сын вырос, стал прекрасным пианистом и звукорежиссером, работает в известном петербургском театре.
Ольга, а может ну его, эту луномясовку... Я понимаю Родина, то, сё... Пусть остается завравшаяся, коррумпированная власть, лицемерные сенаторы, двуличные парламентарии, аморфные депутатишки сами с собой? Пыс-пыс. Ну, фас, полдизайло...Нацики же любят бросаться на женщин в магазинах, аптеках или в сети... Давай гноби, обзывай, унижай Ольгу... Вы же только так умеете?
Они все такими становятся,слепыми, глухими и немыми по отношению к народу,стоит только получить этот самый мандат. Мне вот интересно,кто-то еще ходит голосовать за этих .... политически окрашенных?Смысл какой,голосовать за болтуна или болтушку,которые обещают обещать.А когда их выбирают,они протирают задницами штаны и юбки в кресле,получая хорошую зарплату,накипь человеческая.
Наверное, действительно переживает за свой район и позиционирует себя как человека с социальной ответственностью за наше будущее - но, судя по стилистике и манере написания статьи - не хочет ни с КЕМ конфликтовать. Так себе : и нашим и вашим. Вроде покритиковала, но в меру - края соблюдает. Наверное, так правильно: В Казахстане живём.
Цитата://""...не прятать глаз, тогда как многие, кто прогнулся под сегодняшнюю власть, лишены этой роскоши».//
Почему то не прозвучали чётко и ясно фамилии ( наверное в силу приобретённой политкорректности и врожденной осмотрительности) , ведь они читаются же: С; А; Ж.
Вопрос о времени в Костанайской области поднимается давно. Читаем областную газету от 27 ноября 2014 года: «Нужно ли для нашего региона перевести стрелки часов назад? Результаты опроса костанайцев направлены в правительство. Свою позицию выразила почти тысяча наших читателей. Большинство высказались за перевод…».
А пять тысяч вы отклонили и не отметили потому что они были против перевода времени ... Ну что можно сказать теперь по этому поводу как говорил О.Бендер- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут.
Просто удивительно, как после стольких преград,человек не "выгорел", не сдался Мало таких, как Ольга,Евгений, противостоящих власть имущим, поэтому нам, слабым, надо хотя бы поддерживать их усилия, направленные на благородные дела!
А где все те кто любит накидывать что куат и языковой патруль хайпушники? Что они занимаются бессмысленным делом? Что все вопросы легко решаемы в частном порядке при обращении в госорганы? Зачем вообще активисты нужны? Где же вы все? Накидывайте и сюда тогда))) Человек всю жизнь занимается тем что хайпует на различных вопросах,или это другое?))
Последний независимый интернет-опрос наших жителей дал нам результат: 96% населения за перевод области в свой часовой пояс.
А независимый опрос это она что называет? Там где она на одной интернет площадке собрала аудиторию за перевод,обрабатывала ее,а потом аудитория естественно выдала результат за?)) Ну от Ольги Ведлер и не такого можно ожидать Что говорить если человек на слушаниях в общественном совете выдала всем диаграмму якобы о смертности по регионам делая вид что смертность зависит от времени,а на деле это была диаграмма об отклонении от истинного полдня))) Человека открыто уличили во враньё и она имеет наглость дальше гнуть свою ненужную линию Или то что она вред людям когда кричит что надо вернуть время к природному но утаивает что по природному надо вернуть 1 час 45 минут,она же "округляет" в свою строну и требует перевода только на час)) Ну видно любимый учебник за 6 класс так повлиял на нее в детстве)
abaika95: А где все те кто любит накидывать что куат и языковой патруль хайпушники?
Не хайпушники, а разжигатели межнациональной розни. О чём было заведено на него уголовное дело. Заставлять под угрозами женщин в возрасте извиняться могут только гопники. А если ещё и за язык, то уже гопники провокаторы межнациональной розни. Поэтому посадят на лет 7 его если не больше.
Ольга Ивановна, ваша стойкость восхищает! Как хорошо, что есть такие люди, которые не смотря ни на что, в казалось бы безнадёжной ситуации, продолжают бороться. Я думаю очень много людей согласны с вами и хотят изменить время в Костанайской области, чтобы приблизиться к природному, в том числе и я. Желаю вам терпения и сил на вашем не лёгком пути. Спасибо Вам!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать