Отправлено: - 00:15

abaika95:

А от куда же тогда русские вышли?))) Все же из шинели чингизхана

abaika95:

А че вам петушкам мало платят?))

abaika95:

А вот тут поймала Действительно Свиней же должен был кто-то пасти И свинобойни содержать)) Согласен свинопасы тут тоже строили))

abaika95:

А казаки знали что это плохо и всервоно делали Гореть им в аду...

abaika95:

А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать)) Это вы из себя чето серьезных корчите

Цитата:Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка?Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?Цитата:Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят? Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форумеЦитата:Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул!Больно!?Цитата:Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!Дети русские перед глазами не стоят?Цитата:Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик! Чиста паржать!