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≡ Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42216
Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
Отправлено: 24.08.21 - 16:04
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Сообщения о сбое в системе безналичной оплаты начали поступать в редакцию "НГ" сегодня, 24 августа, примерно с 13 часов. Десятки читателей сообщают, что на разных маршрутах за одну поездку с их карточек несколько раз списывали деньги за проезд.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2228
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 16:04
#1
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Не Кустанай, а Тегусигальпа, самая настоящая!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22514
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 16:41
#2
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Ну прямо - красота... :-o
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3066
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 16:47
#3
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Потому что нужно нормальную платежную систему использовать, проверенную.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22514
Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
Отправлено: 24.08.21 - 16:55
#4
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Цитата:
Сергей_я:
нужно нормальную платежную систему использовать, проверенную.

Кассир - называется, эта система. Цыфрызацыя,в стране... :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8030
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 19:38
#5
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Почему бы просто не поставить в автобусах обыкновенный платёжный терминал того же Каспи банка ,который принимает любые карты и QR код,нафига этот посредник Alempey который уже полгода никак не может настроить приём платежей?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
693
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 21:42
#6
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Цитата:
Добринцофф:
нафига этот посредник Alempey

Не сомневайся, скоро узнаем ;-)
-----
А вообще, удобная тема появилась у "цыфровизаторов": Сбой системы. Всю херню скидывают на компьютер, причем, все кому не лень.
Но ведь эту "систему" написали люди, и железо тоже обслуживают люди, у которых есть имена и фамилии, стало быть должны отвечать те конкретные люди.
Нет, списывают вообще всё на комп :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
693
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 21:51
#7
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И ещё: Алемпэй - вы бенефициары платежа, совершенно без проблем можно в выписке увидеть всех контрагентов. И за этот день (24-08-21) сделать возврат, у кого платеж прошел несколько раз в минуту. Ничего сложного. Просто верните деньги.
Не придумывайте ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1783
Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
Отправлено: 24.08.21 - 21:57
#8
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Помню талоны на авто какие то по 400 тенге собирали..
Потом типа кто сдал, можете забрать..
Ну там почти никто не пошел, я тоже, забирать.
Ну это некие схемы афер, чтоб сделать типа "левые" немного вполне официально..
Так что ничего страшного..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
693
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 24.08.21 - 22:05
#9
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Цитата:
В ТОО "AlemPay" также обещали предоставить комментарий позже, "так как в их офисе собрались люди, которых нужно срочно обслужить". Источник:

Это вообще что за ответ???? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1783
Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
Отправлено: 24.08.21 - 22:14
#10
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Ещё и эта, которая делала три или один процент в казактелекоме, тогда со всех абонентов за день или за месяц, вроде было около ста миллионов тенге..
Так, покушать хорошо в ресторанах Лондона несколько раз..
Все это звенья одной цепи
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
178
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 25.08.21 - 00:36
#11
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Запланированный сбой.запланированное пополнение бабосиков
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8030
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 25.08.21 - 00:40
#12
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Цитата:
electro:
без проблем можно в выписке увидеть всех контрагентов. И за этот день (24-08-21) сделать возврат, у кого платеж прошел несколько раз в минуту. Ничего сложного. Просто верните деньги. Не придумывайте ...

А зачем?Хочешь вернуть свои кровные 500тнг,приходи в офис,потрать своё рабочее время выстояв в очереди,потом напиши письменное заявление и возможно деньги тебе вернут ,зато после этого вряд ли кто нибудь захочет проходить всю эту процедуру ещё раз,махнёт рукой на эти копейки,на это всё и рассчитано.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8030
Re: Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают...
Отправлено: 25.08.21 - 00:40
#13
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Цитата:
111:
Ещё и эта, которая делала три или один процент в казактелекоме,

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