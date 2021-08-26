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≡ 24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42221
24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах...
Отправлено: 26.08.21 - 00:34
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24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах произошел сбой, из-за которого с банковских карт пассажиров неоднократно снимали деньги. Какое решение должен принять акимат Костаная в этой ситуации?
Результаты опроса

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
101
Re: 24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах...
Отправлено: 26.08.21 - 00:34
#1
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Необходимо минимизировать разницу между налом и безналом, чтобы у людей был выбор. Например 80 и 90 тенге, либо везде сделать по 90 тенге, чтобы человек платил как ему удобно. В нынешней системе больше всего пострадали пенсионеры. Сколько ещё над ними будут издеваться?
1. Для того что оформить соцкарту из казпочты, надо выждать сначала очередь, затем ждать её 2-3 недели.
2. в качестве неснижаемого остатка с каждой соцкарты списывается сразу 100 тенге.
3. Пенсионеры та категория людей, которые легко могут потерять свою карту, при перевыпуске повторяется снова вся процедура.
4. Годовое обслуживание соцкарты не бесплатно - 350 тенге (не берусь утверждать точно насчёт суммы, но то что не бесплатно, это точно).
5. Чтобы пополнить карту надо идти (насчёт идти я не против - движение жизнь) в отделение казпочты, или ехать (!!!стоимость проезда).
6. Пополнение соцкарты только через банкомат, при этом сумма должна быть кратная 1000 тенге.
О каких льготах и выгодах для пенсионеров мы ведём речь?
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