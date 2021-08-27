Re: Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы...

Отправлено: - 08:40

Ну вот они ваши хваленые бусики Автобусы уничтожили теперь людей на них по районам развозят. Я в Челябинск когда ездил чуть не по седел . Наругал водителя, ну не сильно,немного,он гнал наверно где то 120. А нам улице был снег с дождем . И Белый вот точно такой каждый день гоняет астана-костанай, тоже где то за сотню вижу.