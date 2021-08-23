Московский комсомолец видать ооооочень хорошие деньги получили от АП чтобы раз за разом искать инфоповоды на тему куата))) Члена НОДа называют советником президента))) Ладно тогда Террорист (по украинским меркам) и участник движения Лимонова призывающий к отторжению части земель Казахстана и возвращению Крыма даже до 2014 Прилепин является другом помощника президента РФ и бывшим главой АП РФ Суркова (в девичестве Дудаев) Ну хотя в России за такие высказывания как мы знаем не наказывают И за участие в войне в ДНР тоже А у Нас активист за государственный язык не может быть другом члену Национального совета Вы что?? Он же агрессивный фашизд он не может быть другом таких лиц А у нас фашизд может быть другом Потмоучто это другое))) Вообщем чем дальше тем абсурднее)) Но знаю одно Не зря в России столько людей Навального поддерживает Лучше уж быстрый п***ц Чем п***ц без конца
Глава отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилия Гречаник, которую Ахметов заставил извиняться на камеру за незнание казахского языка, недавно рассказала RT, как все происходило: «Да, позвонил этот Куат... Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать и должна извиниться.. Потом он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в сеть все мои личные данные... Возможно, Ахметов написал жалобу в госорганы о несоблюдении закона о языке, мне вынесли выговор и в течение шести месяцев его с меня не снимали. Из-за этого я не получила премиальных». То есть, в правоохранительных органах о деятельности «общественников» хорошо знали - и поддерживали ее!
Тоесть эта туп...ладно не умная женщина (а то щас обвинят в русофобии)даже не поняла за что ее наказали??)) А Куат злодей такой нет сразу напасть на нее в темном переулке как нормальный фашизд начал угрожать ей...что обратиться в прокуратуру)) ну для чиновника это конечно смерти подобно Интересно за тарасова ещё никто не хочет впречатся в России? Мало ли может его посадили тоже из за куата? Может антикорр с ним в сговоре? Ну мало ли он может тут везде заявления пишет на всех госслужащих А его заявления о нарушении закона ещё и рассматривают,значит полиция на стороне общественников!!! Сволочи!!
Можно также вспомнить, что, судя по сообщениям казахстанских СМИ, сотрудники областных Управлений по развитию языков (есть такой государственный орган в Казахстане) вместе с «общественниками» и волонтерами молодежного крыла правящей в стране партии регулярно обходят улицы, проверяя наличие казахского языка на вывесках торговых точек. Интересно, что такие сообщения как минимум с 2018 года поступают прежде всего из родного для Ахметова города Костаная
О даже НГ успело засветится в информационной войне)) теперь пропагандисты из России будут в на вид ставить что у нас тут оказывается (кому сказать!!) О ужас,проверяют вывески на наличие гос языка!!! Это же какими злыднями надо быть! Чтобы требовать от бизнеса чтобы была информация на двух языках,это же почти куаты!! Наказать,линчевать,предать суду такое безобразие! Совсем уже распустились вы там казахи! В своей же стране требуете чтобы гос язык использовали!
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