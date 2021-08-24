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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 443 из 444«1...441442443444»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:22
#6631
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Цитата:
maxsaf:
И интернет отключат вдобавок)) Абайка вообще без работы останется ))

Талибы инет не отключают
Иначе как они будут вещать об отрезанных головах
Граница большая с Россией
Самая большая в мире сухопутная
Границу целые дивизии могут переходить,их и не заметят))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:22
#6632
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Цитата:
abaika95:
Но русские мстили местному населению в аулах


Цитата:
abaika95:
А тут детей резали шашками


Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать!
Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам?
А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:25
#6633
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Цитата:
abaika95:
Безграмотные Крестьяне из Рязани почему-то служили под начальством офицеров которые русский язык вообще не знали А инородцев чето решили не брать))

Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли. Хотели приспобить. Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака, обиженные что, вместо того, чтобы их, хотящих воевать, призвали рыть окопы, обидевшись, и подняли восстание!?
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!
Это как тебе, радеющего за безопасность родины, (но почемуто не служившему в армии)кричащего дайте мне автомат в руки, и я стану Великим Воином Ордена Погремухи!
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.
:lol:

Цитата:
abaika95:
Ну что не сделаешь ради голосов на выборах))

Тут ты сейчас должен откусить себе изык, или отрубить палец, которым ковыряешь в носу (или пальцы, смотря как)
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.
Ну что грамотно написано, по казахский, или ты все равно никрена не понял!?
;-) Цитата:
abaika95:
Что завтра Раша тудей напишет?

Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее!
Как и о том что в падезде нелза кокить!
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:26
#6634
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Цитата:
abaika95:
Талибы инет не отключают

Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда. :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:33
#6635
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Цитата:
abaika95:
Я заметил) Гебельсовская пропаганда переключилась с Украины на Казахстан

Кстати да!
Особенно когда сайт НГ переехал украинский хостинг. Может у ним титушки-поремушки бонусом прилагаются!? Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Афганская угроза сильно преувеличена российской пропагандой Те всю неделю истерили на эту тему

Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь. Потому и смотришь либо хабар либо Симонян!
Может у тебя от этого такие мозги клизменные!?
:lol: Цитата:
abaika95:
Закройте Симонян и все пропогнадисткие каналы России на теории РК И не будет никаких межнац проблем

Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:40
#6636
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Цитата:
таноми52:
Согласна! Русских девочек из деревень, отцы которых ушли на фронт, можно было насиловать и убивать! Но "око за око", которое ты тут провозгласил поначалу, разрешается только автохтонам? А имперцы должны были отойти в сторону и дать дикости дорогу?

Нет конечно
Но степняки то дикие были)
А русские части и казаки с фронта то пришли цивилизованные
Льва Толстого читающие
Чтож они под диких степняков косить то начали?)) И да этих крестьян 3 тысячи наваляли а казаки 150 тысяч
Добротно так обиделись да? А потом пришли красные и отомстили за степняков
И казачество стёрли как общность
Получается красные мстили за казахов?)) Цитата:
таноми52:
Говори да не заговаривайся! Ты и так тут хорошо напакостил!

Опять бежите доносы писать?
Не забудьте я тут хаджи Мурата цитировал
В Рашке за такое расстрел наверно ввели уже Цитата:
Coopidon:
Получается, что решили, чтобы хоть чем, то могли быть полезными, и хоть на что-то способными. Чтобы хоть как-то помогли.

То,то,то,чем,чем,хоть,хоть
Цитата:
Coopidon:
Но по твоему, сарбазы, оторванные от выращивания опиумного мака,

У тебя уже и Афганистан в тему пошел Цитата:
Coopidon:
Ну так и оказалось, что они только и способны, что резать головы русским детям и беззащитным женщинам. Сжигать дома, грабить и убивать! Какие они благородные и храбрые, да!?

