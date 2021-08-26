Отправлено: - 13:51

abaika95:

А где все те кто любит накидывать что куат и языковой патруль хайпушники?

Цитата:Не хайпушники, а разжигатели межнациональной розни. О чём было заведено на него уголовное дело. Заставлять под угрозами женщин в возрасте извиняться могут только гопники. А если ещё и за язык, то уже гопники провокаторы межнациональной розни. Поэтому посадят на лет 7 его если не больше.