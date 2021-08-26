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≡ «Вы губите детей!» - сказала я акиму
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42229
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
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Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР - о том, как и почему она стала гражданской активисткой.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7659
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
#1
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Цитата:
сын вырос, стал прекрасным пианистом и звукорежиссером, работает в известном петербургском театре.

Ольга, а может ну его, эту луномясовку... Я понимаю Родина, то, сё... Пусть остается завравшаяся, коррумпированная власть, лицемерные сенаторы, двуличные парламентарии, аморфные депутатишки сами с собой?
Пыс-пыс.
Ну, фас, полдизайло...Нацики же любят бросаться на женщин в магазинах, аптеках или в сети... Давай гноби, обзывай, унижай Ольгу... Вы же только так умеете?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
556
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:53
#2
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Цитата:
он просто показал свою полную некомпетентность в этом вопросе.

Источник:

Не удивлен.
Цитата:
Но как только получила заветный мандат, в мою сторону прозвучала такая ее фраза: «Ну что там, Ольга Ивановна? Все еще не успокоилась насчет времени?» Верх цинизма, я считаю.
Источник:

Цитата:
он отказался больше нам помогать, мотивируя тем, что вопрос принял политический окрас.
Источник:


Они все такими становятся,слепыми, глухими и немыми по отношению к народу,стоит только получить этот самый мандат.
Мне вот интересно,кто-то еще ходит голосовать за этих ....
политически окрашенных?Смысл какой,голосовать за болтуна или болтушку,которые обещают обещать.А когда их выбирают,они протирают задницами штаны и юбки в кресле,получая хорошую зарплату,накипь человеческая.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1962
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 11:01
#3
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Наверное, действительно переживает за свой район и позиционирует себя как человека с социальной ответственностью за наше будущее - но, судя по стилистике и манере написания статьи - не хочет ни с КЕМ конфликтовать. Так себе : и нашим и вашим. Вроде покритиковала, но в меру - края соблюдает. Наверное, так правильно: В Казахстане живём.

Цитата://""...не прятать глаз, тогда как многие, кто прогнулся под сегодняшнюю власть, лишены этой роскоши».//


Почему то не прозвучали чётко и ясно фамилии ( наверное в силу приобретённой политкорректности и врожденной осмотрительности) , ведь они читаются же: С; А; Ж.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
398
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 11:18
#4
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Цитата:
Вопрос о времени в Костанайской области поднимается давно. Читаем областную газету от 27 ноября 2014 года: «Нужно ли для нашего региона перевести стрелки часов назад? Результаты опроса костанайцев направлены в правительство. Свою позицию выразила почти тысяча наших читателей. Большинство высказались за перевод…».

Источник:


А пять тысяч вы отклонили и не отметили потому что они были против перевода времени ... Ну что можно сказать теперь по этому поводу как говорил О.Бендер- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 26.08.2021 - 11:20]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2565
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 11:21
#5
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Просто удивительно, как после стольких преград,человек не "выгорел", не сдался
Мало таких, как Ольга,Евгений, противостоящих власть имущим, поэтому нам, слабым, надо хотя бы поддерживать их усилия, направленные на благородные дела!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9489
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:13
#6
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А где все те кто любит накидывать что куат и языковой патруль хайпушники? Что они занимаются бессмысленным делом? Что все вопросы легко решаемы в частном порядке при обращении в госорганы? Зачем вообще активисты нужны?
Где же вы все? Накидывайте и сюда тогда)))
Человек всю жизнь занимается тем что хайпует на различных вопросах,или это другое?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9489
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:16
#7
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Цитата:
yudjin:
Я понимаю Родина, то, сё... Пусть остается завравшаяся, коррумпированная власть, лицемерные сенаторы, двуличные парламентарии, аморфные депутатишки сами с собой?

А ты все уже лыжи навострил?
В Тюмени по помойкам полазил теперь понял в чем твое призвание?))
Быстро ты однАКА сдалси
Цитата:
yudjin:
.Нацики же любят бросаться на женщин в магазинах, аптеках или в сети

Там так-то полно роликов как и мужикам предъявляют за использование только одного языка
Но ты то гражданский журналист,ты то в вопросах не разбираешься,объективность это не твое))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9489
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:22
#8
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Цитата:
Последний независимый интернет-опрос наших жителей дал нам результат: 96% населения за перевод области в свой часовой пояс.

А независимый опрос это она что называет? Там где она на одной интернет площадке собрала аудиторию за перевод,обрабатывала ее,а потом аудитория естественно выдала результат за?))
Ну от Ольги Ведлер и не такого можно ожидать
Что говорить если человек на слушаниях в общественном совете выдала всем диаграмму якобы о смертности по регионам делая вид что смертность зависит от времени,а на деле это была диаграмма об отклонении от истинного полдня)))
Человека открыто уличили во враньё и она имеет наглость дальше гнуть свою ненужную линию
Или то что она вред людям когда кричит что надо вернуть время к природному но утаивает что по природному надо вернуть 1 час 45 минут,она же "округляет" в свою строну и требует перевода только на час))
Ну видно любимый учебник за 6 класс так повлиял на нее в детстве)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2229
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:37
#9
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На переводе часового пояса распилить бюджетных денег нельзя. Видимо от того этот вопрос властьимущим не интересен.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
224
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:51
#10
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Цитата:
abaika95:
А где все те кто любит накидывать что куат и языковой патруль хайпушники?

Не хайпушники, а разжигатели межнациональной розни. О чём было заведено на него уголовное дело. Заставлять под угрозами женщин в возрасте извиняться могут только гопники. А если ещё и за язык, то уже гопники провокаторы межнациональной розни. Поэтому посадят на лет 7 его если не больше.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22528
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 13:58
#11
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Цитата:
viktorian85:
Поэтому посадят на лет 7 его если не больше.

Своих, не - сажают... :-o
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
476
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:05
#12
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Спасибо за статью, Ольга Ивановна. Было приятно читать.
Терпения вам, сил и как можно больше единомышленников.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22528
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:28
#13
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Цитата:
самый умный:
Ольга Ивановна.

Я, с Вами... :lol:
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
102
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 14:28
#14
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Ольга Ивановна, ваша стойкость восхищает! Как хорошо, что есть такие люди, которые не смотря ни на что, в казалось бы безнадёжной ситуации, продолжают бороться.
Я думаю очень много людей согласны с вами и хотят изменить время в Костанайской области, чтобы приблизиться к природному, в том числе и я.
Желаю вам терпения и сил на вашем не лёгком пути. Спасибо Вам!
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