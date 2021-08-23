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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42216
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
223
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 16:58
#15
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Цитата:
abaika95:
Тоесть я правильно понимаю Что ты поддерживаешь практику:око за око в современной России ? Убил киргиз девушку За это скинхеды спалили ни в чем не повинного узбека

Нет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9482
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 17:17
#16
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Цитата:
viktorian85:
Нет

Ну а к чему тогда твой пример?
Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле
Пресекает любую дейтельность на межнац розни
Но вот что-то у себя пока не получается
Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать))
Что интересно?



[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1783
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 18:38
#17
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Цитата:
abaika95:
офицеры России едут к нам что-то доказывать))

Никто никому ничего не будет доказывать.
Просто это акция устрашения, превентивная так сказать.
Наши обосикаются от страха и от него же накормят, напоят бешбармаком, подарят по скакуну каждому, чтобы царь Путин не серчал..
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение..
Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая..
Так и будет..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
223
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 19:39
#18
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Цитата:
abaika95: Ну а к чему тогда твой пример? Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле Пресекает любую дейтельность на межнац розни Но вот что-то у себя пока не получается Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают Но офицеры России едут к нам что-то доказывать)) Что интересно?
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9482
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:26
#19
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Цитата:
111:
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение.. Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая.. Так и будет..

Неа
Дальше будет интереснее))
Цитата:
viktorian85:
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.

Вот опять))
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2564
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:40
#20
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Цитата:
abaika95:
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать


Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
223
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 22:12
#21
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Цитата:
abaika95:
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))

Нет. Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1783
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 22:21
#22
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Цитата:
abaika95:
Неа Дальше будет интереснее

Ничего интересного не будет..
Если наши вдруг не откупятся и не заплатят как положено, им просто вздрючат одно место на букву Ж., и потом заставят заплатить вдвое больше..
Наши не дураки, все это понимают и постараются этого не допустить..
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9482
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 00:50
#23
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Цитата:
таноми52:
Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?

Так где эти учения то?
Первый раз про них слышу
Цитата:
viktorian85:
Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.

Так вон видим что не всех посадили значит
Если они и дальше людей убивают
И да ликбез на ночь
Чтобы мигранты людей не трогали надо чтобы полиция хорошо работала в стране иначе это не страна а Афганистан)) где одни убивают потомучто мигранты а вторые просто потомучто не любят мигрантов
Цитата:
111:
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..

Неа
Рудный переименуют я думаю
Или Лисаковск
Какбы тонко намекая
Про колбаску и улицу спасскую
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11852
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:35
#24
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Цитата:
abaika95:
Это аккаунты кремлеботов которые таким образом отрабатывают повесточку)))

Почему вы языковые вопросы выносите из флуда в народные новости уже в третий раз. Повестка такая?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11852
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:36
#25
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Цитата:
abaika95:
Действие рождает противодействие

Что появилось раньше, Куат или последствия его действий?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11852
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:39
#26
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Цитата:
abaika95:
Бот давно уже совершает действие)) Куат это противодействие на такие атаки

Куату захотелось еды из магазина в другом городе сразу после высказываний федорова и Никонова? Или его еще до этого на жор пробило?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11852
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:58
#27
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Цитата:
abaika95:
Неа Рудный переименуют я думаю Или Лисаковск

А че или или? сразу оба, вдруг никто не заметит :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9482
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 11:41
#28
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Цитата:
maxsaf:
Почему вы языковые вопросы выносите из флуда в народные новости уже в третий раз. Повестка такая?

Да
Раз Россия вынесла наши языковые вопросы на свои федеральные каналы то не гоже обсуждать их во флуде)
Цитата:
maxsaf:
Что появилось раньше, Куат или последствия его действий?

Жирик раньше появился
Этого достаточно
Цитата:
maxsaf:
Куату захотелось еды из магазина в другом городе сразу после высказываний федорова и Никонова? Или его еще до этого на жор пробило?)

Спросите его
Но явно проблема в обществе назрела уже давно
Он просто обернул ее в форму патруля
Значит дальше больше будет Цитата:
maxsaf:
А че или или? сразу оба, вдруг никто не заметит

Сразу оба будет не так эффектно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10418
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 11:56
#29
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Цитата:
abaika95:
Да скорей всего сначало Рудный переименуют. Русскоязычные специальный глобус выпустили для онамастов, там на нём невидно Костанай . Что б не было повода переименовать. Они его просто на очередном шабаше незаметят))
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