА когда Путин говорит что весь мир ополчился на нас а мы только защищаемся поэтому вот и санкции у нас и экономика спала, это вот оно самое? Нехороший признак? Или когда зашла речь о том что Ленин подложил бомбу под Россию поэтому у нас столько проблем, это чужих винят или своих ещё?