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≡ Налога два, а сумма одна — C 2021 года начинаем по-новому платить местные налоги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42231
Налога два, а сумма одна — C 2021 года начинаем по-новому платить местные налоги
Отправлено: 26.08.21 - 17:47
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Изменения в Налоговом Кодексе, касающиеся физических лиц, разъяснили костанайцам сегодня, 26 августа, на брифинге сотрудники службы госдоходов. Они напомнили, какие платежи обязаны сделать граждане до 1 октября.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
399
Re: Налога два, а сумма одна — C 2021 года начинаем по-новому...
Отправлено: 26.08.21 - 17:47
#1
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Цитата:
Кроме того, сообщил Бекшин, отменён земельный налог для собственников, проживающих в многоквартирных жилых домах. Норма об освобождении сопряжена со сложным администрированием этого налога, нецелесообразностью затрат на начисление и его сбор

Источник:

Наконец то сообразили...
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