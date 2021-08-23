Отправлено: - 21:14

Глава отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилия Гречаник, которую Ахметов заставил извиняться на камеру за незнание казахского языка, недавно рассказала RT, как все происходило: «Да, позвонил этот Куат... Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать и должна извиниться.. Потом он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в сеть все мои личные данные... Возможно, Ахметов написал жалобу в госорганы о несоблюдении закона о языке, мне вынесли выговор и в течение шести месяцев его с меня не снимали. Из-за этого я не получила премиальных». То есть, в правоохранительных органах о деятельности «общественников» хорошо знали - и поддерживали ее!

Цитата:Тоесть эта туп...ладно не умная женщина (а то щас обвинят в русофобии)даже не поняла за что ее наказали??))А Куат злодей такой нет сразу напасть на нее в темном переулке как нормальный фашизд начал угрожать ей...что обратиться в прокуратуру)) ну для чиновника это конечно смерти подобноИнтересно за тарасова ещё никто не хочет впречатся в России? Мало ли может его посадили тоже из за куата?Может антикорр с ним в сговоре?Ну мало ли он может тут везде заявления пишет на всех госслужащихА его заявления о нарушении закона ещё и рассматривают,значит полиция на стороне общественников!!! Сволочи!!