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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 451 из 451«1...449450451
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11883
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:48
#6751
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Цитата:
drakon:
А что он там, потерял?...

Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:49
#6752
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Цитата:
drakon:
А что он там, потерял?...

Ну может недополученный диплом? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:51
#6753
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Цитата:
maxsaf:
когда вам вьезд в РФ закроют - то обязательно сообщат

Ай не закроют не боитесь
Я россиянам жить где даю))
Им не выгодно не пускать
Цитата:
viktorian85:
Кто знал? Я вот только недавно узнал.

Россияне Цитата:
viktorian85:
Банда ГТА в России была Цитата:

Вкурсе
Ты уже не знаешь что ответить я вижу
Начнем заново
Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии
Где пруф?Цитата:
viktorian85:
А они разве никак гопники общаются на видео?

Нет
Вполне адекватно
Вот им уже отвечают как гопники
Они то и извиняются потом
Как иа замка из Октавы
И грузин Виталий Цитата:
viktorian85:
А ты уверен что у нас ни каждый год? Или просто скрывают чтобы сосед кипешь не поднял

У вас каждый год
А у нас раз в 30
Иначе бы давно уже кипиш подняли
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось Цитата:
viktorian85:
Нет конечно. Это всего лишь надпись ни на что не влияющая. А

Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку
Почему Симонян молчит об этом?Цитата:
drakon:
А что он там, потерял?...

Как что? Я там отдыхаю постоянно у друзей ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:52
#6754
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Цитата:
maxsaf:
на психологов учат в КЗ?

На крановщиков знаю учат. Только вот кто им краны там строит? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:52
#6755
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Цитата:
maxsaf:
Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?

Учат
Но Ближе было в Росиии
Цитата:
elektron:
Ну может недополученный диплом?

У меня так то там бизнес
Я россиян спасаю))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:55
#6756
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Цитата:
abaika95:
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось

Да бросьте, им наоборот стабильность в интересе. Затем и беспокойство по языкам.
Или вы серьёзно думаете, что им нужна вторая окраина, да ещё на юго-восточных границах?

[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:59]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:55
#6757
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Цитата:
abaika95:
Я россиян спасаю))

Ну я так и думал 8-)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:01
#6758
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Цитата:
abaika95:
Россияне

СМИ?
Цитата:
abaika95:
Ты уже не знаешь что ответить я вижу Начнем заново Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии Где пруф?

Пруф я скинул про нац.признак. Я утверждал что банда ГТА в России. Что непонятного?
Цитата:
abaika95:
Вполне адекватно Вот им уже отвечают как гопники Они то и извиняются потом

Было бы адекватно тотлюди отвечали бы адекватно. А заставить извинится человека гопникам угрожая не проблема.
Цитата:
abaika95:
У вас каждый год А у нас раз в 30 Иначе бы давно уже кипиш подняли Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось

Я в Казахстане живу. И у нас не раз в 30 лет. Какой кипиш если на бытовуху переводят?
Цитата:
abaika95:
Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку Почему Симонян молчит об этом?

Абсолютно невлияющая. Ведь ничего не запрещает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:02
#6759
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Типичный разговор в очереди в Росиии
Дружба народов,интернационализм,победа над нацизмом
А потом женщина которая выросла в самой дружелюбной стране на свете говорит гражданке своей же страны "вали отсюда чернота,валите в свою страну"
Где симонян? Где Раша тудей? Почему истерику не устраивают? Аааа
Чета Симонян (кавказцы) хорошо устроились,они же только русскоязычных защищают по миру а вот "черноту" всякую в своей же стране им некогда защищать))
Но самое интересное подавляющее число шовинистов как эта бабка с удовольствием симониху и ее мужа пропонданона с нтв выгнали бы в "свою" страну))



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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:06
#6760
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Надо наверно уже раз в России это раз за разом происходит
Просто взять всем калмыкам,бурятам,тувинцам,якутам,башкирам,татарам,дагестанцам,черкесам,карачаевцам,кабардинцам,балкарцам,адыгам,ингушам,чеченцам,карелам,чувашам,мордве и крымским и сибирским татарам взять да и уехать в свою страну.Поставить забор от шовинистов и жить припеваючи))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:12
#6761
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Цитата:
abaika95:
Типичный разговор в очереди в Росиии

Я как то уже упоминал, пересечение границы. Как то тоже типично, Российскую за 15-ть минут проехали. А вот на Каераке 4 часа стояли с братом. На его машине с Омскими номерами. Его готовы были отпустить (наивные), меня "трясли" - оно же понятно - немец приехал. И если честно, да заплатил бы, если бы так же 15 минут прошли бы. Но нет, сначала все нервы вытрепали за три с лишним часа, потом только в последний час, начали что то млеть, что надо жеж дать :lol: Я тогда на принцип просто пошёл. И пропустили. Вот она гостеприимность сегодня. :lol:
ПС: А в своё время за 4-5-ть часов можно было на машине от Кустаная до Челябинска, на автобусе за 8-мь часов доехать. Ничего лучше не стало. Только худше. И как можно этим гордится - не понимаю.

[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 19:19]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:13
#6762
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Цитата:
abaika95:
Типичный разговор в очереди в Росиии Дружба народов,интернационализм,победа над нацизмом

Мы же в Казахстане живём, а не в России. Скинь видосик где врач отправляет жить в Ресей пациентку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:40
#6763
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Цитата:
viktorian85:
СМИ?

Пикабу и кремлеботские паблики Цитата:
viktorian85:
Пруф я скинул про нац.признак. Я утверждал что банда ГТА в России. Что непонятного? Цитата:

Для тебя все узбеки на одно лицо? Цитата:
viktorian85:
Было бы адекватно тотлюди отвечали бы адекватно. А заставить извинится человека гопникам угрожая не проблема. Цитата:

В большинстве случаев активисты обращаются адекватно
Но гопники из числа продавцов не понимают хорошего отношения
Цитата:
viktorian85:
Какой кипиш если на бытовуху переводят? Цитата:

Сколько ты таких случаев знаешь? Конкретный факт приведи Цитата:
viktorian85:
Абсолютно невлияющая. Ведь ничего не запрещает.

Так и активсты ничего не запрещают а просят соблюдать закон
Почему твоя начальница Симонян за них так истерит? Она против законов РК?Цитата:
elektron:
ПС: А в своё время за 4-5-ть часов можно было на машине от Кустаная до Челябинска, на автобусе за 8-мь часов доехать. Ничего лучше не стало. Только худше. И как можно этим гордится - не понимаю.

В прошлом году до пандемии я до чб на бусе за 4 часа доехал
Незнаю как вас немцев,Казахстанцам проще))Цитата:
viktorian85:
Мы же в Казахстане живём, а не в России

Симонян тоже не в Казахстане живёт и московский комсомолец
Чтож они нашими делами интересуются?
Если опять как заведённый бот ответишь что пекуться за соотечественников то сразу вопрос почему не пекутся за соотечественников из Калмыкии?Цитата:
viktorian85:
Скинь видосик где врач отправляет жить в Ресей пациентку.

Это когда было?
Года 3-4 назад? Ее там вроде наказали за это и после этого тишина у нас в этом плане
А в России почти каждый месяц такие видосы выпускают
А сколько ещё не записывалось? Дальше больше будет
Раз рашка решила ступать на эту дорогу то ей уже не дадут свернуть))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11883
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 01:09
#6764
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Цитата:
abaika95:
наверно уже раз в России

Молодец, правильно написал ))
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