Да нормально
Когда тоже самое делали крестьяне (смотри выше вырезки из газет) чето никто не плакал
Око за око Цитата:
Coopidon:
А когда пришли регулярные части и казаки, оказалось, чтоьэти предки великого воина завоевателя вселенной, просто -трусы и воевать не умеют толком!

Да как-то с луком против пулемета не попрешь
Как на танке против гранатомёта
Но россияне умудрились обделаться в Грозном от потомков хаджи Мурата))
Цитата:
Coopidon:
Дашь тебе автомат или гранату, так ты, всех напугаешь, отстрелив себе уй или яйца пожалуй себе еще оторвешь! Если они у тебя есть.

У Погремухи опять очаг горит я смотрю))
Каждый день уже))
Смотри так скоро в подъезде пожар устроишь и таджики тебя выгонят на улицу бомжевать Цитата:
Coopidon:
В России получается ещё и на казаском пишут, хотя там казахов 0 целых.

Хех)))
Блин ржу не могу
У тебя учитель по набрасыванию на вентелятор не старая пр*****а Симонян?))
Просто уровень факапа одинаковый что у тебя что у нее)) Цитата:
Coopidon:
Не сомневаюсь, что ты знаешь! Мы то только завтра узнаем, когда они напишут. А ты заранее! Как и о том что в падезде нелза кокить!

Тебе в подъезде нельзя кокить ни в коем случае
Ты стены подождёшь от горящего своего очага
Цитата:
elektron:
Талибы может и не отключают. А Казахстанские власти "балуются" иногда

Ну мы же демократы а не какие-то там террористы
Дальше ещё за репосты зажать будут и за шутки как в супердемаократичной стране))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 22:43
#6637
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Цитата:
Coopidon:
Кто бы года два назад сказал, что на НГ будут фонтанами литься коричневые потоки, сроду бы -ее поверил!

А что два года назад ты не кокила? Цитата:
Coopidon:
Так ты другой пропаганды и назовешь! Потому, языкам не обучен, кроме русского и не знаешь.

Ниче не понял что ты хотела донести
Видно ты в этот момент правую руку испачкала))
И тыкаешь теперь левой рукой
Цитата:
Coopidon:
Так ты -не смотри! И все проблемы! Или ты как тот ёжик, который плакал кололся но продолжал лезть на кактус!

Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?))) Плакали бы и кололись дальше
Терпилы))
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:03
#6638
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Цитата:
abaika95:
Да и кучу дружественных бармалеев воспитал

Тут твоя учительница Мариванна, грустно вздохнула и подумала, что от рябинки не родятся апельсинки!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская

Так ты ж кроме русского, другого языка ведь не знаешь!
Вот и приходится целыми днями НурХабар смотреть!
И за Куатом приглядывать! Думал ли твой дед-крановщик, строя для тебя светлое будущее, чтотено внук тут будет ..рать все что он накранил!
:lol:
Цитата:
abaika95:
почитайте в Википедии) там все есть

Феерический фейерверк гениальности!
Дети, учите Википедию, источник знаний!
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
111:
Ещё раз, за себя ответить можешь?

Ещё раз, за себя ответить сможешь!?
Звонил Куату или нет!?
Да или нет!?
;-)
Цитата:
111:
ПокажЫ. Опять не можешь взять на себя ответственность? Покажи хоть несколько, не многих, кто скучал по объедкам..

Сам, сам, сам!
Но скучали!
Насталжировали! (Это слово такое научное. Не мат!)
;-)
Цитата:
abaika95:
Нет земель РИ Забудь ты уже эту тухлую империю) Есть золотая орда и ее земли от Москвабада и до Тюмени это временно оккупированные земли)

Да забудь уже про алтынорду, влажную мечту нациков и шовинистов! Тухлую и вонючую страницу историю. Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Ну лучше титушком

И по баблу, интереснее!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Осталось неизвестное Почему дети свинопасов думают что что-то тут строили? )

Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!
:lol: ;-) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:04
#6639
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Цитата:
abaika95:
Да а чтож в Рашке всю оппозицию стали прикрывать?

