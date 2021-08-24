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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:19
Цитата:
Да и кучу дружественных бармалеев воспитал))Цитата:
А как по другому?
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская
Цитата:
Я буду гуглить)Цитата:
А почитайте в Википедии) там все есть Цитата:
Да потому Казахстан откажется)Цитата:
Да ради бога))
Пусть Воронежу поможет лучше))
Там какбудто война и не кончалась))Цитата:
Они это тополя только и могут натирать))
Ядерное оружие это бесполезная игрушка
В итоге ребята в сланцах когда валяли советских солдат тополя не помогли))
Цитата:
Поэтому надо только вперёд
Больше извинений от шовинистов,больше
elektron:
Ну так СССР был для многих дружественным
Ну так СССР был для многих дружественным
Да и кучу дружественных бармалеев воспитал))Цитата:
maxsaf:
Неожиданно
Неожиданно
А как по другому?
Если пропаганда у России действительно уже гебельсовская
Цитата:
maxsaf:
Тогда вы вообще не будете понимать, че происходит
Тогда вы вообще не будете понимать, че происходит
Я буду гуглить)Цитата:
maxsaf:
А я без понятия, потому и спрашиваю.
А я без понятия, потому и спрашиваю.
А почитайте в Википедии) там все есть Цитата:
maxsaf:
Ага)) небесплатно кстати) цену вы уже знаете
Ага)) небесплатно кстати) цену вы уже знаете
Да потому Казахстан откажется)Цитата:
maxsaf:
А может тогда за такие слова министерству обороны РФ и не стоит помогать Абайке?
А может тогда за такие слова министерству обороны РФ и не стоит помогать Абайке?
Да ради бога))
Пусть Воронежу поможет лучше))
Там какбудто война и не кончалась))Цитата:
maxsaf:
А где-то на полигоне сейчас улыбнутся, и продолжат натирать "Тополя"
А где-то на полигоне сейчас улыбнутся, и продолжат натирать "Тополя"
Они это тополя только и могут натирать))
Ядерное оружие это бесполезная игрушка
В итоге ребята в сланцах когда валяли советских солдат тополя не помогли))
Цитата:
maxsaf:
Просто сейчас, когда уже весь интернет на ушах от Куатовских "крестовых походов" - назад уже не отмотаешь.
Просто сейчас, когда уже весь интернет на ушах от Куатовских "крестовых походов" - назад уже не отмотаешь.
Поэтому надо только вперёд
Больше извинений от шовинистов,больше
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:23
Пока в копилке "Преступлений куата"
Грузин Виталий котрый извинился за то что выгнал казаха из кафе
Женщина врач и владелец магазина из Октавы которая извинилась за то что не обслужила человека на гос языке и нахамила ему сказав "что она тут все построила"))
И госслужащая из Атырау
Которая бросила трубку на просьбу отвечать на гос языке.
Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))
Грузин Виталий котрый извинился за то что выгнал казаха из кафе
Женщина врач и владелец магазина из Октавы которая извинилась за то что не обслужила человека на гос языке и нахамила ему сказав "что она тут все построила"))
И госслужащая из Атырау
Которая бросила трубку на просьбу отвечать на гос языке.
Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:26
Цитата:
Осознавали, что каждый русский (советский) мужчина должен был уметь как минимум разбирать "калаш".
elektron:
Хотя кидать гранату учили ещё в школе.
Хотя кидать гранату учили ещё в школе.
Осознавали, что каждый русский (советский) мужчина должен был уметь как минимум разбирать "калаш".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:31
Цитата:
Возможно. Что-нибудь слышно, состоялись запланированные на лето 2021 года в Казахстане учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?
Должны были отрабатывать взаимодействие с частями вооруженных сил республики по стандартам НАТО.
abaika95:
Да, потому Казахстан откажется
Да, потому Казахстан откажется
Возможно. Что-нибудь слышно, состоялись запланированные на лето 2021 года в Казахстане учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?
Должны были отрабатывать взаимодействие с частями вооруженных сил республики по стандартам НАТО.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:33
Цитата:
Обьесню тебе. А то не умеешь, ведь!
Там где ты разумные мысли свои излагаешь, и я к тебе на вы обращаюсь. А там где ты камню несешь, тут и я к тебе на -ты! Терпи, так же как терпишь Погремушку. Можешь на брудершафт сам с собой выпить! Тыто себя уважаешь!?
Цитата:
А это чо, не война была!?
Страна разрушилась, тобою незащищенная, а ты тут на кого то пытаешься свою вину переложить. Ты боисьшся сказать что ты трус?
Куату или Диасу, звонил? Привет передал?
Цитата:
Сапсем вабщэ моск нет!
В падезде не какий, да!
А если сапсем, спроси у Марика, хочет или нет он платить налоги, когда свои хаты в аренду здает.
Цитата:
А что Куат, чо терпит как терпила, видосы снимает, плачет, что везде его абижают. Пусть в Гаагу обратиться
Цитата:
Так это все были земли РИ. Её подданные. Хотят в Костанай приедут, хотят Оренбург. В чем у тебя сомнения?
