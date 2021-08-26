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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11880
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:48
Цитата:
Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?
drakon:
А что он там, потерял?...
А что он там, потерял?...
Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:49
Цитата:
Ну может недополученный диплом?
drakon:
А что он там, потерял?...
А что он там, потерял?...
Ну может недополученный диплом?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:51
Цитата:
Ай не закроют не боитесь
Я россиянам жить где даю))
Им не выгодно не пускать
Цитата:
Россияне Цитата:
Вкурсе
Ты уже не знаешь что ответить я вижу
Начнем заново
Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии
Где пруф?Цитата:
Нет
Вполне адекватно
Вот им уже отвечают как гопники
Они то и извиняются потом
Как иа замка из Октавы
И грузин Виталий Цитата:
У вас каждый год
А у нас раз в 30
Иначе бы давно уже кипиш подняли
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось Цитата:
Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку
Почему Симонян молчит об этом?Цитата:
Как что? Я там отдыхаю постоянно у друзей ))
maxsaf:
когда вам вьезд в РФ закроют - то обязательно сообщат
когда вам вьезд в РФ закроют - то обязательно сообщат
Ай не закроют не боитесь
Я россиянам жить где даю))
Им не выгодно не пускать
Цитата:
viktorian85:
Кто знал? Я вот только недавно узнал.
Кто знал? Я вот только недавно узнал.
Россияне Цитата:
viktorian85:
Банда ГТА в России была Цитата:
Банда ГТА в России была Цитата:
Вкурсе
Ты уже не знаешь что ответить я вижу
Начнем заново
Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии
Где пруф?Цитата:
viktorian85:
А они разве никак гопники общаются на видео?
А они разве никак гопники общаются на видео?
Нет
Вполне адекватно
Вот им уже отвечают как гопники
Они то и извиняются потом
Как иа замка из Октавы
И грузин Виталий Цитата:
viktorian85:
А ты уверен что у нас ни каждый год? Или просто скрывают чтобы сосед кипешь не поднял
А ты уверен что у нас ни каждый год? Или просто скрывают чтобы сосед кипешь не поднял
У вас каждый год
А у нас раз в 30
Иначе бы давно уже кипиш подняли
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось Цитата:
viktorian85:
Нет конечно. Это всего лишь надпись ни на что не влияющая. А
Нет конечно. Это всего лишь надпись ни на что не влияющая. А
Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку
Почему Симонян молчит об этом?Цитата:
drakon:
А что он там, потерял?...
А что он там, потерял?...
Как что? Я там отдыхаю постоянно у друзей ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:52
Цитата:
На крановщиков знаю учат. Только вот кто им краны там строит?
maxsaf:
на психологов учат в КЗ?
на психологов учат в КЗ?
На крановщиков знаю учат. Только вот кто им краны там строит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:52
Цитата:
Учат
Но Ближе было в Росиии
Цитата:
У меня так то там бизнес
Я россиян спасаю))
maxsaf:
Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?
Хороший вопрос) Абайка, на психологов учат в КЗ?
Учат
Но Ближе было в Росиии
Цитата:
elektron:
Ну может недополученный диплом?
Ну может недополученный диплом?
У меня так то там бизнес
Я россиян спасаю))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:55
Цитата:
Да бросьте, им наоборот стабильность в интересе. Затем и беспокойство по языкам.
Или вы серьёзно думаете, что им нужна вторая окраина, да ещё на юго-восточных границах?
[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:59]
abaika95:
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось
Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось
Да бросьте, им наоборот стабильность в интересе. Затем и беспокойство по языкам.
Или вы серьёзно думаете, что им нужна вторая окраина, да ещё на юго-восточных границах?
[Исправлено: elektron, 26.08.2021 - 18:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 23:55
Цитата:
Ну я так и думал
abaika95:
Я россиян спасаю))
Я россиян спасаю))
Ну я так и думал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 247
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:01
Цитата:
СМИ?
Цитата:
Пруф я скинул про нац.признак. Я утверждал что банда ГТА в России. Что непонятного?
Цитата:
Было бы адекватно тотлюди отвечали бы адекватно. А заставить извинится человека гопникам угрожая не проблема.
Цитата:
Я в Казахстане живу. И у нас не раз в 30 лет. Какой кипиш если на бытовуху переводят?
Цитата:
Абсолютно невлияющая. Ведь ничего не запрещает.
abaika95:
Россияне
Россияне
СМИ?
Цитата:
abaika95:
Ты уже не знаешь что ответить я вижу Начнем заново Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии Где пруф?
Ты уже не знаешь что ответить я вижу Начнем заново Ты утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в Росиии Где пруф?
Пруф я скинул про нац.признак. Я утверждал что банда ГТА в России. Что непонятного?
Цитата:
abaika95:
Вполне адекватно Вот им уже отвечают как гопники Они то и извиняются потом
Вполне адекватно Вот им уже отвечают как гопники Они то и извиняются потом
Было бы адекватно тотлюди отвечали бы адекватно. А заставить извинится человека гопникам угрожая не проблема.
Цитата:
abaika95:
У вас каждый год А у нас раз в 30 Иначе бы давно уже кипиш подняли Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось
У вас каждый год А у нас раз в 30 Иначе бы давно уже кипиш подняли Северные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось
Я в Казахстане живу. И у нас не раз в 30 лет. Какой кипиш если на бытовуху переводят?
Цитата:
abaika95:
Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку Почему Симонян молчит об этом?
Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признаку Почему Симонян молчит об этом?
Абсолютно невлияющая. Ведь ничего не запрещает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:02
Типичный разговор в очереди в Росиии
Дружба народов,интернационализм,победа над нацизмом
А потом женщина которая выросла в самой дружелюбной стране на свете говорит гражданке своей же страны "вали отсюда чернота,валите в свою страну"
Где симонян? Где Раша тудей? Почему истерику не устраивают? Аааа
Чета Симонян (кавказцы) хорошо устроились,они же только русскоязычных защищают по миру а вот "черноту" всякую в своей же стране им некогда защищать))
Но самое интересное подавляющее число шовинистов как эта бабка с удовольствием симониху и ее мужа пропонданона с нтв выгнали бы в "свою" страну))
Дружба народов,интернационализм,победа над нацизмом
А потом женщина которая выросла в самой дружелюбной стране на свете говорит гражданке своей же страны "вали отсюда чернота,валите в свою страну"
Где симонян? Где Раша тудей? Почему истерику не устраивают? Аааа
Чета Симонян (кавказцы) хорошо устроились,они же только русскоязычных защищают по миру а вот "черноту" всякую в своей же стране им некогда защищать))
Но самое интересное подавляющее число шовинистов как эта бабка с удовольствием симониху и ее мужа пропонданона с нтв выгнали бы в "свою" страну))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 00:06
Надо наверно уже раз в России это раз за разом происходит
Просто взять всем калмыкам,бурятам,тувинцам,якутам,башкирам,татарам,дагестанцам,черкесам,карачаевцам,кабардинцам,балкарцам,адыгам,ингушам,чеченцам,карелам,чувашам,мордве и крымским и сибирским татарам взять да и уехать в свою страну.Поставить забор от шовинистов и жить припеваючи))
Просто взять всем калмыкам,бурятам,тувинцам,якутам,башкирам,татарам,дагестанцам,черкесам,карачаевцам,кабардинцам,балкарцам,адыгам,ингушам,чеченцам,карелам,чувашам,мордве и крымским и сибирским татарам взять да и уехать в свою страну.Поставить забор от шовинистов и жить припеваючи))
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