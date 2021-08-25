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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 21:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:22
Хм..
Ну где там мебельщик, который уже не земляк..
Скушно на сайте почему то..
Ну где там мебельщик, который уже не земляк..
Скушно на сайте почему то..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:25
Цитата:
Я вообще тебя впервые твой ник вижу..
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься..
Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик..
Все было честно..
Coopidon:
Насталжировали
Насталжировали
Я вообще тебя впервые твой ник вижу..
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься..
Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик..
Все было честно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:26
Цитата:
А если серьёзно, то да смешного мало. Согласен. Всеми "союзниками" там забыты.
maxsaf:
Сомнительный вброс,
Сомнительный вброс,
А если серьёзно, то да смешного мало. Согласен. Всеми "союзниками" там забыты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:38
Цитата:
Извини, гражданин начальник! Я ж не знал! Думал ты, а ты оказывается воно чего!
Цитата:
И чо, что ты Марик!?
Внук Героя Совецкого Союза!?
А, понял!
Ты тот таксист, который фото своего хавчика выкладывает и торжественно навсегда ушол из форума?
Я понял!
Куату звонил?
maxsaf: Там и меня нечаянно задели. Щас почистим.
Извини, гражданин начальник! Я ж не знал! Думал ты, а ты оказывается воно чего!
Цитата:
111:
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься.. Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик.
Понаменяли ников, поди разберись, за каким ты сейчас прячешься.. Я если и менял, то сразу предупреждал что я Марик это я Марик.
И чо, что ты Марик!?
Внук Героя Совецкого Союза!?
А, понял!
Ты тот таксист, который фото своего хавчика выкладывает и торжественно навсегда ушол из форума?
Я понял!
Куату звонил?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:41
Цитата:
Торжественно ушел, чтоб наладить кое что в своей жизни..
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..
Спасибо , не каждый хранит мои комментарии..
Coopidon:
торжественно навсегда ушол из форума? Я понял!
торжественно навсегда ушол из форума? Я понял!
Торжественно ушел, чтоб наладить кое что в своей жизни..
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..
Спасибо , не каждый хранит мои комментарии..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:42
Цитата:
Мда уж..
Страны НАТО..
Может потому бросили своих, что там гомосексуалистов уже под 90 процентов?
elektron:
если серьёзно, то да смешного мало
если серьёзно, то да смешного мало
Мда уж..
Страны НАТО..
Может потому бросили своих, что там гомосексуалистов уже под 90 процентов?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:43
Цитата:
Пусть уж лучше поют, а не лезут как тараканы все в чиновники да в силовики..
Coopidon:
обязательную игру на домбре
обязательную игру на домбре
Пусть уж лучше поют, а не лезут как тараканы все в чиновники да в силовики..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:46
Цитата:
Поздравляю НГ и лично главного редактора...
Полку Пагремух прибыло!
Пива грузинскага какое предпочитаешь в это время суток!
Тут ещё бугор нарисовался
Может пора уже на понятиях базарить?
Марик, ты не против!?
111:
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..
Ты смотрю каждый мой комментарий бережно хранить и у тебя там свой, то есть мой архив целый..
Поздравляю НГ и лично главного редактора...
Полку Пагремух прибыло!
Пива грузинскага какое предпочитаешь в это время суток!
Тут ещё бугор нарисовался
Может пора уже на понятиях базарить?
Марик, ты не против!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:48
Цитата:
Мюнхен разливное пью, потому тянет на форум, тут же германцев много..
Coopidon:
Пива грузинскага
Пива грузинскага
Мюнхен разливное пью, потому тянет на форум, тут же германцев много..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:49
Цитата:
Кстати кто главный то, вроде как написано Тимур.
А где моя любимая ОК?
Coopidon:
лично главного редактора
лично главного редактора
Кстати кто главный то, вроде как написано Тимур.
А где моя любимая ОК?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 22:50
Цитата:
Я как то отошёл от этого, может втянусь, но может нет.
Как то все стало немного другим..
Coopidon:
Может пора уже на понятиях базарить?
Может пора уже на понятиях базарить?
Я как то отошёл от этого, может втянусь, но может нет.
Как то все стало немного другим..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 23:06
Как то все повзрослели что ли..
Ну кроме Дин дон Дона и уже Уже даже не земляка..
Ну это первые ащющения...
Ну кроме Дин дон Дона и уже Уже даже не земляка..
Ну это первые ащющения...
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