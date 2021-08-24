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electro:

без проблем можно в выписке увидеть всех контрагентов. И за этот день (24-08-21) сделать возврат, у кого платеж прошел несколько раз в минуту. Ничего сложного. Просто верните деньги. Не придумывайте ...

Цитата:А зачем?Хочешь вернуть свои кровные 500тнг,приходи в офис,потрать своё рабочее время выстояв в очереди,потом напиши письменное заявление и возможно деньги тебе вернут ,зато после этого вряд ли кто нибудь захочет проходить всю эту процедуру ещё раз,махнёт рукой на эти копейки,на это всё и рассчитано.