Отправлено: - 20:02

Система новая, иногда некорректно работает, поэтому во избежание таких последствий просим пассажиров пользоваться транспортными картами, либо брать с собой наличные деньги.

У владельцев транспортных карт некорректных списаний не наблюдалось.

Цитата:То есть предлагается что? По транспортным картам вообще прозрачности оплаты нет, приложение от алемплей ничего не показывает кроме остатка... Расходов по дням и часам нет. Я специально закидывал сумму не кратную 80 тенге, но иногда смотришь, а остаток 0 тенге... и куда делись деньги. Советовали смотреть на сайте алемплея, но с телефона просматривать мелкие буквы, а перед этим нужно постоянно логиниться, как бы не очень удобно. Едешь по делам, голова занята другим, а тебе еще надо перепроверять сколько за проезд сняли - это же дурдом.Про наличные тоже забавно - оплачиваешь картой, с тебя начинают много раз снимать за проезд и еще 150 наличкой отдать? Или представитель перевозчика предлагает пассажирам ездить по максимальной "таксе", по 150?Цитата:Как я уже выше писал... а может они просто не заметили, ведь смс или push уведомление не приходит на телефон