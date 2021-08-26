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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:14
Цитата:
Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.
abaika95:
Это пол России придется оштрафовать
Это пол России придется оштрафовать
Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:14
Забавная реклама в поселке Алга, Актюбинской области, на улице названной в честь отца акима нашей области. Причем народ возмущен не самой рекламой, а тем, что она не переведена на казахский язык.
[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2021 - 17:15]
[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2021 - 17:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:16
Цитата:
Не верю что за копейки. В Казахстане недвижимость сейчас переоценена сильно. Скорее всего, этот пузырь лопнет через некоторое время.
abaika95:
люди уже скупают Знакомый украинец у отъезжающих россиян хату в центре за копейки купил
люди уже скупают Знакомый украинец у отъезжающих россиян хату в центре за копейки купил
Не верю что за копейки. В Казахстане недвижимость сейчас переоценена сильно. Скорее всего, этот пузырь лопнет через некоторое время.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:23
Цитата:
А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган. Как правило, там используется игра слов и прямой перевод смысла иметь не будет. Креативить на разных языках - сомневаюсь что кто-то захочет за это платить.
юля елиссева:
народ возмущен не самой рекламой, а тем, что она не переведена на казахский язык.
народ возмущен не самой рекламой, а тем, что она не переведена на казахский язык.
А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган. Как правило, там используется игра слов и прямой перевод смысла иметь не будет. Креативить на разных языках - сомневаюсь что кто-то захочет за это платить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:28
Цитата:
Тупее вывода не читал
Чтож люди бежали во время войны с окупированных территорий? Совесть то чиста была,жили бы под немцами,пахали,строили им
Иногда бы в печке горели по плану
Или это другое?
Цитата:
Ну значит пруфа у тебя нет
Цитата:
Нет
Газета казахстанская
Форум русскоязычный
Сайт украинский
Я хочу и буду обсуждать тут россию)
Также как в России обсуждают Казахстан)
И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет
Почему?
таноми52:
По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста!
По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста!
Тупее вывода не читал
Чтож люди бежали во время войны с окупированных территорий? Совесть то чиста была,жили бы под немцами,пахали,строили им
Иногда бы в печке горели по плану
Или это другое?
Цитата:
viktorian85:
Их удаляет модератор
Их удаляет модератор
Ну значит пруфа у тебя нет
Цитата:
viktorian85:
А в Казахстане хорошая? Справедливости ради теперь скрины с расистскими коментами казахстанцев теперь опубликуйте. Газета же казахстанская. Живём в Казахстане, а не в России.
А в Казахстане хорошая? Справедливости ради теперь скрины с расистскими коментами казахстанцев теперь опубликуйте. Газета же казахстанская. Живём в Казахстане, а не в России.
Нет
Газета казахстанская
Форум русскоязычный
Сайт украинский
Я хочу и буду обсуждать тут россию)
Также как в России обсуждают Казахстан)
И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет
Почему?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:31
Цитата:
Так вот что-то Россия не торопится
СМИ уже обязали писать про иноагентов
А вот расистские коменты почему-то удалять неторопяться
Цитата:
Не верь
Он сказал что за копейки взял двушку в центре
Цитата:
Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))
Victor Yang:
Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.
Можно проще сделать - внести в закон о СМИ. Пусть модераторы удаляют.
Так вот что-то Россия не торопится
СМИ уже обязали писать про иноагентов
А вот расистские коменты почему-то удалять неторопяться
Цитата:
Victor Yang:
Не верю что за копейки.
Не верю что за копейки.
Не верь
Он сказал что за копейки взял двушку в центре
Цитата:
Victor Yang:
А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган.
А ведь это действительно хороший индикатор - на кого ориентирован рекламный слоган.
Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:33
Ладно,раз тут оскорбили коменты россиян об афроафриканцах тогда выставлю только новости
Они не менее веселые))
Они не менее веселые))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:40
Цитата:
Ярко доказывает что таноми очень шовинистически настроена
Во Франции за такое уже бы извинилась бы 10траз
А у нас нет
В порядке вещей сказать что ну убили 1,5 тысячи детей и женщин в ущелье за то что их мужья не захотели отдавать скот администрации
Ну спасались люди от зверства карателей в Китае
Там ещё от голода погибло 93 тысячи
Ой тысячей больше тысячей меньше
Какая разница ? Это же про этих там
Которые примазались к монголам и звука в истории не оставили
И вообще НЕЧЕГО БЫЛО СПАСАТЬСЯ ЕСЛИ СОВЕСТЬ ЧИСТА! господин есаул бы разобрался у кого чиста совесть а кому можно голову отрезать,к примеру ребенку...
