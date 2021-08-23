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Казахи притесняют русских в Казахстане?
Казахи притесняют русских в Казахстане?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42216
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 16:58
Цитата:
Нет
abaika95:
Тоесть я правильно понимаю Что ты поддерживаешь практику:око за око в современной России ? Убил киргиз девушку За это скинхеды спалили ни в чем не повинного узбека
Тоесть я правильно понимаю Что ты поддерживаешь практику:око за око в современной России ? Убил киргиз девушку За это скинхеды спалили ни в чем не повинного узбека
Нет
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 17:17
Цитата:
Ну а к чему тогда твой пример?
Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле
Пресекает любую дейтельность на межнац розни
Но вот что-то у себя пока не получается
Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать))
Что интересно?
[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:19]
viktorian85:
Нет
Нет
Ну а к чему тогда твой пример?
Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле
Пресекает любую дейтельность на межнац розни
Но вот что-то у себя пока не получается
Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать))
Что интересно?
[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:19]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1783
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 18:38
Цитата:
Никто никому ничего не будет доказывать.
Просто это акция устрашения, превентивная так сказать.
Наши обосикаются от страха и от него же накормят, напоят бешбармаком, подарят по скакуну каждому, чтобы царь Путин не серчал..
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение..
Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая..
Так и будет..
abaika95:
офицеры России едут к нам что-то доказывать))
офицеры России едут к нам что-то доказывать))
Никто никому ничего не будет доказывать.
Просто это акция устрашения, превентивная так сказать.
Наши обосикаются от страха и от него же накормят, напоят бешбармаком, подарят по скакуну каждому, чтобы царь Путин не серчал..
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение..
Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая..
Так и будет..
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 19:39
Цитата:
abaika95: Ну а к чему тогда твой пример? Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле Пресекает любую дейтельность на межнац розни Но вот что-то у себя пока не получается Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают Но офицеры России едут к нам что-то доказывать)) Что интересно?Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:26
Цитата:
Неа
Дальше будет интереснее))
Цитата:
Вот опять))
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
111:
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение.. Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая.. Так и будет..
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение.. Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая.. Так и будет..
Неа
Дальше будет интереснее))
Цитата:
viktorian85:
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.
Вот опять))
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2564
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:40
Цитата:
Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
abaika95:
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать
Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 22:12
Цитата:
Нет. Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.
abaika95:
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
Нет. Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1783
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 22:21
Цитата:
Ничего интересного не будет..
Если наши вдруг не откупятся и не заплатят как положено, им просто вздрючат одно место на букву Ж., и потом заставят заплатить вдвое больше..
Наши не дураки, все это понимают и постараются этого не допустить..
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..
abaika95:
Неа Дальше будет интереснее
Неа Дальше будет интереснее
Ничего интересного не будет..
Если наши вдруг не откупятся и не заплатят как положено, им просто вздрючат одно место на букву Ж., и потом заставят заплатить вдвое больше..
Наши не дураки, все это понимают и постараются этого не допустить..
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 00:50
Цитата:
Так где эти учения то?
Первый раз про них слышу
Цитата:
Так вон видим что не всех посадили значит
Если они и дальше людей убивают
И да ликбез на ночь
Чтобы мигранты людей не трогали надо чтобы полиция хорошо работала в стране иначе это не страна а Афганистан)) где одни убивают потомучто мигранты а вторые просто потомучто не любят мигрантов
Цитата:
Неа
Рудный переименуют я думаю
Или Лисаковск
Какбы тонко намекая
Про колбаску и улицу спасскую
таноми52:
Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
Так где эти учения то?
Первый раз про них слышу
Цитата:
viktorian85:
Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.
Но я заметил как скинхедов всех посадили и ликвидировали мигранты стали убивать в сотни раз больше. А раньше боялись этого делать.
Так вон видим что не всех посадили значит
Если они и дальше людей убивают
И да ликбез на ночь
Чтобы мигранты людей не трогали надо чтобы полиция хорошо работала в стране иначе это не страна а Афганистан)) где одни убивают потомучто мигранты а вторые просто потомучто не любят мигрантов
Цитата:
111:
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..
В смысле обслужат по полной и караван всего отправят как обычно в Кремль царю..
Неа
Рудный переименуют я думаю
Или Лисаковск
Какбы тонко намекая
Про колбаску и улицу спасскую
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:35
Цитата:
Почему вы языковые вопросы выносите из флуда в народные новости уже в третий раз. Повестка такая?))
abaika95:
Это аккаунты кремлеботов которые таким образом отрабатывают повесточку)))
Это аккаунты кремлеботов которые таким образом отрабатывают повесточку)))
Почему вы языковые вопросы выносите из флуда в народные новости уже в третий раз. Повестка такая?))
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:36
Цитата:
Что появилось раньше, Куат или последствия его действий?))
abaika95:
Действие рождает противодействие
Действие рождает противодействие
Что появилось раньше, Куат или последствия его действий?))
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:39
Цитата:
Куату захотелось еды из магазина в другом городе сразу после высказываний федорова и Никонова? Или его еще до этого на жор пробило?))
abaika95:
Бот давно уже совершает действие)) Куат это противодействие на такие атаки
Бот давно уже совершает действие)) Куат это противодействие на такие атаки
Куату захотелось еды из магазина в другом городе сразу после высказываний федорова и Никонова? Или его еще до этого на жор пробило?))
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 25.08.21 - 01:58
Цитата:
А че или или? сразу оба, вдруг никто не заметит
abaika95:
Неа Рудный переименуют я думаю Или Лисаковск
Неа Рудный переименуют я думаю Или Лисаковск
А че или или? сразу оба, вдруг никто не заметит
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