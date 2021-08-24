Системный сбой - Почему в автобусах Костаная списывают оплату проезда по несколько раз?
Отправлено: 24.08.21 - 16:04
Сообщения о сбое в системе безналичной оплаты начали поступать в редакцию "НГ" сегодня, 24 августа, примерно с 13 часов. Десятки читателей сообщают, что на разных маршрутах за одну поездку с их карточек несколько раз списывали деньги за проезд. Читать новость
Почему бы просто не поставить в автобусах обыкновенный платёжный терминал того же Каспи банка ,который принимает любые карты и QR код,нафига этот посредник Alempey который уже полгода никак не может настроить приём платежей?
Не сомневайся, скоро узнаем ----- А вообще, удобная тема появилась у "цыфровизаторов": Сбой системы. Всю херню скидывают на компьютер, причем, все кому не лень. Но ведь эту "систему" написали люди, и железо тоже обслуживают люди, у которых есть имена и фамилии, стало быть должны отвечать те конкретные люди. Нет, списывают вообще всё на комп
И ещё: Алемпэй - вы бенефициары платежа, совершенно без проблем можно в выписке увидеть всех контрагентов. И за этот день (24-08-21) сделать возврат, у кого платеж прошел несколько раз в минуту. Ничего сложного. Просто верните деньги. Не придумывайте ...
Помню талоны на авто какие то по 400 тенге собирали.. Потом типа кто сдал, можете забрать.. Ну там почти никто не пошел, я тоже, забирать. Ну это некие схемы афер, чтоб сделать типа "левые" немного вполне официально.. Так что ничего страшного..
Ещё и эта, которая делала три или один процент в казактелекоме, тогда со всех абонентов за день или за месяц, вроде было около ста миллионов тенге.. Так, покушать хорошо в ресторанах Лондона несколько раз.. Все это звенья одной цепи
electro: без проблем можно в выписке увидеть всех контрагентов. И за этот день (24-08-21) сделать возврат, у кого платеж прошел несколько раз в минуту. Ничего сложного. Просто верните деньги. Не придумывайте ...
А зачем?Хочешь вернуть свои кровные 500тнг,приходи в офис,потрать своё рабочее время выстояв в очереди,потом напиши письменное заявление и возможно деньги тебе вернут ,зато после этого вряд ли кто нибудь захочет проходить всю эту процедуру ещё раз,махнёт рукой на эти копейки,на это всё и рассчитано.
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