Re: 24 августа в системе оплаты проезда в костанайских автобусах...

Отправлено: - 00:34

Необходимо минимизировать разницу между налом и безналом, чтобы у людей был выбор. Например 80 и 90 тенге, либо везде сделать по 90 тенге, чтобы человек платил как ему удобно. В нынешней системе больше всего пострадали пенсионеры. Сколько ещё над ними будут издеваться?

1. Для того что оформить соцкарту из казпочты, надо выждать сначала очередь, затем ждать её 2-3 недели.

2. в качестве неснижаемого остатка с каждой соцкарты списывается сразу 100 тенге.

3. Пенсионеры та категория людей, которые легко могут потерять свою карту, при перевыпуске повторяется снова вся процедура.

4. Годовое обслуживание соцкарты не бесплатно - 350 тенге (не берусь утверждать точно насчёт суммы, но то что не бесплатно, это точно).

5. Чтобы пополнить карту надо идти (насчёт идти я не против - движение жизнь) в отделение казпочты, или ехать (!!!стоимость проезда).

6. Пополнение соцкарты только через банкомат, при этом сумма должна быть кратная 1000 тенге.

О каких льготах и выгодах для пенсионеров мы ведём речь?