Я что то пропустил? А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:17
#6640
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И да что насчёт "француза"? колются и лезут дальше. :lol: Бедолагу до Франции догнали. А он же хороший- просто простой казахстанский оппозиционер. :lol: :lol: :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:18
#6641
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Цитата:
abaika95:
Талибы инет не отключают

Что нужно великому воину, потомку Чингисхана!?
Мягкая тахта, комыз и бешбармак!
И чтоб интернет санитары не отключили.
Ещё баурсаки с грузинским пивом!
:-o
Цитата:
abaika95:
Но степняки то дикие были)

Вот!
Ты и ответил сам себе!
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя!
Они то искренне не знали!
:-o
Понять! И простить!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Хех))) Блин ржу не могу

Я так понял, что это твоё привычное состояние?
Привычное, таскать!
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:31
#6642
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Цитата:
abaika95:
То,то,то,чем,чем,хоть,хоть

Ты заика? Или мысли в моске не сложаться? Ибо места мало?
:lol:
Цитата:
abaika95:
У тебя уже и Афганистан в тему пошел

Ты реально не в теме? Или придуриваешься? Что киргиз-кайсаки, откочевав от озбеков в Чуйскую долину, где произрастает лучшая в мире конопля!?
А потом отогнав татар и башкир завоевали Караганду, Тургай и Костанай!? Вопрос знатокам:
Чем они воевали!?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Ниче не понял

Да я не надеялся, что поймешь!
Давай встряхнись, поскакай!
Давай, кто не скачет тот москаль!
Скакай давай!

:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 23:41
#6643
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Цитата:
Coopidon:
Не было никогда золотой орды, это немцы Екатерины 2 её придумали! А значит -враки! Немцы, разве правду придумают? Были ханства кыргыз-кайсаков! Бывших озбеков!

А от куда же тогда русские вышли?)))
Все же из шинели чингизхана Цитата:
Coopidon:
И по баблу, интереснее!

А че вам петушкам мало платят?))
Цитата:
Coopidon:
Потому что только дети крановщиков и внуки великих воинов победителя вселенной Чингисхана, пася баранов, считают что и свиней-пасут!

А вот тут поймала
Действительно
Свиней же должен был кто-то пасти
И свинобойни содержать))
Согласен свинопасы тут тоже строили))Цитата:
elektron:
А когда оппозиция в России, снимала на видео своих же граждан, заставляя их в последующем ещё и извиняться. Или по вашему оппозиция и национализм - равнозначны?

А где такие случае происходили у нас?))
Цитата:
elektron:
Бедолагу до Франции догнали. А он же хороший- просто простой казахстанский оппозиционер.

Ну блин
И даже новичка и Баширова и Петрова нет его там достать))
Цитата:
Coopidon:
Они же не знали что грабить, насиловать и убивать-нельзя! Они то искренне не знали!

А казаки знали что это плохо и всервоно делали
Гореть им в аду...Цитата:
Coopidon:
Я так понял, что это твоё привычное состояние?

А мы тут с Максом и зерегались чтобы поржать))
Это вы из себя чето серьезных корчите Цитата:
Coopidon:
Чем они воевали!?

Дай угадаю))
Свинопасами??? Цитата:
Coopidon:
Давай, кто не скачет тот москаль! Скакай давай!

При этом ты со мной скачешь?
Тыж не москалиха и там никогда не была
А всем известно
Русский который не был в Москве не настоящий Москаль))
А так...татарва
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11842
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:07
#6644
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Цитата:
abaika95:
Поэтому надо только вперёд Больше извинений от шовинистов,больше

А вы не думаете, что такими темпами вы 30-летие независимости не успеете отпраздновать?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3643
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.08.21 - 00:10
#6645
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Флуд жестко перешел в ругань и прямые оскорбления двух особ .
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