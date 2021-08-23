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≡ Казахи притесняют русских в Казахстане?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42216
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 23.08.21 - 00:06
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Парень очень объективно и всесторонне поведал о ситуации с \"языковыми патрулями\" в Казахстане.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
222
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 16:58
#15
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Цитата:
abaika95:
Тоесть я правильно понимаю Что ты поддерживаешь практику:око за око в современной России ? Убил киргиз девушку За это скинхеды спалили ни в чем не повинного узбека

Нет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9470
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 17:17
#16
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Цитата:
viktorian85:
Нет

Ну а к чему тогда твой пример?
Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле
Пресекает любую дейтельность на межнац розни
Но вот что-то у себя пока не получается
Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать))
Что интересно?



[Исправлено: abaika95, 24.08.2021 - 17:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1778
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 18:38
#17
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Цитата:
abaika95:
офицеры России едут к нам что-то доказывать))

Никто никому ничего не будет доказывать.
Просто это акция устрашения, превентивная так сказать.
Наши обосикаются от страха и от него же накормят, напоят бешбармаком, подарят по скакуну каждому, чтобы царь Путин не серчал..
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение..
Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая..
Так и будет..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
222
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 19:39
#18
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Цитата:
abaika95: Ну а к чему тогда твой пример? Россия же у нас борется с фашизмом и нацизмом по всей земле Пресекает любую дейтельность на межнац розни Но вот что-то у себя пока не получается Как 20 лет назад убивали людей за нетот разрез глаз так и до сих пор убивают Но офицеры России едут к нам что-то доказывать)) Что интересно?
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9470
Re: Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:26
#19
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Цитата:
111:
Ну россияне выторгуют что то за это, какой нибудь карьер или месторождение.. Остальное конечно просто зацепка, хорошая такая.. Так и будет..

Неа
Дальше будет интереснее))
Цитата:
viktorian85:
Как убивали и насиловали мигранты 20 лет назад так и убивают.

Вот опять))
Из за этого скинхеды могут с чистой совестью убивать других мигрантов?))
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2563
Казахи притесняют русских в Казахстане?
Отправлено: 24.08.21 - 21:40
#20
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Цитата:
abaika95:
Но офицеры России едут к нам что-то доказывать


Может, хотят, воспользоваться тем, что РК дружественная РФ страна и понаблюдать за совместными учениями войск Казахстана, США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел" по стандартам НАТО?
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