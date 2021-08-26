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≡ Не прошло и двух лет после пуска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42233
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 08:54
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Деятельность Рудненского цементного завода приостановлена. Предприятие замечательно тем, что возводилось рекордно долго - около 6 лет, а презентован проект как готовый к реализации был еще в 2011 году. В судьбе завода деятельно участвовало государство в лице местной исполнительной власти. Инициатором проекта на всех совещаниях представляли бывшего президента АО ССГПО Мухамеджана Турдахунова. Печь на РЦЗ разожгли в декабре 2018 года, а осенью 2020 года стало известно, что работникам там перестали платить зарплату.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1963
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 08:54
#1
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Может ВСЁ дело в субсидиях?? - Всё таки сумма в 1 350 000 000 тенге - это нехилые деньги. Корреспонденту надо было расшифровать: КУДА ушли эти деньги.
Некоторые мои коллеги примерно так и делают: сеют аннонсированную государством, якобы социально-значимую культуру( например на масло и так далее) получают неплохие субсидии, которые ВРАЗЫ покрывют их издержки не только на эту культуру, но и на всю посевную, ну и плюс - маржа - что там выросло на этом поле. Неплохой , так сказать "социальный бизнес".

Цитата://Предприятие частное. Но объявленное чрезвычайно нужным для региона, оно пользовалось поддержкой в рамках нескольких государственных программ.//

Автовокзал костанайский - тоже частный, но нельзя ли его обьявить : "..ЧРЕЗВЫЧАЙНО НУЖНЫМ для региона, для простого НАРОДА...".

Или УЧРЕДИТЕЛИ лицом не вышли??
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14307
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:07
#2
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Цитата:
ACROS:
Может ВСЁ дело в субсидиях??

Может. И это вкупе с неумелым маркетингом. Я вот недавно узнал что в Чимкенте есть обувная фабрика Заря и отзывы неплохие. И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:45
#3
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Цитата:
Victor Yang:
И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?

Видимо после всех субсидий и маркетинга денег осталось только на рекламу на пикабу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11884
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:51
#4
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Наверное можно открыть любую прошлую статью про этот завод и знатно поржать над каментами, хотя бы чисто с математики. "Готов на 97%, нужен еще триллиард" )) Там по-моему изначально проект был обречен и без всяких пилорам. Но куда же без них)) Но я могу и ошибаться - я же не суд последней инстанции ;-) Там то уж точно не ошибутся :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22537
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 13:45
#5
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Цитата:

Так выглядела розничная расфасовка рудненского цемента. Кто помнит?

Из этих, мншков, можно пакеты - делать.
Хоть какая то, прибыль - будет... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4809
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 27.08.21 - 03:16
#6
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Чтоб залить пол в бане и выложить кафелем вполне пригоден, а выложить кирпичную кладку вокруг железного котла не пригоден, стал рассыпаться. Хотя в последнем случае раствор был один к двум, все равно мои старания ушли впустую.
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