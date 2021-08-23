Отправлено: - 09:49

Гога:

Получается : надо отвечать сразу на двух языках ??



Цитата:Получается, что продавец не должен принимать от производителя товар без информации на упаковке или писать эту информацию на товаре самому при ее отсутствии. Эта статья не заставляет продавца понимать и говорить на языке обращения. Любой покупатель может указать на товар пальцем, взять его в руки и получить информацию на интересующем языке. Кроме того, практически на любом товаре имеется штрих-код, чтобы каждый покупатель мог удовлетворить свои информационные потребности.Единственная группа продавцов, до которых сегодня могут докопаться куаты, это бабульки и дедульки на стихийных рынках. Но там для куатов ходить с проверками опасно, так как можно получить арбузом по голове или кабачком в живот (спешел фор abaika95, он это обожает), а завтра на этом месте уже будет стоять другой продавец.Так что, походу прав maxsav, что все эти походы по магазинам и аптекам противозаконны. Любой адекватный адвокат докажет, что предоставление информации и ведение душещипательных бесед это разные вещи, а значит и знания никаких языков продавцу не требуется. В тех же супермаркетах никто ни с кем не разговаривает, может там вообще глухонемых на работу принимают, так теперь их тоже куаты начнут наказывать?