Отправлено: - 19:39

abaika95: Ну а к чему тогда твой пример? Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле Пресекает любую дейтельность на межнац розни Но вот что-то у себя пока не получается Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают Но офицеры России едут к нам что-то доказывать)) Что интересно?

Цитата:Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.