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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:22
Цитата:
Талибы инет не отключают
Иначе как они будут вещать об отрезанных головах
Граница большая с Россией
Самая большая в мире сухопутная
Границу целые дивизии могут переходить,их и не заметят))
maxsaf:
И интернет отключат вдобавок)) Абайка вообще без работы останется ))
И интернет отключат вдобавок)) Абайка вообще без работы останется ))
Талибы инет не отключают
Иначе как они будут вещать об отрезанных головах
Граница большая с Россией
Самая большая в мире сухопутная
Границу целые дивизии могут переходить,их и не заметят))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:22
Цитата:
Цитата:
Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать!
Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам?
А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!
abaika95:
Но русские мстили местному населению в аулах
Но русские мстили местному населению в аулах
Цитата:
abaika95:
А тут детей резали шашками
А тут детей резали шашками
Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать!
Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам?
А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:25
Цитата:
Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли. Хотели приспобить. Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака, обиженные что, вместо того, чтобы их, хотящих воевать, призвали рыть окопы, обидевшись, и подняли восстание!?
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!
Это как тебе, радеющего за безопасность родины, (но почемуто не служившему в армии)кричащего дайте мне автомат в руки, и я стану Великим Воином Ордена Погремухи!
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.
Цитата:
Тут ты сейчас должен откусить себе изык, или отрубить палец, которым ковыряешь в носу (или пальцы, смотря как)
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.
Ну что грамотно написано, по казахский, или ты все равно никрена не понял!?
Цитата:
Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее!
Как и о том что в падезде нелза кокить!
abaika95:
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали А инородцев чето решили не брать))
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали А инородцев чето решили не брать))
Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли. Хотели приспобить. Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака, обиженные что, вместо того, чтобы их, хотящих воевать, призвали рыть окопы, обидевшись, и подняли восстание!?
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!
Это как тебе, радеющего за безопасность родины, (но почемуто не служившему в армии)кричащего дайте мне автомат в руки, и я стану Великим Воином Ордена Погремухи!
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.
Цитата:
abaika95:
Ну что не сделаешь ради голосов на выборах))
Ну что не сделаешь ради голосов на выборах))
Тут ты сейчас должен откусить себе изык, или отрубить палец, которым ковыряешь в носу (или пальцы, смотря как)
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.
Ну что грамотно написано, по казахский, или ты все равно никрена не понял!?
Цитата:
abaika95:
Что завтра Раша тудей напишет?
Что завтра Раша тудей напишет?
Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее!
Как и о том что в падезде нелза кокить!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:26
Цитата:
Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда.
abaika95:
Талибы инет не отключают
Талибы инет не отключают
Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:33
Цитата:
Кстати да!
Особенно когда сайт НГ переехал украинский хостинг. Может у ним титушки-поремушки бонусом прилагаются!? Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!
Цитата:
Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь. Потому и смотришь либо хабар либо Симонян!
Может у тебя от этого такие мозги клизменные!?
Цитата:
Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!
abaika95:
Я заметил) Гебельсовская пропаганда переключилась с Украины на Казахстан
Я заметил) Гебельсовская пропаганда переключилась с Украины на Казахстан
Кстати да!
Особенно когда сайт НГ переехал украинский хостинг. Может у ним титушки-поремушки бонусом прилагаются!? Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!
Цитата:
abaika95:
Афганская угроза сильно преувеличена российской пропагандой Те всю неделю истерили на эту тему
Афганская угроза сильно преувеличена российской пропагандой Те всю неделю истерили на эту тему
Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь. Потому и смотришь либо хабар либо Симонян!
Может у тебя от этого такие мозги клизменные!?
Цитата:
abaika95:
Закройте Симонян и все пропогнадисткие каналы России на теории РК И не будет никаких межнац проблем
Закройте Симонян и все пропогнадисткие каналы России на теории РК И не будет никаких межнац проблем
Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:40
Цитата:
Нет конечно
Но степняки то дикие были)
А русские части и казаки с фронта то пришли цивилизованные
Льва Толстого читающие
Чтож они под диких степняков косить то начали?)) И да этих крестьян 3 тысячи наваляли а казаки 150 тысяч
Добротно так обиделись да? А потом пришли красные и отомстили за степняков
И казачество стёрли как общность
Получается красные мстили за казахов?)) Цитата:
Опять бежите доносы писать?
