Типичный разговор в очереди в Росиии Дружба народов,интернационализм,победа над нацизмом А потом женщина которая выросла в самой дружелюбной стране на свете говорит гражданке своей же страны "вали отсюда чернота,валите в свою страну" Где симонян? Где Раша тудей? Почему истерику не устраивают? Аааа Чета Симонян (кавказцы) хорошо устроились,они же только русскоязычных защищают по миру а вот "черноту" всякую в своей же стране им некогда защищать)) Но самое интересное подавляющее число шовинистов как эта бабка с удовольствием симониху и ее мужа пропонданона с нтв выгнали бы в "свою" страну))
Надо наверно уже раз в России это раз за разом происходит Просто взять всем калмыкам,бурятам,тувинцам,якутам,башкирам,татарам,дагестанцам,черкесам,карачаевцам,кабардинцам,балкарцам,адыгам,ингушам,чеченцам,карелам,чувашам,мордве и крымским и сибирским татарам взять да и уехать в свою страну.Поставить забор от шовинистов и жить припеваючи))
Я как то уже упоминал, пересечение границы. Как то тоже типично, Российскую за 15-ть минут проехали. А вот на Каераке 4 часа стояли с братом. На его машине с Омскими номерами. Его готовы были отпустить (наивные), меня "трясли" - оно же понятно - немец приехал. И если честно, да заплатил бы, если бы так же 15 минут прошли бы. Но нет, сначала все нервы вытрепали за три с лишним часа, потом только в последний час, начали что то млеть, что надо жеж дать Я тогда на принцип просто пошёл. И пропустили. Вот она гостеприимность сегодня. ПС: А в своё время за 4-5-ть часов можно было на машине от Кустаная до Челябинска, на автобусе за 8-мь часов доехать. Ничего лучше не стало. Только худше. И как можно этим гордится - не понимаю.
viktorian85: Пруф я скинул про нац.признак. Я утверждал что банда ГТА в России. Что непонятного? Цитата:
Для тебя все узбеки на одно лицо? Цитата:
viktorian85: Было бы адекватно тотлюди отвечали бы адекватно. А заставить извинится человека гопникам угрожая не проблема. Цитата:
В большинстве случаев активисты обращаются адекватно Но гопники из числа продавцов не понимают хорошего отношения Цитата:
viktorian85: Какой кипиш если на бытовуху переводят? Цитата:
Сколько ты таких случаев знаешь? Конкретный факт приведи Цитата:
viktorian85: Абсолютно невлияющая. Ведь ничего не запрещает.
Так и активсты ничего не запрещают а просят соблюдать закон Почему твоя начальница Симонян за них так истерит? Она против законов РК?Цитата:
elektron: ПС: А в своё время за 4-5-ть часов можно было на машине от Кустаная до Челябинска, на автобусе за 8-мь часов доехать. Ничего лучше не стало. Только худше. И как можно этим гордится - не понимаю.
В прошлом году до пандемии я до чб на бусе за 4 часа доехал Незнаю как вас немцев,Казахстанцам проще))Цитата:
viktorian85: Мы же в Казахстане живём, а не в России
Симонян тоже не в Казахстане живёт и московский комсомолец Чтож они нашими делами интересуются? Если опять как заведённый бот ответишь что пекуться за соотечественников то сразу вопрос почему не пекутся за соотечественников из Калмыкии?Цитата:
viktorian85: Скинь видосик где врач отправляет жить в Ресей пациентку.
Это когда было? Года 3-4 назад? Ее там вроде наказали за это и после этого тишина у нас в этом плане А в России почти каждый месяц такие видосы выпускают А сколько ещё не записывалось? Дальше больше будет Раз рашка решила ступать на эту дорогу то ей уже не дадут свернуть))
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