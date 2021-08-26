Прогноз на 5 дней
ясно+33°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 447 из 447«1...445446447
Ответить Новый топик
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:14
#6691
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это пол России придется оштрафовать

Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:14
#6692
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавная реклама в поселке Алга, Актюбинской области, на улице названной в честь отца акима нашей области. Причем народ возмущен не самой рекламой, а тем, что она не переведена на казахский язык.


[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2021 - 17:15]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:16
#6693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
люди уже скупают Знакомый украинец у отъезжающих россиян хату в центре за копейки купил

Не верю что за копейки. В Казахстане недвижимость сейчас переоценена сильно. Скорее всего, этот пузырь лопнет через некоторое время.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:23
#6694
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
народ возмущен не самой рекламой, а тем, что она не переведена на казахский язык.

А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган. Как правило, там используется игра слов и прямой перевод смысла иметь не будет. Креативить на разных языках - сомневаюсь что кто-то захочет за это платить.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:28
#6695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста!

Тупее вывода не читал
Чтож люди бежали во время войны с окупированных территорий? Совесть то чиста была,жили бы под немцами,пахали,строили им
Иногда бы в печке горели по плану
Или это другое?
Цитата:
viktorian85:
Их удаляет модератор

Ну значит пруфа у тебя нет
Цитата:
viktorian85:
А в Казахстане хорошая? Справедливости ради теперь скрины с расистскими коментами казахстанцев теперь опубликуйте. Газета же казахстанская. Живём в Казахстане, а не в России.

Нет
Газета казахстанская
Форум русскоязычный
Сайт украинский
Я хочу и буду обсуждать тут россию)
Также как в России обсуждают Казахстан)
И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет
Почему?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:31
#6696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.

Так вот что-то Россия не торопится
СМИ уже обязали писать про иноагентов
А вот расистские коменты почему-то удалять неторопяться
Цитата:
Victor Yang:
Не верю что за копейки.

Не верь
Он сказал что за копейки взял двушку в центре
Цитата:
Victor Yang:
А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган.

Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:33
#6697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно,раз тут оскорбили коменты россиян об афроафриканцах тогда выставлю только новости
Они не менее веселые))


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:40
#6698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По данным Тынышпаева в Китае погибло 95 200 человек[25]. По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста

Ярко доказывает что таноми очень шовинистически настроена
Во Франции за такое уже бы извинилась бы 10траз
А у нас нет
В порядке вещей сказать что ну убили 1,5 тысячи детей и женщин в ущелье за то что их мужья не захотели отдавать скот администрации
Ну спасались люди от зверства карателей в Китае
Там ещё от голода погибло 93 тысячи
Ой тысячей больше тысячей меньше
Какая разница ? Это же про этих там
Которые примазались к монголам и звука в истории не оставили
И вообще НЕЧЕГО БЫЛО СПАСАТЬСЯ ЕСЛИ СОВЕСТЬ ЧИСТА! господин есаул бы разобрался у кого чиста совесть а кому можно голову отрезать,к примеру ребенку...
Я вот не верю что человек который тут стишки благолепные скидывает мыслит такими мерками
Фу аж противно стало
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:41
#6699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))

Скорее всего, ты меня не так понял.
Цитата:
abaika95:
Он сказал что за копейки взял двушку в центре

Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно.
Профайл
viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:49
#6700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет Газета казахстанская Форум русскоязычный Сайт украинский Я хочу и буду обсуждать тут россию) Также как в России обсуждают Казахстан) И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет Почему?

А у нас нету нацистов разве? А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская? Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:03
#6701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, ты меня не так понял.

Я то понял что ты имеешь ввиду
Но такое могут не понять НЕземляки))
Цитата:
Victor Yang:
Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно

Вот щам специально узнал
Говорит за 11 млн
В хорошем состоянии
Цитата:
viktorian85:
А у нас нету нацистов разве?

Нет открытых КНБ сажает
И высказывать нацистские взгляды по типу как у таноми тоже не приветствуется
Но иногда проскальзывает
Цитата:
viktorian85:
А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская?

Так вот обращаю
С ними тут только и борюсь Цитата:
viktorian85:
Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.

Тоесть когда Симоняниха,сми, Политологи,офицеры России лезут и комментируют дела нашей страны это норм
А когда тоже самое делаю я но в отношении России то за это уже банить надо?)))
Ниче не путаете у себя в логических рассуждениях?))
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:06
#6702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Говорит за 11 млн

Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:07
#6703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Война во Вьетнаме
Женщина спасается из горящей деревни после бомбардировки


Но по мнению таноми...

Цитата:
таноми52 Убегать не надо было, если совесть была чиста!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:09
#6704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?

Да сейчас это уже копейки
13-14 млн в центре двушки стоят
Даже старых домах
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1811
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:16
#6705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
13-14 млн в центре двушки стоят

Пару месяцев назад 11-12 стоили хрущевки старые, сейчас может подорожало.
Там что то 43-44 квадрата , это 250 за квадрат, не дёшево..
Профайл
Страница 447 из 447«1...445446447
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: viktorian85, yudjin, 111, Iney

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS