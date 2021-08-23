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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42233
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10422
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:31
#75
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Цитата:
maxsaf:
Что то менять уже поздно. Все потихоньку становится на свои места. С каждым годом русскоязычных в стране уменьшается. А это не только русские, и другие национальности потихоньку уезжают. И вскоре вопрос языка сам собой отпадет. И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:33
#76
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Цитата:
Vit:
И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)

А абайку куда денете? :lol:
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
248
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:56
#77
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Цитата:
abaika95:
Ну вот видишь Уже 5% фигурирует Ещё пару вопросов и дойдем до 31% как у Вовы))

Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
248
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:01
#78
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Цитата:
Vit:
. И вскоре вопрос языка сам собой отпадет. И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)

Не в скорее. Лет через 50 может будет один язык казахский тут. И то не факт. Может два и останутся.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3647
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:06
#79
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Цитата:
abaika95:
Госслужащий и продавец по закону должны ответить на языке обращения

___ Госслужащий - да , продавец - нет .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:14
#80
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Цитата:
elektron:
В какой норме закона это прописано? Получить услугу может быть, хотя и тут могут возникнуть вопросы. Ведь не обязан каждый госслужащий и продавец знать? Цитата:

Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей
Читайте ,просвещайтесь Цитата:
elektron:
Ну я лучше подожду, когда российская сторона об этом что ни будь скажет. Это и будет показателем эффективности.

Им не выгодно такое показывать о нас
Иначе возникнет вопрос за что тогда посадили Навального?))Цитата:
elektron:
Ну а чем ещё вы тут занимаетесь? Лучше бы коррупцией занялись. Глядишь и вывели бы Казахстан в разряд передовых

Может я тогда тоже начну зедевать население этим?))
Мало ли,население очень любит задеваться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:18
#81
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Цитата:
abaika95:
Напомните и окажется что вы как всегда перевираете)

Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:19
#82
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Цитата:
abaika95:
Точно не aktubinsk

А как? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:19
#83
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Цитата:
abaika95:
Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей Читайте ,просвещайтесь

Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против. :lol:
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... :lol: ну и так далее...

[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:23]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:23
#84
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Цитата:
Vit:
Что то менять уже поздно

А что менять по твоему надо?.
Вернуть один русский язык а о казахском ни слова?Цитата:
elektron:
А абайку куда денете?

Я как лечил вас так и буду))Цитата:
viktorian85:
Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.

Вова Путин бог?)
Ответь прямо Цитата:
Гога:
Госслужащий - да , продавец - нет .

Читайте законы Цитата:
maxsaf:
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев

Депутат
Цитата:
elektron:
Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против

Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск)
Не благодарите
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:25
#85
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Цитата:
abaika95:
Не благодарите

да пока то и не за что. :-x Цитата:
elektron:
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... ну и так далее...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 01:35
#86
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Цитата:
abaika95:
Депутат

А депутат что не чиновник? Волонтер что-ли? ))

Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95: Точно не aktubinsk А как?

Абайка, вы там один вопрос пропустили :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 01:37
#87
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Цитата:
abaika95:
Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск) Не благодарите

А если вас за пруфами будут в Гугл каждый раз отправлять - полезете в Гугл?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3647
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 02:31
#88
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Цитата:
elektron:
чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан...

____Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан: 1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;____ И тут нужен юрист . Получается : надо отвечать сразу на двух языках ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 04:10
#89
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Цитата:
Гога:
____Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан: 1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках

Надо заставить Куата переписать его обьявление о продаже окон на двух языках :lol:
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