Цитата:
abaika95:
А от куда же тогда русские вышли?))) Все же из шинели чингизхана
Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка?
Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?
Цитата:
abaika95:
А че вам петушкам мало платят?))
Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят? Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форуме
Цитата:
abaika95:
А вот тут поймала Действительно Свиней же должен был кто-то пасти И свинобойни содержать)) Согласен свинопасы тут тоже строили))
Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул!
Больно!?
Цитата:
abaika95:
А казаки знали что это плохо и всервоно делали Гореть им в аду...
Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!
Дети русские перед глазами не стоят?
Цитата:
abaika95:
А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать)) Это вы из себя чето серьезных корчите
Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик! Чиста паржать!