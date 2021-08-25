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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 445 из 445«1...443444445
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 21:46
#6661
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Цитата:
maxsaf:
Сомнительный вброс,

А если бы написал своими словами? :lol: Там то логики особая. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:22
#6662
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Хм..
Ну где там мебельщик, который уже не земляк..
Скушно на сайте почему то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:25
#6663
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Цитата:
Coopidon:
Насталжировали

Я вообще тебя впервые твой ник вижу..
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься..
Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик..
Все было честно..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:26
#6664
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Цитата:
maxsaf:
Сомнительный вброс,

А если серьёзно, то да смешного мало. Согласен. Всеми "союзниками" там забыты.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:38
#6665
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Цитата:
maxsaf: Там и меня нечаянно задели. Щас почистим.

Извини, гражданин начальник! Я ж не знал! Думал ты, а ты оказывается воно чего!
;-) :lol: :lol:
Цитата:
111:
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься.. Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик.

И чо, что ты Марик!?
Внук Героя Совецкого Союза!?
А, понял!
Ты тот таксист, который фото своего хавчика выкладывает и торжественно навсегда ушол из форума?
Я понял!
:lol:
Куату звонил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:41
#6666
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Цитата:
Coopidon:
торжественно навсегда ушол из форума? Я понял!

Торжественно ушел, чтоб наладить кое что в своей жизни..
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..
Спасибо , не каждый хранит мои комментарии..
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:41
#6667
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В школах Казахстана введут обязательную игру на домбре!
тыц
Рс вот чего не хватало!
Ну, теперь, все попрет!
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:42
#6668
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Цитата:
elektron:
если серьёзно, то да смешного мало

Мда уж..
Страны НАТО..
Может потому бросили своих, что там гомосексуалистов уже под 90 процентов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:43
#6669
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Цитата:
Coopidon:
обязательную игру на домбре

Пусть уж лучше поют, а не лезут как тараканы все в чиновники да в силовики..
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:46
#6670
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Цитата:
111:
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..

Поздравляю НГ и лично главного редактора...
Полку Пагремух прибыло!
Пива грузинскага какое предпочитаешь в это время суток!
Тут ещё бугор нарисовался
Может пора уже на понятиях базарить?
Марик, ты не против!?
;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:48
#6671
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Цитата:
Coopidon:
Пива грузинскага

Мюнхен разливное пью, потому тянет на форум, тут же германцев много..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:49
#6672
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Цитата:
Coopidon:
лично главного редактора

Кстати кто главный то, вроде как написано Тимур.
А где моя любимая ОК?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:50
#6673
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Цитата:
Coopidon:
Может пора уже на понятиях базарить?

Я как то отошёл от этого, может втянусь, но может нет.
Как то все стало немного другим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 23:06
#6674
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Как то все повзрослели что ли..
Ну кроме Дин дон Дона и уже Уже даже не земляка..
Ну это первые ащющения...
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