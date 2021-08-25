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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:15
#6646
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Цитата:
abaika95:
А от куда же тогда русские вышли?))) Все же из шинели чингизхана

Так это ты ж считаешь, что вышел сперматозоидом-великим воином из чресел Чингисхана! А кто ты был до этого!? Травинкой или членом мухи-овода? Или барашка?
Ты ж не веришь, что ты никто, и звать тебя-титушка-погремушка!?
;-)
Цитата:
abaika95:
А че вам петушкам мало платят?))

Титушкам думаю хоть грузинским пивом, хоть платят? Иначе только личную неприязнь ко всему русскому можно понять твоё присутствие на форуме ;-)
Цитата:
abaika95:
А вот тут поймала Действительно Свиней же должен был кто-то пасти И свинобойни содержать)) Согласен свинопасы тут тоже строили))

Ты тут походу своей пяткой себя по затылку стукнул!
Больно!?
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
abaika95:
А казаки знали что это плохо и всервоно делали Гореть им в аду...

Сначала сарбазы должны сгореть, я думаю!
Дети русские перед глазами не стоят?
;-) Цитата:
abaika95:
А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать)) Это вы из себя чето серьезных корчите

Ну вам с тогда с Максом и паяльник в онус принять занефик! Чиста паржать!
;-)
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