Не забудьте я тут хаджи Мурата цитировал
В Рашке за такое расстрел наверно ввели уже Цитата:
То,то,то,чем,чем,хоть,хоть
Цитата:
У тебя уже и Афганистан в тему пошел Цитата:
Да нормально
Когда тоже самое делали крестьяне (смотри выше вырезки из газет) чето никто не плакал
Око за око Цитата:
Да как-то с луком против пулемета не попрешь
Как на танке против гранатомёта
Но россияне умудрились обделаться в Грозном от потомков хаджи Мурата))
Цитата:
У Погремухи опять очаг горит я смотрю))
Каждый день уже))
Смотри так скоро в подъезде пожар устроишь и таджики тебя выгонят на улицу бомжевать Цитата:
Хех)))
Блин ржу не могу
У тебя учитель по набрасыванию на вентелятор не старая пр*****а Симонян?))
Просто уровень факапа одинаковый что у тебя что у нее)) Цитата:
Тебе в подъезде нельзя кокить ни в коем случае
Ты стены подождёшь от горящего своего очага
Цитата:
Ну мы же демократы а не какие-то там террористы
Дальше ещё за репосты зажать будут и за шутки как в супердемаократичной стране))
таноми52:
Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать! Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам? А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?
Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать! Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам? А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?
Нет конечно
Но степняки то дикие были)
А русские части и казаки с фронта то пришли цивилизованные
Льва Толстого читающие
Чтож они под диких степняков косить то начали?)) И да этих крестьян 3 тысячи наваляли а казаки 150 тысяч
Добротно так обиделись да? А потом пришли красные и отомстили за степняков
И казачество стёрли как общность
Получается красные мстили за казахов?)) Цитата:
таноми52:
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!
Опять бежите доносы писать?
Не забудьте я тут хаджи Мурата цитировал
В Рашке за такое расстрел наверно ввели уже Цитата:
Coopidon:
Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли.
Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли.
То,то,то,чем,чем,хоть,хоть
Цитата:
Coopidon:
Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака,
Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака,
У тебя уже и Афганистан в тему пошел Цитата:
Coopidon:
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?
Да нормально
Когда тоже самое делали крестьяне (смотри выше вырезки из газет) чето никто не плакал
Око за око Цитата:
Coopidon:
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!
Да как-то с луком против пулемета не попрешь
Как на танке против гранатомёта
Но россияне умудрились обделаться в Грозном от потомков хаджи Мурата))
Цитата:
Coopidon:
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.
У Погремухи опять очаг горит я смотрю))
Каждый день уже))
Смотри так скоро в подъезде пожар устроишь и таджики тебя выгонят на улицу бомжевать Цитата:
Coopidon:
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.
Хех)))
Блин ржу не могу
У тебя учитель по набрасыванию на вентелятор не старая пр*****а Симонян?))
Просто уровень факапа одинаковый что у тебя что у нее)) Цитата:
Coopidon:
Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее! Как и о том что в падезде нелза кокить!
Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее! Как и о том что в падезде нелза кокить!
Тебе в подъезде нельзя кокить ни в коем случае
Ты стены подождёшь от горящего своего очага
Цитата:
elektron:
Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда
Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда
Ну мы же демократы а не какие-то там террористы
Дальше ещё за репосты зажать будут и за шутки как в супердемаократичной стране))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:43
Цитата:
А что два года назад ты не кокила? Цитата:
Ниче не понял что ты хотела донести
Видно ты в этот момент правую руку испачкала))
И тыкаешь теперь левой рукой
Цитата:
Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?))) Плакали бы и кололись дальше
Терпилы))
Coopidon:
Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!
Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!
А что два года назад ты не кокила? Цитата:
Coopidon:
Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь.
Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь.
Ниче не понял что ты хотела донести
Видно ты в этот момент правую руку испачкала))
И тыкаешь теперь левой рукой
Цитата:
Coopidon:
Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!
Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!
Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?))) Плакали бы и кололись дальше
Терпилы))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:03
Цитата:
Тут твоя учительница Мариванна, грустно вздохнула и подумала, что от рябинки не родятся апельсинки!
Цитата:
Так ты ж кроме русского, другого языка ведь не знаешь!
Вот и приходится целыми днями НурХабар смотреть!
