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≡ Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42238
Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 12:09
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Об этом "НГ" только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Напомним, видео о том, что мужчина второй день лежит возле дороги на ул. Матросова прислали сегодня утром.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22546
Re: Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в...
Отправлено: 27.08.21 - 12:09
#1
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А на каком языке, он - разговаривал?... :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22546
Re: Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в...
Отправлено: 27.08.21 - 12:41
#2
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В КОстанае, нужно двое суток,
чтобы тебя, в больницу -
увезли. Не дай бог,
когда либо, приехать,
в КОстанай... :-o
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1497
Re: Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в...
Отправлено: 27.08.21 - 12:48
#3
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Цитата:
А на каком языке, он - разговаривал?..


Вдруг русскоязычные врачи приехали. Отчислял ли он медицинские взносы? Тут еще разобраться нужно.

Ну видно же, что на улице не первый день человек. Из больниц сделали перевал базу для БОМЖей. Наши сердобольные врачи итак всю зиму их в больницах держат. А кто то госпитализации ждет. Полиция к нему выезжали и бригада скорой, полицейские оттащили от дороги. Значит в помощи не нуждался.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22546
Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 13:01
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
Полиция к нему выезжали

А почему, нет фоток, в НГ,
этих полицаев? Описания,
их - Подвига?... :lol: :-o
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1497
Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 13:05
#5
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Цитата:
их - Подвига?..


А что они должны были сделать? К себе домой забрать что ли? Медвытрезвитель у нас есть или нет? Я не в курсе)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22546
Мужчину, лежавшего на обочине, доставили в больницу в Костанае
Отправлено: 27.08.21 - 13:10
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Медвытрезвитель у нас есть или нет? Я не в курсе)

А нам, с тобой и не нужно, быть в курсе... :-o
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