Отправлено: - 22:40

таноми52:

Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать! Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам? А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?

таноми52:

Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!

Coopidon:

Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли.

Coopidon:

Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака,

Coopidon:

Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?

Coopidon:

А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!

Coopidon:

Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.

Coopidon:

В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.

Coopidon:

Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее! Как и о том что в падезде нелза кокить!

elektron:

Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда

Цитата:Нет конечноНо степняки то дикие были)А русские части и казаки с фронта то пришли цивилизованныеЛьва Толстого читающиеЧтож они под диких степняков косить то начали?)) И да этих крестьян 3 тысячи наваляли а казаки 150 тысячДобротно так обиделись да? А потом пришли красные и отомстили за степняковИ казачество стёрли как общностьПолучается красные мстили за казахов?)) Цитата:Опять бежите доносы писать?Не забудьте я тут хаджи Мурата цитировалВ Рашке за такое расстрел наверно ввели уже Цитата:То,то,то,чем,чем,хоть,хотьЦитата:У тебя уже и Афганистан в тему пошел Цитата:Да нормальноКогда тоже самое делали крестьяне (смотри выше вырезки из газет) чето никто не плакалОко за око Цитата:Да как-то с луком против пулемета не попрешьКак на танке против гранатомётаНо россияне умудрились обделаться в Грозном от потомков хаджи Мурата))Цитата:У Погремухи опять очаг горит я смотрю))Каждый день уже))Смотри так скоро в подъезде пожар устроишь и таджики тебя выгонят на улицу бомжевать Цитата:Хех)))Блин ржу не могуУ тебя учитель по набрасыванию на вентелятор не старая пр*****а Симонян?))Просто уровень факапа одинаковый что у тебя что у нее)) Цитата:Тебе в подъезде нельзя кокить ни в коем случаеТы стены подождёшь от горящего своего очагаЦитата:Ну мы же демократы а не какие-то там террористыДальше ещё за репосты зажать будут и за шутки как в супердемаократичной стране))