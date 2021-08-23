Отправлено: - 23:14

elektron:

В какой норме закона это прописано? Получить услугу может быть, хотя и тут могут возникнуть вопросы. Ведь не обязан каждый госслужащий и продавец знать? Цитата:

elektron:

Ну я лучше подожду, когда российская сторона об этом что ни будь скажет. Это и будет показателем эффективности.

elektron:

Ну а чем ещё вы тут занимаетесь? Лучше бы коррупцией занялись. Глядишь и вывели бы Казахстан в разряд передовых

Цитата:Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителейЧитайте ,просвещайтесь Цитата:Им не выгодно такое показывать о насИначе возникнет вопрос за что тогда посадили Навального?))Цитата:Может я тогда тоже начну зедевать население этим?))Мало ли,население очень любит задеваться