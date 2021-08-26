Отправлено: - 09:45

Victor Yang:

И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?

Цитата:Видимо после всех субсидий и маркетинга денег осталось только на рекламу на пикабу