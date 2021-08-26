Отправлено: - 23:51

maxsaf:

когда вам вьезд в РФ закроют - то обязательно сообщат

viktorian85:

Кто знал? Я вот только недавно узнал.

viktorian85:

Банда ГТА в России была Цитата:

viktorian85:

А они разве никак гопники общаются на видео?

viktorian85:

А ты уверен что у нас ни каждый год? Или просто скрывают чтобы сосед кипешь не поднял

viktorian85:

Нет конечно. Это всего лишь надпись ни на что не влияющая. А

drakon:

А что он там, потерял?...

Цитата:Ай не закроют не боитесьЯ россиянам жить где даю))Им не выгодно не пускатьЦитата:Россияне Цитата:ВкурсеТы уже не знаешь что ответить я вижуНачнем зановоТы утверждаешь что члены банды ГТА убавили в Узбекистане по нац признаку и занялись этим же в РосиииГде пруф?Цитата:НетВполне адекватноВот им уже отвечают как гопникиОни то и извиняются потомКак иа замка из ОктавыИ грузин Виталий Цитата:У вас каждый годА у нас раз в 30Иначе бы давно уже кипиш поднялиСеверные "друзья"спят и видят же чтобы у нас что-то трагичное случилось Цитата:Как не влияющая? Они рекомендуют у вас дискриминировать население России по нац признакуПочему Симонян молчит об этом?Цитата:Как что? Я там отдыхаю постоянно у друзей ))