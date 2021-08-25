Re: ПЦР-результаты, которые предоставила поликлиника, ложные!

Отправлено: - 23:16

Ну тут надо учитывать, что за каждую так сказать "голову" больного ковидом, идут неплохие денежные вливания и вознаграждения..

Заметили, как само ОРВИ исчезло, чахотка, туберкулёз, плеврит и все такое?

Грипп как болезнь исчез совсем..

Никто им даже и не болеет..

Ну как то так..