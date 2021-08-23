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Казахи притесняют русских в Казахстане?
Казахи притесняют русских в Казахстане?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42232
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10422
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:31
Цитата:
maxsaf:Что то менять уже поздно. Все потихоньку становится на свои места. С каждым годом русскоязычных в стране уменьшается. А это не только русские, и другие национальности потихоньку уезжают. И вскоре вопрос языка сам собой отпадет. И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:33
Цитата:
А абайку куда денете?
Vit:
И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
А абайку куда денете?
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 22:56
Цитата:
Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.
abaika95:
Ну вот видишь Уже 5% фигурирует Ещё пару вопросов и дойдем до 31% как у Вовы))
Ну вот видишь Уже 5% фигурирует Ещё пару вопросов и дойдем до 31% как у Вовы))
Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:01
Цитата:
Не в скорее. Лет через 50 может будет один язык казахский тут. И то не факт. Может два и останутся.
Vit:
. И вскоре вопрос языка сам собой отпадет. И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
. И вскоре вопрос языка сам собой отпадет. И куатам придется другим чем то заниматся. Возможно придется работать идти.)
Не в скорее. Лет через 50 может будет один язык казахский тут. И то не факт. Может два и останутся.
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:06
Цитата:
___ Госслужащий - да , продавец - нет .
abaika95:
Госслужащий и продавец по закону должны ответить на языке обращения
Госслужащий и продавец по закону должны ответить на языке обращения
___ Госслужащий - да , продавец - нет .
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:14
Цитата:
Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей
Читайте ,просвещайтесь Цитата:
Им не выгодно такое показывать о нас
Иначе возникнет вопрос за что тогда посадили Навального?))Цитата:
Может я тогда тоже начну зедевать население этим?))
Мало ли,население очень любит задеваться
elektron:
В какой норме закона это прописано? Получить услугу может быть, хотя и тут могут возникнуть вопросы. Ведь не обязан каждый госслужащий и продавец знать? Цитата:
В какой норме закона это прописано? Получить услугу может быть, хотя и тут могут возникнуть вопросы. Ведь не обязан каждый госслужащий и продавец знать? Цитата:
Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей
Читайте ,просвещайтесь Цитата:
elektron:
Ну я лучше подожду, когда российская сторона об этом что ни будь скажет. Это и будет показателем эффективности.
Ну я лучше подожду, когда российская сторона об этом что ни будь скажет. Это и будет показателем эффективности.
Им не выгодно такое показывать о нас
Иначе возникнет вопрос за что тогда посадили Навального?))Цитата:
elektron:
Ну а чем ещё вы тут занимаетесь? Лучше бы коррупцией занялись. Глядишь и вывели бы Казахстан в разряд передовых
Ну а чем ещё вы тут занимаетесь? Лучше бы коррупцией занялись. Глядишь и вывели бы Казахстан в разряд передовых
Может я тогда тоже начну зедевать население этим?))
Мало ли,население очень любит задеваться
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:18
Цитата:
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев)
abaika95:
Напомните и окажется что вы как всегда перевираете)
Напомните и окажется что вы как всегда перевираете)
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев)
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:19
Цитата:
А как?
abaika95:
Точно не aktubinsk
Точно не aktubinsk
А как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:19
Цитата:
Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против.
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... ну и так далее...
[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:23]
abaika95:
Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей Читайте ,просвещайтесь
Закон о языках,закон о госслужбе,и защита прав потребителей Читайте ,просвещайтесь
Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против.
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... ну и так далее...
[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:23]
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:23
Цитата:
А что менять по твоему надо?.
Вернуть один русский язык а о казахском ни слова?Цитата:
Я как лечил вас так и буду))Цитата:
Вова Путин бог?)
Ответь прямо Цитата:
Читайте законы Цитата:
Депутат
Цитата:
Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск)
Не благодарите
Vit:
Что то менять уже поздно
Что то менять уже поздно
А что менять по твоему надо?.
Вернуть один русский язык а о казахском ни слова?Цитата:
elektron:
А абайку куда денете?
А абайку куда денете?
Я как лечил вас так и буду))Цитата:
viktorian85:
Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.
Так то 2% всего. До Вовы ему как до Луны.
Вова Путин бог?)
Ответь прямо Цитата:
Гога:
Госслужащий - да , продавец - нет .
Госслужащий - да , продавец - нет .
Читайте законы Цитата:
maxsaf:
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев
Депутат
Цитата:
elektron:
Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против
Ну не могу, помогите уже найти, можно конкретно пруф. я не против
Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск)
Не благодарите
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7603
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 23:25
Цитата:
да пока то и не за что. Цитата:
abaika95:
Не благодарите
Не благодарите
да пока то и не за что. Цитата:
elektron:
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... ну и так далее...
Только так, чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан... ну и так далее...
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 01:35
Цитата:
А депутат что не чиновник? Волонтер что-ли? ))
Цитата:
Абайка, вы там один вопрос пропустили
abaika95:
Депутат
Депутат
А депутат что не чиновник? Волонтер что-ли? ))
Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95: Точно не aktubinsk А как?
Цитата: abaika95: Точно не aktubinsk А как?
Абайка, вы там один вопрос пропустили
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 01:37
Цитата:
А если вас за пруфами будут в Гугл каждый раз отправлять - полезете в Гугл?))
abaika95:
Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск) Не благодарите
Чтобы найти надо зайти в Гугл и заьбить а поиск) Не благодарите
А если вас за пруфами будут в Гугл каждый раз отправлять - полезете в Гугл?))
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 27.08.21 - 02:31
Цитата:
____Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан: 1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;____ И тут нужен юрист . Получается : надо отвечать сразу на двух языках ??
elektron:
чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан...
чтоб чёрным по белому - каждый продавец обязан...
____Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан: 1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;____ И тут нужен юрист . Получается : надо отвечать сразу на двух языках ??
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