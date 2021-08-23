Цитата:
Гога:
Получается : надо отвечать сразу на двух языках ??
Получается, что продавец не должен принимать от производителя товар без информации на упаковке или писать эту информацию на товаре самому при ее отсутствии. Эта статья не заставляет продавца понимать и говорить на языке обращения. Любой покупатель может указать на товар пальцем, взять его в руки и получить информацию на интересующем языке. Кроме того, практически на любом товаре имеется штрих-код, чтобы каждый покупатель мог удовлетворить свои информационные потребности.
Единственная группа продавцов, до которых сегодня могут докопаться куаты, это бабульки и дедульки на стихийных рынках. Но там для куатов ходить с проверками опасно, так как можно получить арбузом по голове или кабачком в живот (спешел фор abaika95, он это обожает), а завтра на этом месте уже будет стоять другой продавец.
Так что, походу прав maxsav, что все эти походы по магазинам и аптекам противозаконны. Любой адекватный адвокат докажет, что предоставление информации и ведение душещипательных бесед это разные вещи, а значит и знания никаких языков продавцу не требуется. В тех же супермаркетах никто ни с кем не разговаривает, может там вообще глухонемых на работу принимают, так теперь их тоже куаты начнут наказывать?