И за Куатом приглядывать! Думал ли твой дед-крановщик, строя для тебя светлое будущее, чтотено внук тут будет ..рать все что он накранил!
Цитата:
Феерический фейерверк гениальности!
Дети, учите Википедию, источник знаний!
Цитата:
Ещё раз, за себя ответить сможешь!?
Звонил Куату или нет!?
Да или нет!?
Цитата:
Сам, сам, сам!
Но скучали!
Насталжировали! (Это слово такое научное. Не мат!)
Цитата:
Да забудь уже про алтынорду, влажную мечту нациков и шовинистов! Тухлую и вонючую страницу историю. Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!
Цитата:
И по баблу, интереснее!
Цитата:
Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!
abaika95:
Да и кучу дружественных бармалеев воспитал
Да и кучу дружественных бармалеев воспитал
Тут твоя учительница Мариванна, грустно вздохнула и подумала, что от рябинки не родятся апельсинки!
Цитата:
abaika95:
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская
Так ты ж кроме русского, другого языка ведь не знаешь!
Вот и приходится целыми днями НурХабар смотреть!
И за Куатом приглядывать! Думал ли твой дед-крановщик, строя для тебя светлое будущее, чтотено внук тут будет ..рать все что он накранил!
Цитата:
abaika95:
почитайте в Википедии) там все есть
почитайте в Википедии) там все есть
Феерический фейерверк гениальности!
Дети, учите Википедию, источник знаний!
Цитата:
111:
Ещё раз, за себя ответить можешь?
Ещё раз, за себя ответить можешь?
Ещё раз, за себя ответить сможешь!?
Звонил Куату или нет!?
Да или нет!?
Цитата:
111:
ПокажЫ. Опять не можешь взять на себя ответственность? Покажи хоть несколько, не многих, кто скучал по объедкам..
ПокажЫ. Опять не можешь взять на себя ответственность? Покажи хоть несколько, не многих, кто скучал по объедкам..
Сам, сам, сам!
Но скучали!
Насталжировали! (Это слово такое научное. Не мат!)
Цитата:
abaika95:
Нет земель РИ Забудь ты уже эту тухлую империю) Есть золотая орда и ее земли от Москвабада и до Тюмени это временно оккупированные земли)
Нет земель РИ Забудь ты уже эту тухлую империю) Есть золотая орда и ее земли от Москвабада и до Тюмени это временно оккупированные земли)
Да забудь уже про алтынорду, влажную мечту нациков и шовинистов! Тухлую и вонючую страницу историю. Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!
Цитата:
abaika95:
Ну лучше титушком
Ну лучше титушком
И по баблу, интереснее!
Цитата:
abaika95:
Осталось неизвестное Почему дети свинопасов думают что что-то тут строили? )
Осталось неизвестное Почему дети свинопасов думают что что-то тут строили? )
Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!
(Полноправные пользователи)
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- 10.10.17
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:04
Цитата:
Я что то пропустил? А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?
abaika95:
Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?
Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?
Я что то пропустил? А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:17
И да что насчёт "француза"? колются и лезут дальше. Бедолагу до Франции догнали. А он же хороший- просто простой казахстанский оппозиционер.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:18
Цитата:
Что нужно великому воину, потомку Чингисхана!?
Мягкая тахта, комыз и бешбармак!
И чтоб интернет санитары не отключили.
Ещё баурсаки с грузинским пивом!
Цитата:
Вот!
Ты и ответил сам себе!
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя!
Они то искренне не знали!
Понять! И простить!
Цитата:
Я так понял, что это твоё привычное состояние?
Привычное, таскать!
abaika95:
Талибы инет не отключают
Талибы инет не отключают
Что нужно великому воину, потомку Чингисхана!?
Мягкая тахта, комыз и бешбармак!
И чтоб интернет санитары не отключили.
Ещё баурсаки с грузинским пивом!
Цитата:
abaika95:
Но степняки то дикие были)
Но степняки то дикие были)
Вот!
Ты и ответил сам себе!
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя!
Они то искренне не знали!
Понять! И простить!
Цитата:
abaika95:
Хех))) Блин ржу не могу
Хех))) Блин ржу не могу
Я так понял, что это твоё привычное состояние?
Привычное, таскать!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:31
Цитата:
Ты заика? Или мысли в моске не сложаться? Ибо места мало?
