Цитата:
Coopidon:
Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка? Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?
О как подгарает у погремухи))
В лучших традициях таноми))
Привет ей кстати передавай если рядом))
Пусть у очага твоего прогреется ))
Цитата:
Coopidon:
Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят?
Да не волнуйся ты так
Хоть,хоть по два раза повторяешь уже
Дыши глубже) Цитата:
Coopidon:
Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форуме
Опять 25))
Почему вы лицемеры мою неприязнь к шовинизму сопоставляете с неприязнью ко всему русскому ?))
По твоему все русские шовинисты что-ли?
Не суди людей по себе погремушечка))
Вас мало шовиков
Скоро всех раздавим
Как в 30ых вон))
Шовинистам бой
Цитата:
Coopidon:
Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул
Ааа поняла да что в просак попала, Со своими свинопасами?))))
То то же))
Цитата:
Coopidon:
Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!
Ты думать умеешь ещё?) А чем интересно?
Цитата:
Coopidon:
Дети русские перед глазами не стоят?
Нет,темно в комнате))
Цитата:
Coopidon:
Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик!
Извини
Но твой опыт перенимать не будем))
Зачем? Мы же тут поржать только
Это вам петушкам онусы пробивали ещё зачем-то при приеме на форум))
А вы видать и не против были
Земляк аж второй раз вернулся)))