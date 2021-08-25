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≡ ПЦР-результаты, которые предоставила поликлиника, ложные!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42220
ПЦР-результаты, которые предоставила поликлиника, ложные!
Отправлено: 25.08.21 - 21:52
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19 августа мои дети получили солнечный удар. На утро 20 августа у них поднялась температура и я решила вызвать врача на дом, чтобы не идти с температурой на участок (поликлиника № 5). Приехал врач и взял ПЦР-тесты у всех мои троих детей.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
83
Re: ПЦР-результаты, которые предоставила поликлиника, ложные!
Отправлено: 25.08.21 - 21:52
#1
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Re: ПЦР-результаты, которые предоставила поликлиника, ложные!
Отправлено: 25.08.21 - 23:16
#2
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Ну тут надо учитывать, что за каждую так сказать "голову" больного ковидом, идут неплохие денежные вливания и вознаграждения..
Заметили, как само ОРВИ исчезло, чахотка, туберкулёз, плеврит и все такое?
Грипп как болезнь исчез совсем..
Никто им даже и не болеет..
Ну как то так..
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