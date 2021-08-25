Отправлено: - 22:38

maxsaf: Там и меня нечаянно задели. Щас почистим.

111:

Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься.. Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик.

Цитата:Извини, гражданин начальник! Я ж не знал! Думал ты, а ты оказывается воно чего!Цитата:И чо, что ты Марик!?Внук Героя Совецкого Союза!?А, понял!Ты тот таксист, который фото своего хавчика выкладывает и торжественно навсегда ушол из форума?Я понял!Куату звонил?