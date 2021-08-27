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≡ Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42238
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
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Министерство обороны не исключает версию поджога на складе боеприпасов в окрестностях Тараза. Также министр обороны восстановил хронологию событий на военном объекте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12917
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
#1
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Петров и Боширов?! Опять?!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9561
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 11:04
#2
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Просто для информации
17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 российских дипломатов из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11906
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
#3
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Цитата:
abaika95:
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе

Кого-то подозреваете?
Кого выслать планируете?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
128
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:08
#4
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Цитата:
abaika95:
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву

ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов))

[Исправлено: lavprof, 27.08.2021 - 11:09]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
667
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:14
#5
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Цитата:
abaika95:
Чехия выслала 18 российских дипломатов

Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9561
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:23
#6
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Цитата:
maxsaf:
Кого-то подозреваете?

Написано же
Не отрицают версию поджога
Надо все версии отработатьЦитата:
lavprof:
ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов)

И эта версия имеет место быть
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12917
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:27
#7
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Цитата:
Сабыр:
Да,у чекиста ничего святого,гопник.


комплекс у тебя.Путина боишься.
наверное и страшные сны видишь,как он тебя душит.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
558
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:04
#8
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Ответственных-под статью.Каким-то образом ,что-то загорелось на военном складе боеприпасов.Не исключают поджог.Как на базаре епт.Военный объект,а они версии не исключают-совсем расслабились мальчики,забыли,как 5 июня 2016 напали на воен.часть 6655 в Актюбинске,убили военнослужащих, осудили двух майоров, за нарушение устава.А толстопузые генералы,которые обязаны проверять служебное соответствие тех же майоров-чувствуют себя прекрасно-пятую точку наедают .
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
558
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:09
#9
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Цитата:
Сабыр:
Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.

А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха? Не удивляетесь?
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9561
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:19
#10
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Цитата:
Сергей kst:
А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?

Ничего
На то он и первый президент чтобы шишки все на него летели
Как у того первого,который приказ о дал штурмовать параламент а потом ещё приказ отдал штурмовать грозный
Ничего святого Цитата:
Сергей kst:
святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха?

А это уже консперологическая теория
Кеннеди тоже говорят не Освальд убил
А целый отряд женщин-нинзя Цитата:
Сергей kst:
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность

Хм
А когда Путин говорит что весь мир ополчился на нас а мы только защищаемся поэтому вот и санкции у нас и экономика спала, это вот оно самое? Нехороший признак? Или когда зашла речь о том что Ленин подложил бомбу под Россию поэтому у нас столько проблем, это чужих винят или своих ещё?
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
258
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:38
#11
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Даже взрыв в Жамбылской области приплели Путина. Это деградация уже. Комплекс неполноценности малых народов вернее.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
667
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:48
#12
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Цитата:
Сергей kst:
очень нехороший признак-винить чужих

А я что пишу что наш святой?? Одна шайка-лейка.
Цитата:
viktorian85:
Комплекс неполноценности малых народов

Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!
Профайл
Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1497
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:51
#13
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Ревизию надо своевременно делать. А то так и будет полыхать периодически, унося человеческие жизни.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
258
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:52
#14
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Цитата:
Сабыр:
Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!

Склады тоже в Жамбылской области он взорвал?
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