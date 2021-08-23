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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42232
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11869
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:17
#45
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Цитата:
111:
Так что никого не посадят..

А по мне так и не обязательно его сажать, его руки и на свободе пригодятся. Просто деятельность деструктивную приостановить и все. Пусть дальше видео выкладывает, как яблони в Алма-Ате сажает :-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:44
#46
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Цитата:
maxsaf:
Просто деятельность деструктивную приостановить и все.

А кто может запретить законодательно человеку ходить и снимать нарушение закона?))
Завтра тогда и подружку Ольги Ведлер Азамата также закроют
А то ходит снимает все подряд
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:46
#47
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Цитата:
maxsaf:
Это Москеу нет такого города

Такой то город как раз есть
На границе с Казахстана стоят такие знаки
А вот города Актюбинск и Алма-Ата нет
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:47
#48
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Цитата:
111:
Россияне уже откопали что Куат ближайший друг советника президента..

Кинь ссылку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1822
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:48
#49
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Цитата:
abaika95:
Кинь ссылку

Я на Яндекс Дзене вычитал, сейчас, если историю найду

[Исправлено: 111, 26.08.2021 - 19:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1822
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:49
#50
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По моему так..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1822
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 19:55
#51
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А, они с этого сайта взяли, тут немного лучше расписано, кто интересуется..

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 20:04
#52
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Цитата:
111:
По моему так..

Московский комсомолец видать ооооочень хорошие деньги получили от АП чтобы раз за разом искать инфоповоды на тему куата)))
Члена НОДа называют советником президента)))
Ладно тогда
Террорист (по украинским меркам) и участник движения Лимонова призывающий к отторжению части земель Казахстана и возвращению Крыма даже до 2014 Прилепин является другом помощника президента РФ и бывшим главой АП РФ Суркова (в девичестве Дудаев)
Ну хотя в России за такие высказывания как мы знаем не наказывают
И за участие в войне в ДНР тоже
А у Нас активист за государственный язык не может быть другом члену Национального совета
Вы что?? Он же агрессивный фашизд он не может быть другом таких лиц
А у нас фашизд может быть другом
Потмоучто это другое)))
Вообщем чем дальше тем абсурднее))
Но знаю одно
Не зря в России столько людей Навального поддерживает
Лучше уж быстрый п***ц
Чем п***ц без конца

[Исправлено: abaika95, 26.08.2021 - 20:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1822
viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 20:25
#54
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Цитата:
abaika95:
Не зря в России столько людей Навального поддерживает

1%
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11869
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 21:03
#55
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Цитата:
abaika95:
Такой то город как раз есть На границе с Казахстана стоят такие знаки А вот города Актюбинск и Алма-Ата нет

На российской территории или на казахстанской?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 21:14
#56
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Цитата:
Глава отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилия Гречаник, которую Ахметов заставил извиняться на камеру за незнание казахского языка, недавно рассказала RT, как все происходило: «Да, позвонил этот Куат... Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать и должна извиниться.. Потом он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в сеть все мои личные данные... Возможно, Ахметов написал жалобу в госорганы о несоблюдении закона о языке, мне вынесли выговор и в течение шести месяцев его с меня не снимали. Из-за этого я не получила премиальных». То есть, в правоохранительных органах о деятельности «общественников» хорошо знали - и поддерживали ее!

Тоесть эта туп...ладно не умная женщина (а то щас обвинят в русофобии)даже не поняла за что ее наказали??))
А Куат злодей такой нет сразу напасть на нее в темном переулке как нормальный фашизд начал угрожать ей...что обратиться в прокуратуру)) ну для чиновника это конечно смерти подобно
Интересно за тарасова ещё никто не хочет впречатся в России? Мало ли может его посадили тоже из за куата?
Может антикорр с ним в сговоре?
Ну мало ли он может тут везде заявления пишет на всех госслужащих
А его заявления о нарушении закона ещё и рассматривают,значит полиция на стороне общественников!!! Сволочи!!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 21:18
#57
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Цитата:
Можно также вспомнить, что, судя по  сообщениям  казахстанских СМИ, сотрудники областных Управлений по развитию языков (есть такой государственный орган в Казахстане) вместе с «общественниками» и волонтерами молодежного крыла правящей в стране партии регулярно обходят улицы, проверяя наличие казахского языка на вывесках торговых точек. Интересно, что такие сообщения как минимум с 2018 года поступают прежде всего из родного для Ахметова города Костаная

О даже НГ успело засветится в информационной войне)) теперь пропагандисты из России будут в на вид ставить что у нас тут оказывается (кому сказать!!) О ужас,проверяют вывески на наличие гос языка!!! Это же какими злыднями надо быть! Чтобы требовать от бизнеса чтобы была информация на двух языках,это же почти куаты!!
Наказать,линчевать,предать суду такое безобразие! Совсем уже распустились вы там казахи! В своей же стране требуете чтобы гос язык использовали!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 21:20
#58
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Цитата:
viktorian85:
1%

Это чьи данные?)))
Цитата:
maxsaf:
На российской территории или на казахстанской?

На казахстанской конечно
А на российской нету знаков Актюбинск или Алма-Ата
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 26.08.21 - 21:22
#59
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Цитата:
abaika95:
Это чьи данные?)))

Ну у него погоняло Лёха 2%. А после того как он оказался западной крысой и использовал детей в своих целях, то все на него забили. Даже поддержать не вышли.
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