Отправлено: - 10:10

111:

Ну тут надо учитывать, что за каждую так сказать "голову" больного ковидом, идут неплохие денежные вливания и вознаграждения..

[Исправлено: Сергей_я, 26.08.2021 - 10:20]

[Исправлено: Сергей_я, 26.08.2021 - 10:20]

А почему, автор, вы решили что платная лаборатория не может ошибаться?Цитата:только на тех, кто в стационаре, на остальных никаких вливаний нигде никому не идетТо что ПЦР тесты не точные это вообще не секрет. Но тут уже знаете лучше перестраховаться. Пару месяцев назад даже на тенгри была статья, где девушка делала ТРИ теста и всеравно в итоге сидела на карантине т.к. один из трех, первый, был положительный.