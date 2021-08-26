Отправлено: - 17:28

таноми52:

По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста!

viktorian85:

Их удаляет модератор

viktorian85:

А в Казахстане хорошая? Справедливости ради теперь скрины с расистскими коментами казахстанцев теперь опубликуйте. Газета же казахстанская. Живём в Казахстане, а не в России.

Цитата:Тупее вывода не читалЧтож люди бежали во время войны с окупированных территорий? Совесть то чиста была,жили бы под немцами,пахали,строили имИногда бы в печке горели по плануИли это другое?Цитата:Ну значит пруфа у тебя нетЦитата:НетГазета казахстанскаяФорум русскоязычныйСайт украинскийЯ хочу и буду обсуждать тут россию)Также как в России обсуждают Казахстан)И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочетПочему?