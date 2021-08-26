Отправлено: - 14:35

viktorian85:

Заставлять под угрозами женщин в возрасте извиняться могут только гопники.

viktorian85:

А если ещё и за язык, то уже гопники провокаторы межнациональной розни.

Цитата:Симонян зайди со своего аккаунта не позорься)))Доказаны факты что кто-то кому-то угрожал? Нет.Все "обиженные" сами бежали извинятся за свои поступки и слова Цитата:Дело завели за его подписи к видеоНо не за его дейтельность и за фиксацию нарушения в сфере языка) или требовать обслуживания на гос языке это уже межнац конфликт?))Осудят куата,или штраф выпишут это уже дело 10И без него людей полно кто будет продолжать