Отправлено: - 23:26

Николаич I:

разоришься от постоянных "купи"

Цитата:Раньше, когда детей не было, смотрел на родителей, у которых дети просят что то купить, с недоумением, ведь нужно же воспитывать ребенка..Сейчас сам стал таким..Ребенок порой неуправляем..