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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:15
#6646
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Цитата:
abaika95:
А от куда же тогда русские вышли?))) Все же из шинели чингизхана

Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка?
Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?
;-)
Цитата:
abaika95:
А че вам петушкам мало платят?))

Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят? Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форуме ;-)
Цитата:
abaika95:
А вот тут поймала Действительно Свиней же должен был кто-то пасти И свинобойни содержать)) Согласен свинопасы тут тоже строили))

Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул!
Больно!?
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
abaika95:
А казаки знали что это плохо и всервоно делали Гореть им в аду...

Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!
Дети русские перед глазами не стоят?
;-) Цитата:
abaika95:
А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать)) Это вы из себя чето серьезных корчите

Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик! Чиста паржать!
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:36
#6647
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Цитата:
maxsaf:
вы не думаете, что такими темпами вы 30-летие независимости не успеете отпраздновать?

А что шовинисты сильно обидятся?
Так на обиженных воду возят))
Как раз будет представление удачное
30 лет независимости РК
И обиженные шовинисты
Цитата:
Гога:
Флуд жестко перешел в ругань и прямые оскорбления двух особ .

Да вроде мирно общаемся,ты чего
Вон у погремухи пу..очаг тоесть догорит и спать пойдем))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:46
#6648
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Цитата:
Coopidon:
Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка? Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?

О как подгарает у погремухи))
В лучших традициях таноми))
Привет ей кстати передавай если рядом))
Пусть у очага твоего прогреется ))
Цитата:
Coopidon:
Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят?

Да не волнуйся ты так
Хоть,хоть по два раза повторяешь уже
Дыши глубже) Цитата:
Coopidon:
Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форуме

Опять 25))
Почему вы лицемеры мою неприязнь к шовинизму сопоставляете с неприязнью ко всему русскому ?))
По твоему все русские шовинисты что-ли?
Не суди людей по себе погремушечка))
Вас мало шовиков
Скоро всех раздавим
Как в 30ых вон))
Шовинистам бой
Цитата:
Coopidon:
Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул

Ааа поняла да что в просак попала, Со своими свинопасами?))))
То то же))
Цитата:
Coopidon:
Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!

Ты думать умеешь ещё?) А чем интересно?
Цитата:
Coopidon:
Дети русские перед глазами не стоят?

Нет,темно в комнате))
Цитата:
Coopidon:
Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик!

Извини
Но твой опыт перенимать не будем))
Зачем? Мы же тут поржать только
Это вам петушкам онусы пробивали ещё зачем-то при приеме на форум))
А вы видать и не против были
Земляк аж второй раз вернулся)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:49
#6649
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Цитата:
Гога:
Флуд жестко перешел в ругань и прямые оскорбления двух особ .

Там и меня нечаянно задели. Щас почистим. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 01:42
#6650
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Старое видео повторно выложил с другого ракурса и сегодняшней датой, провокатор ))



:lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.08.2021 - 02:08]
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