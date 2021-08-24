Отправлено: - 21:33

ACROS:

С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.

111:

Годен в военное время. За себя то чего, опять боишься сказать что трус?

abaika95:

Удивительно Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали)) Как-то не сходится или у тебя все сходится?)

abaika95:

Так чтоже терпят? Пусть в Гаагу обратятся)) Или мазохистки?)

abaika95:

Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси

111:

Блин, ещё немного осталос

Цитата:Обьесню тебе. А то не умеешь, ведь!Там где ты разумные мысли свои излагаешь, и я к тебе на вы обращаюсь. А там где ты камню несешь, тут и я к тебе на -ты! Терпи, так же как терпишь Погремушку. Можешь на брудершафт сам с собой выпить! Тыто себя уважаешь!?Цитата:А это чо, не война была!?Страна разрушилась, тобою незащищенная, а ты тут на кого то пытаешься свою вину переложить. Ты боисьшся сказать что ты трус?Куату или Диасу, звонил? Привет передал?Цитата:Сапсем вабщэ моск нет!В падезде не какий, да!А если сапсем, спроси у Марика, хочет или нет он платить налоги, когда свои хаты в аренду здает.Цитата:А что Куат, чо терпит как терпила, видосы снимает, плачет, что везде его абижают. Пусть в Гаагу обратитьсяЦитата:Так это все были земли РИ. Её подданные. Хотят в Костанай приедут, хотят Оренбург. В чем у тебя сомнения?Что сейчас, если южане-капченые на север придут, то у северян согласие спрашивают? Ты скольким переселенцам согласие подписал?Цитата:Панеслось!Помню многие флрумчане скучали по фотам с обьедками от таксиста!Наслаждайтесь!