Отправлено: - 20:40

viktorian85:

Как люди могут сами извинятся если их принуждают гопники?

viktorian85:

Если бы в России заставляли извинятся казахов на камеру реакция Казахстана была бы? В частности разных СМИ и чиновников?

viktorian85:

Скинхедов давно уже нету. Один убитый мигрант на сто убитых мигрантами местных жителей этому подтверждение. Когда были скинхеды мигранты практически не убивали местных. Они боялись. Сейчас наоборот.

Цитата:А божко гопники принудили или он сам понял что чухню нес и надо бы извинится?Цитата:У тебя очень не умная тактика повторять одно и тоже в надежде что твой посыл станет правдойВ Казахстане никого не заставляли извинятсяИ да если бы в России на вопрос от блогера на русском, продавец бы ответил на казахском типо ой отвали иди в другой магазин я тебя не понимаю,и после этого от этого продавца вышло бы извинение то в Казахстане это бы никого сильно не заделоЭто внутренние дела РоссииЦитата:Тоесть по твоей логике опять Же скинхеды это благо и пусть убивают?И да для тех кто оооооочень в танке сидит забаррикадировшисьМигранты убивают людей чисто по бытовухеА скинхеды режут узбеков по определенной причинеНу для тебя поясню по шире для сравнения,два парня подрались в клубе один другого ударил ножом это бытовухаА когда парень идёт по улице и его убивают только за то что у него разрез глаз другой это уже межнацДошло?