Что сейчас, если южане-капченые на север придут, то у северян согласие спрашивают? Ты скольким переселенцам согласие подписал?
Цитата:
Панеслось!
Помню многие флрумчане скучали по фотам с обьедками от таксиста!
Наслаждайтесь!
ACROS:
С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.
С какого времени мы с вами на ты?? На брудершафт не пили, вроде.
Обьесню тебе. А то не умеешь, ведь!
Там где ты разумные мысли свои излагаешь, и я к тебе на вы обращаюсь. А там где ты камню несешь, тут и я к тебе на -ты! Терпи, так же как терпишь Погремушку. Можешь на брудершафт сам с собой выпить! Тыто себя уважаешь!?
Цитата:
111:
Годен в военное время. За себя то чего, опять боишься сказать что трус?
Годен в военное время. За себя то чего, опять боишься сказать что трус?
А это чо, не война была!?
Страна разрушилась, тобою незащищенная, а ты тут на кого то пытаешься свою вину переложить. Ты боисьшся сказать что ты трус?
Куату или Диасу, звонил? Привет передал?
Цитата:
abaika95:
Удивительно Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали)) Как-то не сходится или у тебя все сходится?)
Удивительно Налоги не хотели платить но у крестьян приезжих деньги за аренду брали)) Как-то не сходится или у тебя все сходится?)
Сапсем вабщэ моск нет!
В падезде не какий, да!
А если сапсем, спроси у Марика, хочет или нет он платить налоги, когда свои хаты в аренду здает.
Цитата:
abaika95:
Так чтоже терпят? Пусть в Гаагу обратятся)) Или мазохистки?)
Так чтоже терпят? Пусть в Гаагу обратятся)) Или мазохистки?)
А что Куат, чо терпит как терпила, видосы снимает, плачет, что везде его абижают. Пусть в Гаагу обратиться
Цитата:
abaika95:
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси
Жили на своей земле Киргиз-кайсаки и пришли к ним москали отделившиеся от киевской Руси
Так это все были земли РИ. Её подданные. Хотят в Костанай приедут, хотят Оренбург. В чем у тебя сомнения?
Что сейчас, если южане-капченые на север придут, то у северян согласие спрашивают? Ты скольким переселенцам согласие подписал?
Цитата:
111:
Блин, ещё немного осталос
Блин, ещё немного осталос
Панеслось!
Помню многие флрумчане скучали по фотам с обьедками от таксиста!
Наслаждайтесь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:34
Цитата:
Откуда такая уверенность, что Казахстан захочет правительство в тапочках и сланцах.
abaika95:
Да потому Казахстан откажется)
Да потому Казахстан откажется)
Откуда такая уверенность, что Казахстан захочет правительство в тапочках и сланцах.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:35
Цитата:
Еще не такое напишут. И вы знаете почему. И с кого все началось - тоже знаете
abaika95:
Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))
Это по мнению рашки Тудей,нападение на русскоязычных,даже прямо пишут,избиение))
Еще не такое напишут. И вы знаете почему. И с кого все началось - тоже знаете
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:36
Цитата:
Их перенесли во флуд
таноми52:
учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?
учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел"?
Их перенесли во флуд
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.08.21 - 21:47
Цитата:
Мне интересно, даже, эта мантра, откуда она? Где то в законах приписана?
Если клиент придёт к добринцову и прикажет продавцу голой обслужить!? Или попросит полкило героина, тото Добринцову несладко придётся!
Цитата:
Клиент если ему нужен товар может пальчиуом ткнуть, а если хочет проверить знание языка и спровоцировать скандал, я согласен с Жириновским, это ущемление и пошёл этот клиент в оп...лесом!
Цитата:
Назови, пока киргиз кайсаки были под защитой русских, кто на них нападал?
Цитата:
Так, не благодарные!
Не ценили! Да сейчас похоже, судя по тебе, не ценят. Получил образование в РФ. А служишь титушком! При форуме НГ
Спесь, я думаю!
abaika95:
клиент всегда прав вроде бы
клиент всегда прав вроде бы
Мне интересно, даже, эта мантра, откуда она? Где то в законах приписана?
Если клиент придёт к добринцову и прикажет продавцу голой обслужить!? Или попросит полкило героина, тото Добринцову несладко придётся!
Цитата:
abaika95:
Клиент прав пока он не заговорил на казахском
Клиент прав пока он не заговорил на казахском
Клиент если ему нужен товар может пальчиуом ткнуть, а если хочет проверить знание языка и спровоцировать скандал, я согласен с Жириновским, это ущемление и пошёл этот клиент в оп...лесом!
Цитата:
abaika95:
Назови части российских войск которые где-то в степи кого-то защитили?))
Назови части российских войск которые где-то в степи кого-то защитили?))
Назови, пока киргиз кайсаки были под защитой русских, кто на них нападал?
Цитата:
abaika95:
Чтож восстания в степи происходили каждый век? Спасибо наверно передавали так)))
Чтож восстания в степи происходили каждый век? Спасибо наверно передавали так)))
Так, не благодарные!
Не ценили! Да сейчас похоже, судя по тебе, не ценят. Получил образование в РФ. А служишь титушком! При форуме НГ
Спесь, я думаю!
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