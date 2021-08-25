Отправлено: - 23:18

drakon:

Наверное 30 лет...

Цитата:Без разницы, я уже помру, а его переизберут, народ так хочет..Тем более сейчас медицина меняет все, кроме хребта и головы, то бишь их внутренностей..Теперь можно жить как вампир, столетиями, если тебе повезло иметь все.., деньги..