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≡ Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42233
Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области
Отправлено: 27.08.21 - 03:19
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Трое из пострадавших дети. Подробности смертельного ДТП рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4809
Re: Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы...
Отправлено: 27.08.21 - 03:19
#1
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Что так трудно назвать фамилию пострадавших. Вот сижу и гадаю, а ведь у моих знакомых точно такое авто...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10423
Re: Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы...
Отправлено: 27.08.21 - 08:40
#2
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Ну вот они ваши хваленые бусики Автобусы уничтожили теперь людей на них по районам развозят. Я в Челябинск когда ездил чуть не по седел . Наругал водителя, ну не сильно,немного,он гнал наверно где то 120. А нам улице был снег с дождем . И Белый вот точно такой каждый день гоняет астана-костанай, тоже где то за сотню вижу.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
663
Re: Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы...
Отправлено: 27.08.21 - 09:30
#3
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Когда случится чудо и у нас запретят этот правый руль и хлам на РФ учёте. И не надо писать,что всё зависит от джигита за рулём. Нельзя у нас ездить на правом руле! Слепит встречные авто и рулит из бардачка и ничего не видит!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
508
Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области
Отправлено: 27.08.21 - 09:40
#4
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А что , автобусы ездили тише или а аварии не попадали ?
И , конечно же, как это без "запретить" ? А еще скорость до 40 ограничить.
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