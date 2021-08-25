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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.08.21 - 23:10
#5836
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Цитата:
drakon:
нас, всех выбирает - народ...

У нас народ тоже выбирает, одного человека уже лет 50..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.08.21 - 23:13
#5837
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Цитата:
111:
одного человека уже лет 50..

Наверное 30 лет... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.08.21 - 23:18
#5838
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Цитата:
drakon:
Наверное 30 лет...

Без разницы, я уже помру, а его переизберут, народ так хочет..
Тем более сейчас медицина меняет все, кроме хребта и головы, то бишь их внутренностей..
Теперь можно жить как вампир, столетиями, если тебе повезло иметь все.., деньги..
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