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Не прошло и двух лет после пуска
Не прошло и двух лет после пуска
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42233
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 08:54
Деятельность Рудненского цементного завода приостановлена. Предприятие замечательно тем, что возводилось рекордно долго - около 6 лет, а презентован проект как готовый к реализации был еще в 2011 году. В судьбе завода деятельно участвовало государство в лице местной исполнительной власти. Инициатором проекта на всех совещаниях представляли бывшего президента АО ССГПО Мухамеджана Турдахунова. Печь на РЦЗ разожгли в декабре 2018 года, а осенью 2020 года стало известно, что работникам там перестали платить зарплату.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1963
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 08:54
Может ВСЁ дело в субсидиях?? - Всё таки сумма в 1 350 000 000 тенге - это нехилые деньги. Корреспонденту надо было расшифровать: КУДА ушли эти деньги.
Некоторые мои коллеги примерно так и делают: сеют аннонсированную государством, якобы социально-значимую культуру( например на масло и так далее) получают неплохие субсидии, которые ВРАЗЫ покрывют их издержки не только на эту культуру, но и на всю посевную, ну и плюс - маржа - что там выросло на этом поле. Неплохой , так сказать "социальный бизнес".
Цитата://Предприятие частное. Но объявленное чрезвычайно нужным для региона, оно пользовалось поддержкой в рамках нескольких государственных программ.//
Автовокзал костанайский - тоже частный, но нельзя ли его обьявить : "..ЧРЕЗВЫЧАЙНО НУЖНЫМ для региона, для простого НАРОДА...".
Или УЧРЕДИТЕЛИ лицом не вышли??
Некоторые мои коллеги примерно так и делают: сеют аннонсированную государством, якобы социально-значимую культуру( например на масло и так далее) получают неплохие субсидии, которые ВРАЗЫ покрывют их издержки не только на эту культуру, но и на всю посевную, ну и плюс - маржа - что там выросло на этом поле. Неплохой , так сказать "социальный бизнес".
Цитата://Предприятие частное. Но объявленное чрезвычайно нужным для региона, оно пользовалось поддержкой в рамках нескольких государственных программ.//
Автовокзал костанайский - тоже частный, но нельзя ли его обьявить : "..ЧРЕЗВЫЧАЙНО НУЖНЫМ для региона, для простого НАРОДА...".
Или УЧРЕДИТЕЛИ лицом не вышли??
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14307
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:07
Цитата:
Может. И это вкупе с неумелым маркетингом. Я вот недавно узнал что в Чимкенте есть обувная фабрика Заря и отзывы неплохие. И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?
ACROS:
Может ВСЁ дело в субсидиях??
Может ВСЁ дело в субсидиях??
Может. И это вкупе с неумелым маркетингом. Я вот недавно узнал что в Чимкенте есть обувная фабрика Заря и отзывы неплохие. И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?
Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:45
Цитата:
Видимо после всех субсидий и маркетинга денег осталось только на рекламу на пикабу
Victor Yang:
И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?
И у меня сразу возник вопрос - почему в Кустанае несколько магазинов челябинского Юничел, а про казахстанскую Зарю я впервые услышал на Пикабу?
Видимо после всех субсидий и маркетинга денег осталось только на рекламу на пикабу
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 09:51
Наверное можно открыть любую прошлую статью про этот завод и знатно поржать над каментами, хотя бы чисто с математики. "Готов на 97%, нужен еще триллиард" )) Там по-моему изначально проект был обречен и без всяких пилорам. Но куда же без них)) Но я могу и ошибаться - я же не суд последней инстанции Там то уж точно не ошибутся
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22537
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 26.08.21 - 13:45
Цитата:
Так выглядела розничная расфасовка рудненского цемента. Кто помнит?
Из этих, мншков, можно пакеты - делать.
Хоть какая то, прибыль - будет...
Так выглядела розничная расфасовка рудненского цемента. Кто помнит?
Из этих, мншков, можно пакеты - делать.
Хоть какая то, прибыль - будет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4809
Re: Не прошло и двух лет после пуска
Отправлено: 27.08.21 - 03:16
Чтоб залить пол в бане и выложить кафелем вполне пригоден, а выложить кирпичную кладку вокруг железного котла не пригоден, стал рассыпаться. Хотя в последнем случае раствор был один к двум, все равно мои старания ушли впустую.
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