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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:13
#6721
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Цитата:
abaika95:
Кстати не кстати Давайте факт а не досугие домыслы

Про дунган вспомните.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:40
#6722
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Цитата:
viktorian85:
Как люди могут сами извинятся если их принуждают гопники?

А божко гопники принудили или он сам понял что чухню нес и надо бы извинится?Цитата:
viktorian85:
Если бы в России заставляли извинятся казахов на камеру реакция Казахстана была бы? В частности разных СМИ и чиновников?

У тебя очень не умная тактика повторять одно и тоже в надежде что твой посыл станет правдой
В Казахстане никого не заставляли извинятся
И да если бы в России на вопрос от блогера на русском, продавец бы ответил на казахском типо ой отвали иди в другой магазин я тебя не понимаю,и после этого от этого продавца вышло бы извинение то в Казахстане это бы никого сильно не задело
Это внутренние дела России


Цитата:
viktorian85:
Скинхедов давно уже нету. Один убитый мигрант на сто убитых мигрантами местных жителей этому подтверждение. Когда были скинхеды мигранты практически не убивали местных. Они боялись. Сейчас наоборот.

Тоесть по твоей логике опять Же скинхеды это благо и пусть убивают?
И да для тех кто оооооочень в танке сидит забаррикадировшись
Мигранты убивают людей чисто по бытовухе
А скинхеды режут узбеков по определенной причине
Ну для тебя поясню по шире для сравнения,два парня подрались в клубе один другого ударил ножом это бытовуха
А когда парень идёт по улице и его убивают только за то что у него разрез глаз другой это уже межнац
Дошло?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:43
#6723
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Цитата:
viktorian85:
Про дунган вспомните.

А когда дунгане у нас стали русскими?
Про русских вроде речь вели
И да всех кто участвовал в погромах посадили,зачинщиков посадили на очень большие сроки
И для сравнения
Вот погромы в твоей России
тыц
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:46
#6724
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Министерство связи РК для своих рекламных баннеров рекомендует Не использовать людей с лицами не азиатской внешности
Была бы отличная новость для рашки тудей и для подмосковного комсомольца
Но нет,они будут про такое молчать
Ведь это в России происходит)))
тыц

[Исправлено: abaika95, 26.08.2021 - 20:47]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:50
#6725
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Цитата:
abaika95:
Министерство связи РК для своих рекламных баннеров рекомендует Не использовать людей с лицами не азиатской внешности


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:53
#6726
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Африканцев травят за рекламу с русскими девушками
Узбеков бьют
В объявлениях пишут что квартиры сдают только славянам
Целые министерства рекомендуют не использовать лица не славянской внешности
Если везде слово славянский заменить на арийский то станет ещё мрачнее
И эта та страна которая каждый год с помпой отмечает победу над нацизмом....
У меня есть свой ответ
Это профессиональная деформация
Как полицейский после длительного общения со сбродом становится по повадкам походить на них
Так и СССР после долгой войны с нацистами, фашистами и различными правыми сам стал нацистским государством
А Россия просто правопреемник
Ужас
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 20:59
#6727
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Цитата:
abaika95:
А божко гопники принудили или он сам понял что чухню нес и надо бы извинится?

Про Божко не знаю. А вот женщине звонили и принуждали извиняться гопники. Остальным значит тоже.

Цитата:
abaika95:
У тебя очень не умная тактика повторять одно и тоже в надежде что твой посыл станет правдой В Казахстане никого не заставляли извинятся

Заставляли и угрожали. Следствие разберётся.
Цитата:
abaika95:
И да если бы в России на вопрос от блогера на русском, продавец бы ответил на казахском типо ой отвали иди в другой магазин я тебя не понимаю,и после этого от этого продавца вышло бы извинение то в Казахстане это бы никого сильно не задело Это внутренние дела России

Не ври. Весь Казахстан стоял бы на ушах. СМИ, чиновники, нацики. Или пофиг на российских казахов?
Цитата:
abaika95:
Тоесть по твоей логике опять Же скинхеды это благо и пусть убивают

Нет. Наоборот хорошо что их ликвидировали.
Цитата:
abaika95:
Мигранты убивают людей чисто по бытовухе А скинхеды режут узбеков по определенной причине

Далеко не правда. Есть кто не по бытовухе.
Цитата:
abaika95:
А когда дунгане у нас стали русскими? Про русских вроде речь вели

А после них могут быть русские. Сейчас за язык ходят кошмарят угрозами, а дальше больше.
Цитата:
abaika95:
Ведь это в России происходит)))

Я с Казахстана
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 21:01
#6728
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Цитата:
abaika95:
Африканцев травят за рекламу с русскими девушками Узбеков бьют В объявлениях пишут что квартиры сдают только славянам

У нас всё тоже самое
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 21:08
#6729
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Цитата:
viktorian85:
Про Божко не знаю. А вот женщине звонили и принуждали извиняться гопники. Остальным значит тоже.

Ее слова надо проверять
Так просто можно что угодно нести
Цитата:
viktorian85:
Заставляли и угрожали. Следствие разберётся.

Угрожали чем? Что в прокуратуру заявление напишут? А с нее ещё и премию 6 месяцев удерживали?)) Вот беда то какая на госслужбе
Эти злые казахи наказали и угрожали заявлением за то что она трубки бросает
Цитата:
viktorian85:
Не ври. Весь Казахстан стоял бы на ушах. СМИ, чиновники, нацики. Или пофиг на российских казахов?

Не вру я не Симонян
Не стоял бы никто на ушах
Это внутренние дела России
Цитата:
viktorian85:
Нет. Наоборот хорошо что их ликвидировали.

А по твоей риторике что-то не очень ясно что хорошо
Цитата:
viktorian85:
Далеко не правда. Есть кто не по бытовухе.

Приведи пример где узбек убывает русского только потомучто у него разрез глаз другой? Цитата:
viktorian85:
А после них могут быть русские. Сейчас за язык ходят кошмарят угрозами, а дальше больше.

Всякое может случится
Завтра и казахов в оренбурге могут убить
Цитата:
viktorian85:
Я с Казахстана

А чтож за россию так впрегаешься?Цитата:
viktorian85:
У нас всё тоже самое

Приведи факт
Особенно про минестерво хочу пруф увидеть
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11869
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 21:15
#6730
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Абайка, вы зачем от людей скрываете, что втихаря лишили русский язык статуса языка межнационального общения?
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 21:19
#6731
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Цитата:
abaika95:
Угрожали чем? Что в прокуратуру заявление напишут? А с нее ещё и премию 6 месяцев удерживали?)) Вот беда то какая на госслужбе Эти злые казахи наказали и угрожали заявлением за то что она трубки бросает

Следствие разберётся
Цитата:
abaika95:
Не вру я не Симонян Не стоял бы никто на ушах Это внутренние дела России

Стоял бы весь Казахстан на ушах.
Цитата:
abaika95:
Приведи пример где узбек убывает русского только потомучто у него разрез глаз другой?

Вспомни банду ГТА, а так же где мигранты вырезали целые семьи.
Цитата:
abaika95:
Всякое может случится Завтра и казахов в оренбурге могут убить

Но кошмарят то гопники не в Оренбурге. А в Казахстане русскоязычных заставляя извинятся на камеру.
Цитата:
abaika95:
А чтож за россию так впрегаешься?

А чего мне не навидеть Россию?
Цитата:
abaika95:
Приведи факт Особенно про минестерво хочу пруф увидеть

А он есть этот факт, а не вброс?
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