Я вот не верю что человек который тут стишки благолепные скидывает мыслит такими мерками
Фу аж противно стало
таноми52:
По данным Тынышпаева в Китае погибло 95 200 человек[25]. По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста
По данным Тынышпаева в Китае погибло 95 200 человек[25]. По современным оценкам в результате подавления восстания, жертвами со стороны местных жителей стали около 150 000 человек, ПОГИБШИХ КАК В БОЯХ С РУССКОЙ АРМИЕЙ, ТАК И В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕГСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ. Убегать не надо было, если совесть была чиста
Ярко доказывает что таноми очень шовинистически настроена
Во Франции за такое уже бы извинилась бы 10траз
А у нас нет
В порядке вещей сказать что ну убили 1,5 тысячи детей и женщин в ущелье за то что их мужья не захотели отдавать скот администрации
Ну спасались люди от зверства карателей в Китае
Там ещё от голода погибло 93 тысячи
Ой тысячей больше тысячей меньше
Какая разница ? Это же про этих там
Которые примазались к монголам и звука в истории не оставили
И вообще НЕЧЕГО БЫЛО СПАСАТЬСЯ ЕСЛИ СОВЕСТЬ ЧИСТА! господин есаул бы разобрался у кого чиста совесть а кому можно голову отрезать,к примеру ребенку...
Я вот не верю что человек который тут стишки благолепные скидывает мыслит такими мерками
Фу аж противно стало
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:41
Цитата:
Скорее всего, ты меня не так понял.
Цитата:
Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно.
abaika95:
Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))
Чето русофобией пахнуло сказал бы сейчас Неземляк))
Скорее всего, ты меня не так понял.
Цитата:
abaika95:
Он сказал что за копейки взял двушку в центре
Он сказал что за копейки взял двушку в центре
Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 17:49
Цитата:
А у нас нету нацистов разве? А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская? Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.
abaika95:
Нет Газета казахстанская Форум русскоязычный Сайт украинский Я хочу и буду обсуждать тут россию) Также как в России обсуждают Казахстан) И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет Почему?
Нет Газета казахстанская Форум русскоязычный Сайт украинский Я хочу и буду обсуждать тут россию) Также как в России обсуждают Казахстан) И да,это Россия утверждает что у нас тут нацисты а за собой следить почему-то не хочет Почему?
А у нас нету нацистов разве? А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская? Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:03
Цитата:
Я то понял что ты имеешь ввиду
Но такое могут не понять НЕземляки))
Цитата:
Вот щам специально узнал
Говорит за 11 млн
В хорошем состоянии
Цитата:
Нет открытых КНБ сажает
И высказывать нацистские взгляды по типу как у таноми тоже не приветствуется
Но иногда проскальзывает
Цитата:
Так вот обращаю
С ними тут только и борюсь Цитата:
Тоесть когда Симоняниха,сми, Политологи,офицеры России лезут и комментируют дела нашей страны это норм
А когда тоже самое делаю я но в отношении России то за это уже банить надо?)))
Ниче не путаете у себя в логических рассуждениях?))
Victor Yang:
Скорее всего, ты меня не так понял.
Скорее всего, ты меня не так понял.
Я то понял что ты имеешь ввиду
Но такое могут не понять НЕземляки))
Цитата:
Victor Yang:
Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно
Тут смотря с чем сравнивать, какое состояние, в каком доме, есть ли долги. В иную квартиру до обычного состояния, ещё и вложиться хорошо нужно
Вот щам специально узнал
Говорит за 11 млн
В хорошем состоянии
Цитата:
viktorian85:
А у нас нету нацистов разве?
А у нас нету нацистов разве?
Нет открытых КНБ сажает
И высказывать нацистские взгляды по типу как у таноми тоже не приветствуется
Но иногда проскальзывает
Цитата:
viktorian85:
А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская?
А почему ты на них не обращаешь внимание если ты живёшь в Казахстане и газета казахстанская?
Так вот обращаю
С ними тут только и борюсь Цитата:
viktorian85:
Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.
Что за перевод стрелок вечный. За это банят вобще то.
Тоесть когда Симоняниха,сми, Политологи,офицеры России лезут и комментируют дела нашей страны это норм
А когда тоже самое делаю я но в отношении России то за это уже банить надо?)))
Ниче не путаете у себя в логических рассуждениях?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:06
Цитата:
Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?
abaika95:
Говорит за 11 млн
Говорит за 11 млн
Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:07
Война во Вьетнаме
Женщина спасается из горящей деревни после бомбардировки
Но по мнению таноми...
Цитата:
Женщина спасается из горящей деревни после бомбардировки
Но по мнению таноми...
Цитата:
таноми52 Убегать не надо было, если совесть была чиста!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:09
Цитата:
Да сейчас это уже копейки
13-14 млн в центре двушки стоят
Даже старых домах
Victor Yang:
Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?
Это разве копейки за двушку в старом фонде, хоть и в центре?
Да сейчас это уже копейки
13-14 млн в центре двушки стоят
Даже старых домах
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1811
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.08.21 - 18:16
Цитата:
Пару месяцев назад 11-12 стоили хрущевки старые, сейчас может подорожало.
Там что то 43-44 квадрата , это 250 за квадрат, не дёшево..
abaika95:
13-14 млн в центре двушки стоят
13-14 млн в центре двушки стоят
Пару месяцев назад 11-12 стоили хрущевки старые, сейчас может подорожало.
Там что то 43-44 квадрата , это 250 за квадрат, не дёшево..
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