Цитата:
Ты реально не в теме? Или придуриваешься? Что киргиз-кайсаки, откочевав от озбеков в Чуйскую долину, где произрастает лучшая в мире конопля!?
А потом отогнав татар и башкир завоевали Караганду, Тургай и Костанай!? Вопрос знатокам:
Чем они воевали!?
Цитата:
Да я не надеялся, что поймешь!
Давай встряхнись, поскакай!
Давай, кто не скачет тот москаль!
Скакай давай!
abaika95:
То,то,то,чем,чем,хоть,хоть
То,то,то,чем,чем,хоть,хоть
Ты заика? Или мысли в моске не сложаться? Ибо места мало?
Цитата:
abaika95:
У тебя уже и Афганистан в тему пошел
У тебя уже и Афганистан в тему пошел
Ты реально не в теме? Или придуриваешься? Что киргиз-кайсаки, откочевав от озбеков в Чуйскую долину, где произрастает лучшая в мире конопля!?
А потом отогнав татар и башкир завоевали Караганду, Тургай и Костанай!? Вопрос знатокам:
Чем они воевали!?
Цитата:
abaika95:
Ниче не понял
Ниче не понял
Да я не надеялся, что поймешь!
Давай встряхнись, поскакай!
Давай, кто не скачет тот москаль!
Скакай давай!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:41
Цитата:
А от куда же тогда русские вышли?)))
Все же из шинели чингизхана Цитата:
А че вам петушкам мало платят?))
Цитата:
А вот тут поймала
Действительно
Свиней же должен был кто-то пасти
И свинобойни содержать))
Согласен свинопасы тут тоже строили))Цитата:
А где такие случае происходили у нас?))
Цитата:
Ну блин
И даже новичка и Баширова и Петрова нет его там достать))
Цитата:
А казаки знали что это плохо и всервоно делали
Гореть им в аду...Цитата:
А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать))
Это вы из себя чето серьезных корчите Цитата:
Дай угадаю))
Свинопасами??? Цитата:
При этом ты со мной скачешь?
Тыж не москалиха и там никогда не была
А всем известно
Русский который не был в Москве не настоящий Москаль))
А так...татарва
Coopidon:
Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!
Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!
А от куда же тогда русские вышли?)))
Все же из шинели чингизхана Цитата:
Coopidon:
И по баблу, интереснее!
И по баблу, интереснее!
А че вам петушкам мало платят?))
Цитата:
Coopidon:
Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!
Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!
А вот тут поймала
Действительно
Свиней же должен был кто-то пасти
И свинобойни содержать))
Согласен свинопасы тут тоже строили))Цитата:
elektron:
А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?
А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?
А где такие случае происходили у нас?))
Цитата:
elektron:
Бедолагу до Франции догнали. А он же хороший- просто простой казахстанский оппозиционер.
Бедолагу до Франции догнали. А он же хороший- просто простой казахстанский оппозиционер.
Ну блин
И даже новичка и Баширова и Петрова нет его там достать))
Цитата:
Coopidon:
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя! Они то искренне не знали!
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя! Они то искренне не знали!
А казаки знали что это плохо и всервоно делали
Гореть им в аду...Цитата:
Coopidon:
Я так понял, что это твоё привычное состояние?
Я так понял, что это твоё привычное состояние?
А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать))
Это вы из себя чето серьезных корчите Цитата:
Coopidon:
Чем они воевали!?
Чем они воевали!?
Дай угадаю))
Свинопасами??? Цитата:
Coopidon:
Давай, кто не скачет тот москаль! Скакай давай!
Давай, кто не скачет тот москаль! Скакай давай!
При этом ты со мной скачешь?
Тыж не москалиха и там никогда не была
А всем известно
Русский который не был в Москве не настоящий Москаль))
А так...татарва
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11842
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:07
Цитата:
А вы не думаете, что такими темпами вы 30-летие независимости не успеете отпраздновать?
abaika95:
Поэтому надо только вперёд Больше извинений от шовинистов,больше
Поэтому надо только вперёд Больше извинений от шовинистов,больше
А вы не думаете, что такими темпами вы 30-летие независимости не успеете отпраздновать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3643
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:10
Флуд жестко перешел в ругань и прямые оскорбления двух особ .
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