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≡ «Вы губите детей!» - сказала я акиму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42229
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
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Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР - о том, как и почему она стала гражданской активисткой.
Читать статью

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9489
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:35
#15
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Цитата:
viktorian85:
Заставлять под угрозами женщин в возрасте извиняться могут только гопники.

Симонян зайди со своего аккаунта не позорься)))
Доказаны факты что кто-то кому-то угрожал? Нет.
Все "обиженные" сами бежали извинятся за свои поступки и слова Цитата:
viktorian85:
А если ещё и за язык, то уже гопники провокаторы межнациональной розни.

Дело завели за его подписи к видео
Но не за его дейтельность и за фиксацию нарушения в сфере языка) или требовать обслуживания на гос языке это уже межнац конфликт?))
Осудят куата,или штраф выпишут это уже дело 10
И без него людей полно кто будет продолжать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9489
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:37
#16
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Цитата:
ladas:
Ольга Ивановна, ваша стойкость восхищает! Как хорошо, что есть такие люди, которые не смотря ни на что, в казалось бы безнадёжной ситуации, продолжают бороться.

Думаю надо брать интервью и у куата
Всё-таки он активный борец уже международного уровня а не местечковогоЦитата:
ladas:
Я думаю очень много людей согласны с вами и хотят изменить время в Костанайской области, чтобы приблизиться к природному, в том числе и я.

В том числе и я если реально вернут природное время на 2 часа а не как хочет Ведлер
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1803
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:38
#17
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Так сказать продолжает это дело как когда то Валентина Комкова, которую в Казахстане все чиновники боялись и демократически настроенно граждане ставили в пример ее мужество и отвагу..
Кстати где она?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7659
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:40
#18
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Цитата:
abaika95:

Человек обращался к Ольге. Тебе вообще, какое кошачье дело, что ей пишет читатель?
В каждой бочке затычка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1803
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:41
#19
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Хм..
Поискал тут, последняя вроде статья гласит, что ее избили за что то россияне..
Странно, ведь она отстаивала интересы прав и свобод в Казахстане..
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