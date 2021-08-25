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≡ "Сбой в банке второго уровня" - Некорректное списание денег при оплате проезда в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42221
"Сбой в банке второго уровня" - Некорректное списание денег при оплате проезда в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 25.08.21 - 19:56
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- Сбой начался около 12.00 вторника, его удалось устранить сегодня около 15.00, - сообщил "НГ" заведующий сектором транспорта отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Сбой произошел в банке второго уровня при интеграции и обновлении системы.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
101
Re: "Сбой в банке второго уровня" - Некорректное...
Отправлено: 25.08.21 - 19:56
#1
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Здорово, у кого-то 80 раз списалось, видимо списывалось, пока деньги не кончились. 16000 - о как. А человек на следующий день зашел в магазин, а денег на карте нет, а у него они последние до зарплаты. А деньги вернут только на следующей неделе (может быть) - здорово!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
936
Re: "Сбой в банке второго уровня" - Некорректное...
Отправлено: 25.08.21 - 20:02
#2
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Цитата:
Система новая, иногда некорректно работает, поэтому во избежание таких последствий просим пассажиров пользоваться транспортными картами, либо брать с собой наличные деньги.

То есть предлагается что? По транспортным картам вообще прозрачности оплаты нет, приложение от алемплей ничего не показывает кроме остатка... Расходов по дням и часам нет. Я специально закидывал сумму не кратную 80 тенге, но иногда смотришь, а остаток 0 тенге... и куда делись деньги. Советовали смотреть на сайте алемплея, но с телефона просматривать мелкие буквы, а перед этим нужно постоянно логиниться, как бы не очень удобно. Едешь по делам, голова занята другим, а тебе еще надо перепроверять сколько за проезд сняли - это же дурдом.
Про наличные тоже забавно - оплачиваешь картой, с тебя начинают много раз снимать за проезд и еще 150 наличкой отдать? Или представитель перевозчика предлагает пассажирам ездить по максимальной "таксе", по 150?

Цитата:
У владельцев транспортных карт некорректных списаний не наблюдалось.
Как я уже выше писал... а может они просто не заметили, ведь смс или push уведомление не приходит на телефон ;-)
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
162
Re: "Сбой в банке второго уровня" - Некорректное...
Отправлено: 26.08.21 - 00:04
#3
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Одним словом,бардак полный
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