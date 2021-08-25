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"Сбой в банке второго уровня" - Некорректное списание денег при оплате проезда в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
"Сбой в банке второго уровня" - Некорректное списание денег при оплате проезда в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
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