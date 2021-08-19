Сказать, что в Костанае популярны дворовые спортплощадки - это почти ничего не сказать. Они суперпопулярны, спрос на них не снижается. Горожане хотят, чтобы оборудованное место для игры в футбол, волейбол, баскетбол было чуть ли не в каждом дворе. Наступит ли когда-нибудь такое изобилие, неизвестно. И достаточно давно народ для целей активного досуга обжил школьные территории. Но с недавних пор многие из них стали для этого недоступны. Читать статью
Кто захочет пострелять в школе пройдет и в калитку без проблем, как раз когда она открыта для детей. Так что пустую школу забором закрывать в неучебное время, когда там нет детей - это от населения, которое, видимо, наши власть имущие и считают террористами...
А вот с СШ № 7 начались неясности: открыто в будни, но на выходных закрыто.
О, это школа теперь словно тюрьма строгого режима. Она строилась буквально на моих глазах, с 1985 года территория школы, находящаяся в центре микрорайона, была пешеходной. Несомненное удобство было пройти по асфальту в магазин, на остановку, в другой двор. В школьном дворе всегда гуляли не только дети и подростки, но и пожилые люди. Да и несколько площадок для спорта по вечерам никогда не пустовали. Другого тихого и безопасного места в микрорайоне просто нет. Больше половины дворов микрорайона еще довольствуются остатками советских качелей и горок. Закрывать территорию стали с появлением нового 2-х метрового забора в прошлом году. Карантин усугубил ситуацию и все прошлое лето двор был на замке.
Даже с возобновлением обучения территория закрыта по выходным и вечерами. Во дворе есть отремонтированное футбольное поле, которое закрыто уже ПОЛТОРА года... уроков физкультуры, как известно, в школах нет.
Сейчас ворота школы открыты в дневное время. Но из 4-х проходов бывает не все доступны, поэтому идешь и гадаешь, сможешь ли выйти или спрашиваешь прохожих.
Какая чушь несусветная. Терроризм надо искоренять еще за километр до школы, а не в самом учебном заведении и сомнительными методами. У нас прям мода на ненужную показуху, трату бюджета на бесполезные нововведения и изображение бурной деятельности. То у них террористы кругом мерещатся, то от пожаров они спасаются... а пришел коронавирус, так всё по х... нет уже этих напастей, осталась одна беда.
Статья на очень актуальную тему, 21 век на дворе, гражданам желательно обязательно заниматься спортом по мере возможности, особенно молодёжи. У самого в период союза не было возможности заниматься спортом в школе, ранее отмечал, что благо в парке постоянно свиней гонял, в областном центре и их не погоняешь.
Кайрат стайер: Лично сам в школьные годы не мог тренироваться, учился во вторую смену после обеда на казахском языке, кто обучался в первую смену на русском языке, те после обеда тренировались. Соответственно до обеда секции не было. Отмечал ранее, благо весной и осенью в старших классах в Тимофеевке (Семиозёрный район ныне Аулиекольский) в парке свиней гонял, тем самым развил выносливость и быстроту...
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