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Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42238
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
Министерство обороны не исключает версию поджога на складе боеприпасов в окрестностях Тараза. Также министр обороны восстановил хронологию событий на военном объекте.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12917
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 10:33
Петров и Боширов?! Опять?!
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 11:04
Просто для информации
17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 российских дипломатов из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 российских дипломатов из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11906
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:06
Цитата:
Кого-то подозреваете?
Кого выслать планируете?
abaika95:
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе
Кого-то подозреваете?
Кого выслать планируете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 128
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:08
Цитата:
ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов))
[Исправлено: lavprof, 27.08.2021 - 11:09]
abaika95:
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву
из за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву
ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов))
[Исправлено: lavprof, 27.08.2021 - 11:09]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 667
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:14
Цитата:
Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.
abaika95:
Чехия выслала 18 российских дипломатов
Чехия выслала 18 российских дипломатов
Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:23
Цитата:
Написано же
Не отрицают версию поджога
Надо все версии отработатьЦитата:
И эта версия имеет место быть
maxsaf:
Кого-то подозреваете?
Кого-то подозреваете?
Написано же
Не отрицают версию поджога
Надо все версии отработатьЦитата:
lavprof:
ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов)
ага, а также власти не исключали возможности, что имелся факт сокрытия недостачи боеприпасов)
И эта версия имеет место быть
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12917
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 11:27
Цитата:
комплекс у тебя.Путина боишься.
наверное и страшные сны видишь,как он тебя душит.
Сабыр:
Да,у чекиста ничего святого,гопник.
Да,у чекиста ничего святого,гопник.
комплекс у тебя.Путина боишься.
наверное и страшные сны видишь,как он тебя душит.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 558
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:04
Ответственных-под статью.Каким-то образом ,что-то загорелось на военном складе боеприпасов.Не исключают поджог.Как на базаре епт.Военный объект,а они версии не исключают-совсем расслабились мальчики,забыли,как 5 июня 2016 напали на воен.часть 6655 в Актюбинске,убили военнослужащих, осудили двух майоров, за нарушение устава.А толстопузые генералы,которые обязаны проверять служебное соответствие тех же майоров-чувствуют себя прекрасно-пятую точку наедают .
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 558
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:09
Цитата:
А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха? Не удивляетесь?
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность.
Сабыр:
Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.
Да,у чекиста ничего святого,гопник. Вообще не удивлюсь.
А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха? Не удивляетесь?
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность.
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:19
Цитата:
Ничего
На то он и первый президент чтобы шишки все на него летели
Как у того первого,который приказ о дал штурмовать параламент а потом ещё приказ отдал штурмовать грозный
Ничего святого Цитата:
А это уже консперологическая теория
Кеннеди тоже говорят не Освальд убил
А целый отряд женщин-нинзя Цитата:
Хм
А когда Путин говорит что весь мир ополчился на нас а мы только защищаемся поэтому вот и санкции у нас и экономика спала, это вот оно самое? Нехороший признак? Или когда зашла речь о том что Ленин подложил бомбу под Россию поэтому у нас столько проблем, это чужих винят или своих ещё?
Сергей kst:
А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?
А у того,кто отдал приказ стрелять в людей в Жанаозень,что святого?
Ничего
На то он и первый президент чтобы шишки все на него летели
Как у того первого,который приказ о дал штурмовать параламент а потом ещё приказ отдал штурмовать грозный
Ничего святого Цитата:
Сергей kst:
святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха?
святого?Или у того кто отдал приказ убрать 15 военнослужащих,а обвинили 20 летнего "убийцу" Челаха?
А это уже консперологическая теория
Кеннеди тоже говорят не Освальд убил
А целый отряд женщин-нинзя Цитата:
Сергей kst:
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность
Знаете-очень нехороший признак-винить чужих в своих бедах,так проще оправдать свою никчемность
Хм
А когда Путин говорит что весь мир ополчился на нас а мы только защищаемся поэтому вот и санкции у нас и экономика спала, это вот оно самое? Нехороший признак? Или когда зашла речь о том что Ленин подложил бомбу под Россию поэтому у нас столько проблем, это чужих винят или своих ещё?
Re: Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает...
Отправлено: 27.08.21 - 12:38
Даже взрыв в Жамбылской области приплели Путина. Это деградация уже. Комплекс неполноценности малых народов вернее.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 667
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:48
Цитата:
А я что пишу что наш святой?? Одна шайка-лейка.
Цитата:
Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!
Сергей kst:
очень нехороший признак-винить чужих
очень нехороший признак-винить чужих
А я что пишу что наш святой?? Одна шайка-лейка.
Цитата:
viktorian85:
Комплекс неполноценности малых народов
Комплекс неполноценности малых народов
Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1497
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:51
Ревизию надо своевременно делать. А то так и будет полыхать периодически, унося человеческие жизни.
Взрывы в Жамбылской области: Минобороны не исключает умышленный поджог
Отправлено: 27.08.21 - 12:52
Цитата:
Склады тоже в Жамбылской области он взорвал?
Сабыр:
Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!
Да потому-что ОН всё решает в СНГ и от НЕГО все наши беды и проблемы!
Склады тоже в Жамбылской области он взорвал?
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